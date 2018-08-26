Satürn'ün halkalarının ardında muhteşem Dünya ve Ay görüntüsü

NASA, ESA ve ASI'nin ortak çalışması olarak bundan tam 21 yıl önce uzaya fırlatılan emektar uzay aracı Cassini, hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz yıl son görevine çıkmış ve Satürn'ün bulutlarına doğru intihar dalışı gerçekleştirmişti. Uzay araştırmaları tarihinin belki de en verimli görevlerinden biri olan Cassini, Satürn ve uyduları hakkında bugün bildiğimiz birçok bilgiyi ilk kez keşfetmişti.
Cassini, yukarıdaki bu muhteşem fotoğrafı intihar dalışından yaklaşık 5 ay önce yakalamış. 13 Nisan 2017 tarihli fotoğrafta Satürn'ün halkalarını ve halkaların ardındaki Dünya ve Ay'ı görüyoruz. Uzay aracının yaklaşık 1.5 milyar kilometre uzaklıktan yakaladığı karede Dünya'mız yalnızca küçük, mavi bir nokta büyüklüğünde görünüyor.
Cassini'nin yakaladığı bu büyüleyici görüntü yıldızlararası uzaya ulaşan ilk uzay aracı Voyager'ın 1990 yılında yakaladığı ünlü fotoğrafı 'Soluk Mavi Dünya'yı da andırıyor. Ancak Cassini'nin fotoğrafı her ne kadar çok ilginç bir görüntü sunuyor olsa da elbette uzaklık anlamında Voyager'in fotoğrafı kadar etkileyici değil. Zira Voyager, 1990 yılında o ünlü fotoğrafı görüntülediği sırada tam 6 milyar kilometre uzaklıkta bulunuyordu.
15 Ekim 1997 tarihinde Huygens uzay aracıyla birlikte fırlatılan Cassini, bundan tam 7 yıl sonra 2004 yılında Satürn'e varmıştı. 2004-2017 yılları arasında Satürn sistemini en ince detaylarına kadar inceleyen uzay aracı, 13 yıllık çalışma süresi içerisinde aralıksız olarak Yeryüzü'ne inanılmaz değerli bilgiler ve fotoğraflar gönderdi. NASA, Cassini'nin toplam 453.048 adet fotoğraf yakaladığını ve Yeryüzü'ne tam 635 gigabaytlık kompleks bilimsel veri gönderdiğini söylüyor.
https://www.flickr.com/photos/kevinmgill/43988601072/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Cassini, yukarıdaki bu muhteşem fotoğrafı intihar dalışından yaklaşık 5 ay önce yakalamış. 13 Nisan 2017 tarihli fotoğrafta Satürn'ün halkalarını ve halkaların ardındaki Dünya ve Ay'ı görüyoruz. Uzay aracının yaklaşık 1.5 milyar kilometre uzaklıktan yakaladığı karede Dünya'mız yalnızca küçük, mavi bir nokta büyüklüğünde görünüyor.
Cassini'nin yakaladığı bu büyüleyici görüntü yıldızlararası uzaya ulaşan ilk uzay aracı Voyager'ın 1990 yılında yakaladığı ünlü fotoğrafı 'Soluk Mavi Dünya'yı da andırıyor. Ancak Cassini'nin fotoğrafı her ne kadar çok ilginç bir görüntü sunuyor olsa da elbette uzaklık anlamında Voyager'in fotoğrafı kadar etkileyici değil. Zira Voyager, 1990 yılında o ünlü fotoğrafı görüntülediği sırada tam 6 milyar kilometre uzaklıkta bulunuyordu.
15 Ekim 1997 tarihinde Huygens uzay aracıyla birlikte fırlatılan Cassini, bundan tam 7 yıl sonra 2004 yılında Satürn'e varmıştı. 2004-2017 yılları arasında Satürn sistemini en ince detaylarına kadar inceleyen uzay aracı, 13 yıllık çalışma süresi içerisinde aralıksız olarak Yeryüzü'ne inanılmaz değerli bilgiler ve fotoğraflar gönderdi. NASA, Cassini'nin toplam 453.048 adet fotoğraf yakaladığını ve Yeryüzü'ne tam 635 gigabaytlık kompleks bilimsel veri gönderdiğini söylüyor.
Enceladus'un yüzeyi altında devasa okyanusların bulunması gibi inanılmaz keşiflere imza atan Cassini, 15 Eylül 2017'de gerçekleşen intihar dalışıyla birlikte 20 yıl boyunca üzerinde çalıştığı gezegenin bir parçası haline gelmişti.
https://www.flickr.com/photos/kevinmgill/43988601072/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu arada bu mesafe arasında mars astreoid kuşağı ve Jüpiter var.