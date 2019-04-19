Savunma sanayisinden 2018'de rekor ihracat

Sızıntıya göre Moto Z4, Snapdragon 675 ve 6,4 inç ekranla gelecek

Huawei ne kadar bağımsız bir firma?

Binance kendi ağını kullanıma açtı, ilk üye Mithril sıçrama yaptı

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