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Scosche'den bisiklet matarası formunda yeni bir kablosuz hoparlör modeli, "boomBOTTLE"

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Müzik / Ses Sistemleri
Can Tunçer
Haber Editörü
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Scosche'den bisiklet matarası formunda yeni bir kablosuz hoparlör modeli,

Piyasada sayıları gün geçtikçe artan kablosuz hoparlörler, firmaları piyasada fark yaratacak modeller üretmek konusunda zorluyor. Bu açıdan geliştirilmiş yeni bir model olan Scosche boomBOTTLE, bisikletlerin matara tutucu bölümleri üzerinde taşımak amacıyla üretilmiş bir kablosuz hoparlör modeli olma özelliğini taşıyor.
Zor arazi şartlarına dayanıklı hoparlör modelleri ile tanınan firmalardan olan Scosche, boomBOTTLE ismini verdiği kablosuz hoparlör sistemi ile kullanıcıların karşısına bu sefer farklı bir yapı ile çıkıyor. Her şeyden önce Bluetooth 4.0 bağlantı teknolojisi destekli akıllı cep telefonu, tablet bilgisayar ya da diğer bilgisayar modelleri ile kablosuz olarak müzik dinlenmesine ve telefon görüşmesi yapılmasına izin veren hoparlör, su geçirmez ve darbelere dayanıklı gövde yapısı ile her türlü durumda rahatça kullanılabiliyor.
Scosche'den bisiklet matarası formunda yeni bir kablosuz hoparlör modeli,
Üretilirken bisiklet mataraları şeklinde tasarlanan ve bisikletlerin matara tutucuları üzerinde rahatça durabilen model, teknik olarak 2 adet 3W 40mm sürücüye, pasif subwoofer'a, 10 saat aralıksız çalışma gücüne, Bluetooth 4.0 bağlantı desteği olmayan cihazlar ile kullanılmak üzere dahili AUX girişine, 10 metre mesafeye kadar çalışma alanına ve 8x20cm boyutlara sahip.
Gri, mavi, pembe, sarı ve yeşil olmak üzere beş farklı renk seçeneğine sahip olarak piyasaya sürülmüş olan Scosche boomBOTTLE, firmanın resmi sitesi üzerinden 150$ fiyat etiketi ile satın alınabiliyor.
 
Scosche'den bisiklet matarası formunda yeni bir kablosuz hoparlör modeli,
Scosche'den bisiklet matarası formunda yeni bir kablosuz hoparlör modeli,

http://www.scosche.com/boombottle-weatherproof-wireless-portable-speaker-grey Yorum Yaz
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Solu 6 yıl en beğenilen
Bizim apaçiler bunu 100 yıl önce keşfetti :)
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umutarslan.com 6 yıl
6watt için bu kadar yük taşımaya değer mi bilemedim.Kaliteli duruyor ama her zaman ki gibi fiyatı yine çok.
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eyoruk 6 yıl
Kullananlar var mı ? Her yerde satılmıyor "elma sepeti sitesinde var " 150 lira.
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MxFxOx 6 yıl
3W dış ortam için az ama heryerde kullanılabilir.
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Solu 6 yıl en beğenilen
Bizim apaçiler bunu 100 yıl önce keşfetti :)
Yanıtla +6
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