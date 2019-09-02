Savaş uçaklarının yükünü azaltacak Akıncı İHA’nın motoru çalıştırıldı

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Baykar tarafından geliştirilen taarruzi İHA Akıncı’nın motorları ilk kez çalıştırıldı. Akıncı İHA, uzun uçuş süresi ve büyük yük taşıma kapasitesi sayesinde savaş uçaklarının yükünü azaltacak.

Akıncı İHA’ya test uçuşları için Ukrayna menşeili Motor Sich şirketi tarafından üretilen motor takıldı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Akıncı’nın motorunun ilk kez çalıştırıldığını duyurdu. Bayraktar, "Az önce testi bitirdik. Bundan sonra, yürüyecek, koşacak ve uçacak inşallah. Semalarımızda Hür ve Özgür." dedi.

Akıncı İHA'nın test motorlarının özellikleri

Sızıntı bilgilere göre Motor Sich tarafından üretilen MS-500V-S ile AI-450C turboprop motorları kullanılıyor. Bu motorlardan özellikleri şöyle:

Motor Sich AI-450C: 130kg ağırlığa sahip olan bu motor, kalkışta 450 beygir güç sağlayabiliyor. Kesintisiz olarak sağlayabileceği maksimum güç ise 350 shp olarak belirtilmiş. Seyir esnasında ise uygun irtifada havada kalış süresi boyunca aralıksız olarak 250 shp ile çalışabiliyor.

Motor Sich MS-500V-S: 6 tonun üzerinde bir kalkış ağırlığına sahip hava araçları için geliştirilen bu turbo şaft motor, ilk testini 2008 yılında yapmış. Yakıt tüketim verimliliği ile öne çıktığı söylenen motorun farklı versiyonları 950 ile 1050 shp güç ortaya koyabiliyor.

Akıncı İHA, 24 saat uçuş süresi ve 1350 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Milli imkanlarla geliştirilen MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılabilecek. Radar ve uydu haberleşme sistemi gibi faydalı yüklerle de görev yapabilecek.