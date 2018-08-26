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Satürn'ün halkalarının ardında muhteşem Dünya ve Ay görüntüsü

Cassini, 15 Ekim 2017'deki intihar dalışıyla birlikte 20 yıllık uzay macerasının sonuna gelmişti. Ancak uzay aracının yakaladığı muhteşem fotoğraflar ortaya çıkmaya devam ediyor.
9 ay (Son Güncelleme: 9 ay)
13,3b
1
15
Uzay
Hasan Aygünoğlu
Editör
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NASA, ESA ve ASI'nin ortak çalışması olarak bundan tam 21 yıl önce uzaya fırlatılan emektar uzay aracı Cassini, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl son görevine çıkmış ve Satürn'ün bulutlarına doğru intihar dalışı gerçekleştirmişti. Uzay araştırmaları tarihinin belki de en verimli görevlerinden biri olan Cassini, Satürn ve uyduları hakkında bugün bildiğimiz birçok bilgiyi ilk kez keşfetmişti.

Cassini, yukarıdaki bu muhteşem fotoğrafı intihar dalışından yaklaşık 5 ay önce yakalamış. 13 Nisan 2017 tarihli fotoğrafta Satürn'ün halkalarını ve halkaların ardındaki Dünya ve Ay'ı görüyoruz. Uzay aracının yaklaşık 1.5 milyar kilometre uzaklıktan yakaladığı karede Dünya'mız yalnızca küçük, mavi bir nokta büyüklüğünde görünüyor.

Cassini'nin yakaladığı bu büyüleyici görüntü yıldızlararası uzaya ulaşan ilk uzay aracı Voyager'ın 1990 yılında yakaladığı ünlü fotoğrafı 'Soluk Mavi Dünya'yı da andırıyor. Ancak Cassini'nin fotoğrafı her ne kadar çok ilginç bir görüntü sunuyor olsa da elbette uzaklık anlamında Voyager'in fotoğrafı kadar etkileyici değil. Zira Voyager, 1990 yılında o ünlü fotoğrafı görüntülediği sırada tam 6 milyar kilometre uzaklıkta bulunuyordu.

15 Ekim 1997 tarihinde Huygens uzay aracıyla birlikte fırlatılan Cassini, bundan tam 7 yıl sonra 2004 yılında Satürn'e varmıştı. 2004-2017 yılları arasında Satürn sistemini en ince detaylarına kadar inceleyen uzay aracı, 13 yıllık çalışma süresi içerisinde aralıksız olarak Yeryüzü'ne inanılmaz değerli bilgiler ve fotoğraflar gönderdi. NASA, Cassini'nin toplam 453.048 adet fotoğraf yakaladığını ve Yeryüzü'ne tam 635 gigabaytlık kompleks bilimsel veri gönderdiğini söylüyor.

Enceladus'un yüzeyi altında devasa okyanusların bulunması gibi inanılmaz keşiflere imza atan Cassini, 15 Eylül 2017'de gerçekleşen intihar dalışıyla birlikte 20 yıl boyunca üzerinde çalıştığı gezegenin bir parçası haline gelmişti.

https://www.flickr.com/photos/kevinmgill/43988601072/ Yorum Yaz
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selahattın ısık 9 ay en beğenilen
Ayni goruntuye karsi sicak bi kacak cay icebilme karsisinda olume razi olabilirdim..
1 Yanıt Yanıtla +8
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the_hornet 9 ay
Vay be Carl Sagana hak verdim şimdi.
Bu arada bu mesafe arasında mars astreoid kuşağı ve Jüpiter var.
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_AMADEUS_ 9 ay
Ana konuda bir düzeltme yapmak istiyorum , moderatör düzeltme yaparsa sevinirim ,
Voyager 1 in yakaladığı fotoğrafın adı ''Soluk Mavi Dünya'' değil ''Soluk Mavi Nokta'' olmalı.
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kunglao1 9 ay
Atatürk ''istikbal göklerdedir'' demiş adamlar göğü bırak uzaya hakim olmanın peşinde!
Nerde onlar Nerde biz pehh :(
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terimer 9 ay
Ringmakers Of Saturn
youtube.com/...
youtube.com/...
David Wilcock - What the Secret Space Program Discovered in the Rings of Saturn
youtube.com/...
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ThePscho 9 ay
Gözükmüyor bile yahu
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cabriyo 9 ay
uzayın büyüklüğüne bakınca şu uzun ömrümün ne kadar kısa ve gelip geçici olduğunun farkına varıyorum
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fthkn 9 ay
Zaman ne kadar değersiz uzayın genişliği karşısında. 7 yılda ancak ulaşabiliyor hemen yakınımızda diyebileceğimiz bir gezegene. İlk kıpırtı diyorum bu gelişmelere. Uzaya bile çöplerimizi bırakmaya başladık. Keşke varlığımızı daha anlamlı kılacak bir referans noktası var diyebilseydim. Uzaylılar yok. Bizden başka kimse yok. Belki var ama mesafeler anlaşılamayacak kadar uzak olduğu için boş umutlara kapılmanın yararı yok.
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EmuMaster 9 ay
Adnfsmsjdsfjjskskjdjdskşj
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SEO-Uzmanı 9 ay
tanrının dekor konusunda hiç cimri davranmamış olduğu ortada :D
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Banzai! 9 ay
o kadar mesafeden nasıl veri, resim gönderiyor yav? bluetooth dan mı gönderiyor?
2 Yanıt Yanıtla +1
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selahattın ısık 9 ay Banzai!
Saka yaptigindan emin olsam da olursa bilmeyen vardir diye yazkyprum..
Radyo dalgalari..

bilimgenc.tubitak.gov.tr/...
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BatuhanXxX 9 ay Banzai!
Radio Dalgaları Işık hızıyla Sonsuz evrene dağılır. Bırak dünyaya 100 yıl önce yapılan ilk Radio yayınını 100 ışık yılı uzaktaki canlılar eğer o teknolojiye sahipse (o dalgaları yakalayacak ve çözecek teknoloji) o yayını dinleyebilir. Aynısı Telefon ve TV içinde geçerli. Uydunun çektiği Fotoğraflar Radio sinyalini dönüştürülüyor, sonra dünyaya gönderiliyor.
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ulas542002 9 ay
Gelileo’nun ruhu şad ola.
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nasa, cassini ve
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