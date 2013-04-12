Scosche'den bisiklet matarası formunda yeni bir kablosuz hoparlör modeli, "boomBOTTLE"





Piyasada sayıları gün geçtikçe artan kablosuz hoparlörler, firmaları piyasada fark yaratacak modeller üretmek konusunda zorluyor. Bu açıdan geliştirilmiş yeni bir model olan Scosche boomBOTTLE, bisikletlerin matara tutucu bölümleri üzerinde taşımak amacıyla üretilmiş bir kablosuz hoparlör modeli olma özelliğini taşıyor.

Zor arazi şartlarına dayanıklı hoparlör modelleri ile tanınan firmalardan olan Scosche, boomBOTTLE ismini verdiği kablosuz hoparlör sistemi ile kullanıcıların karşısına bu sefer farklı bir yapı ile çıkıyor. Her şeyden önce Bluetooth 4.0 bağlantı teknolojisi destekli akıllı cep telefonu, tablet bilgisayar ya da diğer bilgisayar modelleri ile kablosuz olarak müzik dinlenmesine ve telefon görüşmesi yapılmasına izin veren hoparlör, su geçirmez ve darbelere dayanıklı gövde yapısı ile her türlü durumda rahatça kullanılabiliyor.

Üretilirken bisiklet mataraları şeklinde tasarlanan ve bisikletlerin matara tutucuları üzerinde rahatça durabilen model, teknik olarak 2 adet 3W 40mm sürücüye, pasif subwoofer'a, 10 saat aralıksız çalışma gücüne, Bluetooth 4.0 bağlantı desteği olmayan cihazlar ile kullanılmak üzere dahili AUX girişine, 10 metre mesafeye kadar çalışma alanına ve 8x20cm boyutlara sahip.

Gri, mavi, pembe, sarı ve yeşil olmak üzere beş farklı renk seçeneğine sahip olarak piyasaya sürülmüş olan Scosche boomBOTTLE, firmanın resmi sitesi üzerinden 150$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.

http://www.scosche.com/boombottle-weatherproof-wireless-portable-speaker-grey