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Savaş uçaklarının yükünü azaltacak Akıncı İHA’nın motoru çalıştırıldı

Havada 24 saat uçuş gerçekleştirebilen ve bir tonu aşan faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olacak Akıncı İHA'nın motorları ilk kez çalıştırıldı. Akıncı İHA'nın test motorlarının teknik özellikleri:
3 gün
7,8b
3
37
Savunma Sanayi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Savaş uçaklarının yükünü azaltacak Akıncı İHA’nın motoru çalıştırıldı
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Baykar tarafından geliştirilen taarruzi İHA Akıncı’nın motorları ilk kez çalıştırıldı. Akıncı İHA, uzun uçuş süresi ve büyük yük taşıma kapasitesi sayesinde savaş uçaklarının yükünü azaltacak.

Akıncı İHA’ya test uçuşları için Ukrayna menşeili Motor Sich şirketi tarafından üretilen motor takıldı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile Akıncı’nın motorunun ilk kez çalıştırıldığını duyurdu. Bayraktar, "Az önce testi bitirdik. Bundan sonra, yürüyecek, koşacak ve uçacak inşallah. Semalarımızda Hür ve Özgür." dedi.

 

Akıncı İHA'nın test motorlarının özellikleri 

Sızıntı bilgilere göre Motor Sich tarafından üretilen MS-500V-S ile AI-450C turboprop motorları kullanılıyor. Bu motorlardan özellikleri şöyle:

Motor Sich AI-450C: 130kg ağırlığa sahip olan bu motor, kalkışta 450 beygir güç sağlayabiliyor. Kesintisiz olarak sağlayabileceği maksimum güç ise 350 shp olarak belirtilmiş. Seyir esnasında ise uygun irtifada havada kalış süresi boyunca aralıksız olarak 250 shp ile çalışabiliyor.

Motor Sich MS-500V-S: 6 tonun üzerinde bir kalkış ağırlığına sahip hava araçları için geliştirilen bu turbo şaft motor, ilk testini 2008 yılında yapmış. Yakıt tüketim verimliliği ile öne çıktığı söylenen motorun farklı versiyonları 950 ile 1050 shp güç ortaya koyabiliyor.

Akıncı İHA, 24 saat uçuş süresi ve 1350 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip. Milli imkanlarla geliştirilen MAM-L, MAM-C, Cirit, L-UMTAS, Bozok, MK-81, MK-82, MK-83, Kanatlı Güdüm Kiti (KGK)-MK-82, Gökdoğan, Bozdoğan, SOM-A gibi mühimmat, füze ve bombayla donatılabilecek. Radar ve uydu haberleşme sistemi gibi faydalı yüklerle de görev yapabilecek.



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REV0 3 gün en beğenilen Spider_hip
Ya da...
Cok delice, daha once kimsenin akil edemedigi, inanilmaz, sok etkisi yaratacak bir fikir ama...
Motoru yapan sirketi alsan ?
Cinliler 500 milyon dolar verdi aldi mesela. Bir saray veya tupcunun kanal maliyeti bile degil derim ben.
Ya da... Cok delice, daha once kimsenin akil edemedigi, inanilmaz, sok etkisi yaratacak bir fikir ama... Motoru yapan sirketi alsan ? Cinliler 500 m...
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5 Yanıt Yanıtla +32
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kkratoss 3 gün
Damat dediğin böyle olur işte. Diğeri gibi oksijen israfı değil adam. Gerçekten ülke için faydalı işler yapıyor. Akp güruhu içerisinde sevdiğim tek kişidir kendisi.
Damat dediğin böyle olur işte. Diğeri gibi oksijen israfı değil adam. Gerçekten ülke için faydalı işler yapıyor. Akp güruhu içerisinde sevdiğim tek kişidir ken...
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tokatli6061 3 gün
Motoru yerli değilmiş dağılın
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sefa1451 1 gün
Keşke sarayı yapacağımıza motor fabrikası kursaydık eminim maliyeti daha düşük olurdu.Sağlam kandırılıyoruz ALLAH askerimizi korusun.
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DH Misafiri 1 gün
motorcular hemen damlamış :) merak etmeyin oda hazırlanıyor fakaç acil ihtiyaç çerçevesinde 40 motor alındı. bu arada birazda şu kafanızdaki motoru çalıştırın artık ve neyin mantıklı olduğunu araştırıp ondan sonra yazın. motor kafalar siziiii....
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DH Misafiri 2 gün
yerli motora taktınız ukraynanın sovyetlerden gelen bir teknolojisi var ve geçmişi adamların altyapısı var ve geliştirip satabiliyorlar biz geliştirebilsek bile kime satacağız piyasada okadar büyük rekabet okadar çok firma varki.yapacağın bir kaç iha için motor üretsen belli bir zaman sonra kapatırsın ayrıca ilk yatırım maliyeleri ve ondan sonra olan ar-ge faliyetleri çok büyük biraz hesap yapın önemli olan projenin tamamı sen motoru ondan al iha yı yap motoru ile birllikte daha fazlaya sat.
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mhmt_tkmk 2 gün
Bende sandim ki havalandi falan test asamasi yapildi yerde oturdugu yerde calismis sadece insan bi ucururda bizde goreydik.
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YoldaşNapolyon 2 gün
Motor Sich firmasını Çinliler aldı umarım bu işe sıkıntı çıkartmaz
Biz alabilseydik şayet ciddi seviye atlatırdı bize.
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TheStarBox 2 gün
Jetmotorlusunu üreteceksin bunun. Bunlar yetersiz.
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Glitz 2 gün
Bu araç ilk servis edilen maketiyle aynı boyutta olmayacak heralde. Bana küçük gibi geldi.
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SEO19 3 gün
bu ülkede mühendis mi yok !?
yoksa ucuza üretilirse, ülke zarar mı eder !?
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SEO19 3 gün SEO19
bu ülkede mühendis mi yok !?
yoksa ucuza üretilirse, ülke zarar mı eder !?
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V4LKyR 3 gün
Motoru yerli değilse çöp müdür yani? Böyle mi kabul edelim?
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firat_kilic 3 gün
Şimdi devletin kendini yüksek gösterme haberinden başka bir şey değil ama millet küçüldü. Doğalgaz %30 sigara %50zam ,... X+n...
inşallah..... bu kelimeyi bir bakan da kullanmıştı... akpnin ilk enerji bakanı hilmi güler.. inşallah bu kış kendi gazımızı hizmete sunacağız.... ( milli gaz bulunmuş.. %30 doğalgaza zam.. )
akp inşallah saydırmalarının / söz tutmamanın devamı ise şu linkte.. sozcu.com.tr/...
Söz verip neden sözünü tutmuyorsun? Topluma bunlar yansıdığında o toplum bitmiş demektir. Zaten bitik.
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Spider_hip 3 gün firat_kilic
Doğalgaza çaktırmadan iki kere %15 zam geldi diye biliyorum. Yani %32.5 yapıyor.
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