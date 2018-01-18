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Saxo Bank analisti: “Bitcoin 2018’de 100 bin dolar olacak”

Geçtiğimiz yıl yaptığı tahmin ile Bitcoin'deki artışı doğru tahmin eden Saxo Bank analisti Van-Petersen, Bitcoin'in 2018'deki değeri ile ilgili yeni bir tahminde bulundu.
1 yıl
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Zamazingo
Yusuf Akbaş
Yazar
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Saxo Bank analisti: “Bitcoin 2018’de 100 bin dolar olacak”
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Şu aralar zorlu günler geçiren Bitcoin hakkında olumlu ve olumsuz yorumlar gelmeye devam ediyor. 2016 Aralık ayında Bitcoin henüz 900 doların altındayken Bitcoin fiyatının 2017 yılında 2 bin doları bulacağını tahmin eden Saxo Bank analisti Kay Van-Petersen yeni bir tahminde bulundu.

Van-Petersen, CNBC’ye yaptığı açıklamada Bitcoin’in bu yıl içerisinde 50 bin ile 100 bin dolar arasında bir fiyata ulaşabileceğini belirtti.

Van-Petersen 2018 yılında Bitcoin’in daha büyük yatırımcıları kendine çekeceğine iddia ediyor. Sebep olarak da Bitcoin vadeli işlemlerinin etkisini henüz göstermediğini, 2018’de kurumsal müşterilerin bu etkiye kapılacağını söylüyor.

"Ethereum 2018'de Bitcoinden daha fazla değer kazanabilir"

Bitcoin’in Güney Kore’de yasaklanma ihtimali, Çin’in kripto para ticaretini yasaklamak için planlarının bugünkü düşüşte etkisi olduğunu belirten Saxo Bank analisti, bu durumu gayet normal bir durum olarak yorumluyor.

Ethereum ile ilgili olarak da tahminde bulunan Van-Petersen, ağ üzerinden yapılan işlem sayısı arttıkça Ethereum’un Bitcoin’in yıllık performansını geçebileceğini ifade etti.


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ilkerinanç 1 yıl en beğenilen
banka isimden kaybediyor bunun söylediğine güvenip para yatırmayın.
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Barni Moloztaş 1 yıl SıradanBirKullanıcı
SıradanBirKullanıcı
Johnny sins değil mi ya bu
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Saxo bank
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Ussuz 1 yıl
Bitcoini olan olumlu, olmayan olumsuz açıklama yapıyor gibi geliyor
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1 Avatar
fthkn 1 yıl
Coin teknolojisiyle ilgili anlamadığım tek şey eğer bu paranın yeni formunu temsil ediyorsa ve var olan değerlerinizi bu para birimine çevirip daha kolay para transferi yapmanızı sağlıyorsa değerini arttıran şey nedir?
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ceto7856 1 yıl
Öncelikle sitesinden whitepaperi okursan daha iyi bilgi edinebilirsin. Geliştirici ekibi gerçekten sağlam bı takım. Birde 70 milyon adet üretilecek olması kısa vadede yüksek rakamları gorebileceginin habercisi gibi coin marketcapte 100 milyon altında üretilen coinler az sayıda olduğu için kolay yükseliş gösteriyor.
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axiprens 1 yıl
Başlığı görünce sırf yorumları okumak için girdim..
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hsyn2802 1 yıl
bitcoin ve benzeri sanal para birimleri bir gün çok büyük bir sıkıntıya sebep olacak ve aç gözlülük yüzünden, gerçek olamayan bu para birimleri sahiplerini acayip çarpacak.
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ceto7856 1 yıl
Arkadaşlar 8 gün sonra coin borsalarinda satışa çıkacak olan şu an ön satışı yapılan carboncoin isimli bir coin var. Ben bu işlerin içinde olan biri olarak 1 yıl içinde 150-200 dolar seviyesine geleceğini düşünüyorum. Şu an coinmarketcapta görülüyor. Sağlam bir projesi var çok güçlü bir ekibi var. Üye olarak 5 dolarlık ücretsiz alabiliyorsunuz. Şu an 0.65 dolar seviyesinde borsaya açıldıktan kısa süre sonra 10 doları rahatlıkla geçeceğini düşünüyorum. Alın kenarda dursun iyi performans gösterirse güzel para kazanabilirsiniz. Burada giriş yapıp üye olabilirsiniz.https://ccrb.io/affiliate/272061
Bu videomdan da nasıl üye olunduğunu görebilirsiniz.https://www.youtube.com/watch?v=vZSgTrPpDwU&t=26s
Forumda mail adresi vermek sorun teşkil eder mi bilmiyorum ama isteyen olursa bu konularda yardımcı olmak için verebilirim
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zlodmamba 1 yıl ceto7856
ceto7856

Arkadaşlar 8 gün sonra coin borsalarinda satışa çıkacak olan şu an ön satışı yapılan carboncoin isimli bir coin var. Ben bu işlerin içinde olan biri olarak 1 yıl içinde 150-200 dolar seviyesine geleceğini düşünüyorum. Şu an coinmarketcapta görülüyor. Sağlam bir projesi var çok güçlü bir ekibi var. Üye olarak 5 dolarlık ücretsiz alabiliyorsunuz. Şu an 0.65 dolar seviyesinde borsaya açıldıktan kısa süre sonra 10 doları rahatlıkla geçeceğini düşünüyorum. Alın kenarda dursun iyi performans gösterirse güzel para kazanabilirsiniz. Burada giriş yapıp üye olabilirsiniz.https://ccrb.io/affiliate/272061

Bu videomdan da nasıl üye olunduğunu görebilirsiniz.https://www.youtube.com/watch?v=vZSgTrPpDwU&t=26s

Forumda mail adresi vermek sorun teşkil eder mi bilmiyorum ama isteyen olursa bu konularda yardımcı olmak için verebilirim

kardeş selam

sence neden iyi olur bu coin ?
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10ff 1 yıl
valla kripto paralar dustugu an yatirim yaptim daha birkac saniyede 1 kağıt cebe attim
buraya yazan arkadaslar ciger-kedi hesabi...
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FatihAsl 1 yıl 10ff
Orijinalden alıntı: 10ff

valla kripto paralar dustugu an yatirim yaptim daha birkac saniyede 1 kağıt cebe attim
buraya yazan arkadaslar ciger-kedi hesabi...


bir kağıt cebe attı isen, başka bir bitcoin meraklısının cebinden 1 kağıt aldın. kendi adına büyük bir adım. insanlık adına koca bir sıfır.
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35plt35 1 yıl
1 Milyon olur ya 100K az ne yapmış o.
Gerçekten artık bu bitcoin işinin milletin elindeki altını toplayıp tüyme operasyonu olarak görmeye başladım.
Kazanan kazandı, bugünden sonra büyük oynayan büyük kaybeder.
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alito 1 yıl
Rasim Ozan Kütahyalı bunu beğendi.
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Reaglew 1 yıl
saxocuların ağzına düştüyse doğrudur xd
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MMistanbul 1 yıl
Bitcoin geleceğin parasıdır. Uzun vade bekleyecek param olsa kesinlikle yatırım yapardım.
Alttaki resim 1988 yılında yayınlanan The Economist dergisinden. O yıllardan planları yapılan ve Rockefeller ailesinin hayali olan bir plan.
Paranız varsa almanızı öneririm.
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serafon 1 yıl MMistanbul
MMistanbul

Bitcoin geleceğin parasıdır. Uzun vade bekleyecek param olsa kesinlikle yatırım yapardım.



Alttaki resim 1988 yılında yayınlanan The Economist dergisinden. O yıllardan planları yapılan ve Rockefeller ailesinin hayali olan bir plan.



Paranız varsa almanızı öneririm.



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Niye her dedikleri oluyor mu? 2. si sana yedirecek değiller, şu an onlar da tam bilmiyor nasıl olacağını kademeli olarak projeyi geliştiriyorlar, sonuçlara göre revize ediyorlar. Nihayetine gelince sana bana para yedirmezler merak etme. Bitcoin geçiş süreci olabilir.
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pasa king 1 yıl MMistanbul
MMistanbul

Bitcoin geleceğin parasıdır. Uzun vade bekleyecek param olsa kesinlikle yatırım yapardım.



Alttaki resim 1988 yılında yayınlanan The Economist dergisinden. O yıllardan planları yapılan ve Rockefeller ailesinin hayali olan bir plan.



Paranız varsa almanızı öneririm.



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paranın üzerinde 2018 rakamı var oynama yok ise????

not : resim orjinal ise buna tesadüf denmez adamlar planlamış yapıyorlar. o dönemin economist dergisi olsada bakabilsek.
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