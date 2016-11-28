Savaş uçağında OnePlus 3T kutu açılışı

Ayrıca Bkz.

"BMW i3 2017'de yenileniyor"

http://www.phonearena.com/news/OnePlus-3T-gets-unboxing-video-on-a-fighter-jet_id88328

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır, kutu açılışı da. Kimi suyun altında, kimi serbest düşüş sırasında, kimi de savaş uçağında giderken kutu açılışı yapar...Savaş Uçağında kutu açılışıKutu açılışına yeni bir boyut kazandıran OnePlus, savaş jetinde yeni modeli OnePlus 3T'nin kutu açılışını yaptı. Çek Cumhuriyeti'ndek askeri üsse Jake Paul videoyu çekmesi için davet edildi.Takdir edersiniz ki jet kokpitinde kutu açılışı yapmak kolay olmuyor ve 2 dakikalık videoda da OnePlus 3T'nin uzay seviyesinde alüminyum kullanması ve Dash Charge özelliğine de değiniliyor.Qualcomm Snapdragon 821 SoC'ye ve 6GB Ram'e de atıfta bulunulan videoda Jake 16Mp çözünürlüğünde ön kamera ile özçekim yapıyor.OnePlus 3T ABD'ye hali hazırda gönderilmiş durumda ve Avrupa'da da "bugün" itibariyle raflardaki yerini alacak. 6GB/64GB modeli 430$/430€, 6GB/128GB olan modeli ise 480$/480€ olarak fiyatlandırılmış durumda.