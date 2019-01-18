Sea of Thieves disk alanı azalıyor

Sea of Thieves sevenler için bir iyi bir de kötü haberimiz var. Oyun alacağı bir sonraki güncellemeyle, tüm platformlarda disk üzerinde kapladığı alan azalacak. Ancak, oyuncular tüm oyunu baştan silip yüklemek zorunda kalacaklar.



Geliştirici stüdyo Rare tarafından yapılan açıklamayla, 6 Şubat tarihinde yayınlanması planlanan güncelleme büyük boyutuyla dikkat çekeceği belirtildi. Güncelleme tamamlandıktan sonra oyunun eski dosyalarını otomatik olarak silip yenilerini yükleyecek.

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Güncelleme sonrası oyunun Xbox One üzerinde kapladığı alan 35GB’tan 10GB’a, Xbox One X üzerinde kapladığı alan 47GB’tan 25GB’a, bilgisayar üzerinde kapladığı alansa 47GB’tan 27GB’a düşecek. Geliştiriciler, yapılacak güncellemeyle gelecekte daha iyi optimizasyonlar sağlayabileceklerini ve oyunu tüm platformda iyileştirmeyi amaçladıklarını belirtiyorlar.



https://www.engadget.com/2019/01/17/sea-of-thieves-reinstsall-update/