Savunma sanayisinden 2018'de rekor ihracat

ASELSAN, Roketsan ve TAI gibi şirketlerin dünya genelinde yakaladığı müthiş başarılarla son yıllarda göz bebebiğimiz haline gelen Türk savunma sanayisi, 2018 yılında da hızla büyümeye devam etti. Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, geçtiğimiz yıl yeni bir rekora imza atıldığını duyurdu.
Bugün konuyla ilgili açıklamalar yapan Demir,"Savunma ve havacılık cirosu 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 31 artarak 8 milyar 761 milyon dolara yükseldi. Ayrıca savunma sanayisinde ihracatımız, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla 2 milyar 188 milyon dolara ulaştı." şeklinde konuştu.
Yapılan Ar-Ge yatırımlarıyla ilgili de konuşan Savunma Sanayii Başkanı Demir,"Geçen yıl, savunma alanında 1 milyar 448 milyon dolar Ar-Ge için harcamışız. Savunma sanayimizin bu noktaya gelmesinde en önemli faaliyet olan Ar-Ge çalışmalarına ayrılan kaynağın yine cirosuna göre en yüksek oran olan sektör durumundayız. Sektörümüzde 67 bin 239 kişilik istihdam rakamına ulaşmış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.
Son olarak savunma sanayisinin küresel bir oyuncu olması gerektiğine işaret eden Demir, bu kapsamda sanayinin sürdürülebilirliği, büyümesi, kritik ve katma değerli ürünler öncelikli olmak üzere yerlileşme süreçlerine devam edilmesi konularının ön plana çıktığını aktardı.
Savunma sanayisinde en çok ihracata imza atan şirketimiz ASELSAN, şu anda Defence News Top 100 listesinde 55. sırada yer alıyor. 2017 ihracat verilerine göre hazırlanan listede TAI 64. sırada, Roketsan 96. sırada ve son olarak STM Savunma Teknolojileri ise 98. sırada bulunuyor. Listeye buradan ulaşabilirsiniz.
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/savunma-sanayii-baskani-demir-savunma-sanayisinde-ihracatimiz-yuzde-20-artti/1457863 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bugün konuyla ilgili açıklamalar yapan Demir,"Savunma ve havacılık cirosu 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 31 artarak 8 milyar 761 milyon dolara yükseldi. Ayrıca savunma sanayisinde ihracatımız, 2018'de bir önceki yıla göre yüzde 20 artışla 2 milyar 188 milyon dolara ulaştı." şeklinde konuştu.
Yapılan Ar-Ge yatırımlarıyla ilgili de konuşan Savunma Sanayii Başkanı Demir,"Geçen yıl, savunma alanında 1 milyar 448 milyon dolar Ar-Ge için harcamışız. Savunma sanayimizin bu noktaya gelmesinde en önemli faaliyet olan Ar-Ge çalışmalarına ayrılan kaynağın yine cirosuna göre en yüksek oran olan sektör durumundayız. Sektörümüzde 67 bin 239 kişilik istihdam rakamına ulaşmış bulunmaktayız." ifadelerini kullandı.
Son olarak savunma sanayisinin küresel bir oyuncu olması gerektiğine işaret eden Demir, bu kapsamda sanayinin sürdürülebilirliği, büyümesi, kritik ve katma değerli ürünler öncelikli olmak üzere yerlileşme süreçlerine devam edilmesi konularının ön plana çıktığını aktardı.
4 şirketimiz TOP 100'de yer alıyor
Savunma sanayisinde en çok ihracata imza atan şirketimiz ASELSAN, şu anda Defence News Top 100 listesinde 55. sırada yer alıyor. 2017 ihracat verilerine göre hazırlanan listede TAI 64. sırada, Roketsan 96. sırada ve son olarak STM Savunma Teknolojileri ise 98. sırada bulunuyor. Listeye buradan ulaşabilirsiniz.
https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/savunma-sanayii-baskani-demir-savunma-sanayisinde-ihracatimiz-yuzde-20-artti/1457863 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Her seye muhalif gibi gozukuyorsunuz. Ulkenin buyume oraniyla savunma sanayisi ne alaka?
Ulke ekonomisi sadece savunma sanayisine mi bagli?
Bir yer kotu diye her sey kotu olmak zorunda mi?
Oyle bir dille yazmissiniz ki sanki gizliden gizliye paralari bir yerlere aktariyorlar. Simdiye kadar onca sektorde onca dedikodu oldu ama savunma sanayide hic boyle bir dedikodu ile karsilastiniz mi? Dedikodusu bile olmayan bir yere neden boyle yaklasiyorsunuz anlamiyorum. Diyorsaniz bir sey biliyorum, buyrun dinliyorum ama lutfen bir sey bilmiyorsaniz imali imali konusmaninda bir anlami yok.
Onca insan bu sektor icin sabah aksam calisiyor. Azicik destek olacagimiza guzel bir habere sevinecegimize dustugumuz duruma bakin.
Guzel bir haber duyunca hemen altinda baska bir sey ariyoruz. Bizi bu duruma dusuren herkese tesekkurler.