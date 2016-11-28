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Savaş uçağında OnePlus 3T kutu açılışı

Uzun zaman beklenen bir ürünün kutu açılımını izlemek ilginç olabilir ancak bu seferki olayı çok daha farklı bir boyuta taşımış durumda. OnePlus 3T'nin savaş uçağında kutu açılımı...
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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13
Cep Telefonları
Göksel Ali Pehlivan
Yazar
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Her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır, kutu açılışı da. Kimi suyun altında, kimi serbest düşüş sırasında, kimi de savaş uçağında giderken kutu açılışı yapar...
Savaş Uçağında kutu açılışıKutu açılışına yeni bir boyut kazandıran OnePlus, savaş jetinde yeni modeli OnePlus 3T'nin kutu açılışını yaptı. Çek Cumhuriyeti'ndek askeri üsse Jake Paul videoyu çekmesi için davet edildi.
Takdir edersiniz ki jet kokpitinde kutu açılışı yapmak kolay olmuyor ve 2 dakikalık videoda da OnePlus 3T'nin uzay seviyesinde alüminyum kullanması ve Dash Charge özelliğine de değiniliyor.
Ayrıca Bkz. "BMW i3 2017'de yenileniyor"  
Qualcomm Snapdragon 821 SoC'ye ve 6GB Ram'e de atıfta bulunulan videoda Jake 16Mp çözünürlüğünde ön kamera ile özçekim yapıyor.
OnePlus 3T ABD'ye hali hazırda gönderilmiş durumda ve Avrupa'da da "bugün" itibariyle raflardaki yerini alacak. 6GB/64GB modeli 430$/430€, 6GB/128GB olan modeli ise 480$/480€ olarak fiyatlandırılmış durumda.


http://www.phonearena.com/news/OnePlus-3T-gets-unboxing-video-on-a-fighter-jet_id88328 Yorum Yaz
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Regionella 2 yıl
@kanmet İmkanı yok :) zaten 749 dolar amerikada, vergisiz hali. 2600 tl yani :)
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Her isi ters giden adam 2 yıl
Su ulkede leeco xiaomi meizu oneplus zopo elephone vs gonul rahatligiyla alabilsek keske
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Captain_Ivy 2 yıl
Kutu içeriğinde kulaklık mı yok bana mı öyle geldi?
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Regionella 2 yıl
OnePlus 3T şu an dünyanın en performanslı telefonu arkadaşlar.
Xiaomi telefonlarını türkiyeye getirdikleri gibi bunu da getirirler mi acaba?
Kamerası eleştirilmiş, kötü mü o kadar?
xiaomi mi 5s plus alacaktım ama oneplus 3t gönlümü çeldi şu an.
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kadirirdem 3 yıl
bunlar hep ilgi çekmek için...
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DH Misafiri 3 yıl
Yakında Marsta da kutu açarlar, ben dağın başında veya suyun altında açıldı diye telefon alacak kadar aptal insan varmıdır diye düşünemiyorum. Ama bunları orada açacak kadar aptal var o da ayrı bir konu
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erdem552 3 yıl
One Plus inceleme videosu mu bu? Neden haber yapıldı şimdi bu?
Onu plus uçakta kutudan çıktı.
İphone dağın zirvesinde açıldı.
Samsung Galaxy suyun altında açıldı.
Böyle haber mi olur?
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KaleyDeskop 3 yıl
telefon için mi bu kadar çığlık attın, yoksa uçak için mi belli değil.
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