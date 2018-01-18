Saxo Bank analisti: “Bitcoin 2018’de 100 bin dolar olacak”

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Şu aralar zorlu günler geçiren Bitcoin hakkında olumlu ve olumsuz yorumlar gelmeye devam ediyor. 2016 Aralık ayında Bitcoin henüz 900 doların altındayken Bitcoin fiyatının 2017 yılında 2 bin doları bulacağını tahmin eden Saxo Bank analisti Kay Van-Petersen yeni bir tahminde bulundu.

Van-Petersen, CNBC’ye yaptığı açıklamada Bitcoin’in bu yıl içerisinde 50 bin ile 100 bin dolar arasında bir fiyata ulaşabileceğini belirtti.

Van-Petersen 2018 yılında Bitcoin’in daha büyük yatırımcıları kendine çekeceğine iddia ediyor. Sebep olarak da Bitcoin vadeli işlemlerinin etkisini henüz göstermediğini, 2018’de kurumsal müşterilerin bu etkiye kapılacağını söylüyor.

"Ethereum 2018'de Bitcoinden daha fazla değer kazanabilir"

Bitcoin’in Güney Kore’de yasaklanma ihtimali, Çin’in kripto para ticaretini yasaklamak için planlarının bugünkü düşüşte etkisi olduğunu belirten Saxo Bank analisti, bu durumu gayet normal bir durum olarak yorumluyor.

Ethereum ile ilgili olarak da tahminde bulunan Van-Petersen, ağ üzerinden yapılan işlem sayısı arttıkça Ethereum’un Bitcoin’in yıllık performansını geçebileceğini ifade etti.