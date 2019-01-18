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Sea of Thieves disk alanı azalıyor

Her geçen gün popülerliği artan “Sea of Thieves” oyunu geliştirici stüdyosu Rare tarafından yapılan açıklamada, dağıtılacak güncellemeyle oyun boyutunun azalacağı duyuruldu.
4 ay
4,1b
1
9
Oyunlar
Kerem Ardıçlı
Yazar
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Sea of Thieves sevenler için bir iyi bir de kötü haberimiz var. Oyun alacağı bir sonraki güncellemeyle, tüm platformlarda disk üzerinde kapladığı alan azalacak. Ancak, oyuncular tüm oyunu baştan silip yüklemek zorunda kalacaklar.

Geliştirici stüdyo Rare tarafından yapılan açıklamayla, 6 Şubat tarihinde yayınlanması planlanan güncelleme büyük boyutuyla dikkat çekeceği belirtildi. Güncelleme tamamlandıktan sonra oyunun eski dosyalarını otomatik olarak silip yenilerini yükleyecek.
Ayrıca Bkz. "Bol ödüllü yerli yapım Oddmar, Android platformuna geldi"

Güncelleme sonrası oyunun Xbox One üzerinde kapladığı alan 35GB’tan 10GB’a, Xbox One X üzerinde kapladığı alan 47GB’tan 25GB’a, bilgisayar üzerinde kapladığı alansa 47GB’tan 27GB’a düşecek. Geliştiriciler, yapılacak güncellemeyle gelecekte daha iyi optimizasyonlar sağlayabileceklerini ve oyunu tüm platformda iyileştirmeyi amaçladıklarını belirtiyorlar.

https://www.engadget.com/2019/01/17/sea-of-thieves-reinstsall-update/ Yorum Yaz
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Lord Melkor 4 ay en beğenilen Mutlak.Sıfır
Sen kendi hayal dünyanda eğleniyor gibi görünüyorsun. Kimmiş oyuna en sonunda oo güzelmiş diyen ?
Microsofta kazandırdığı para olarakta elinde mevcut bi döküman varsa atabilir misin ? Bizde bilgilenelim
Yoksa yine hepsi senin hayal ürünün mü
Sen kendi hayal dünyanda eğleniyor gibi görünüyorsun. Kimmiş oyuna en sonunda oo güzelmiş diyen ?Microsofta kazandırdığı para olarakta elinde mevcut bi dök...
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TheNewAtilla 4 ay
Güzel haber. Bir de oyuna güzel içerikler gelse bağımlısı olabiliriz. Şuan ki halinde arada bir girip denizi izlemekten başka keyifli birşey yok oyunda
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Cute Hentai 4 ay
Boş bir oyun, boyut olarakta kırpılması yerinde bir karar olmuş. Bir dahaki güncellemede oyunu komple marketten silebilirler. Aman dikkat. (:
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ozgurrdunya 4 ay
Boyutu kadar fiyatında da kırpabilselerdi keşke
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MR.BERK 4 ay
Fiyatını da azalatsalar iyi olacak 270 TL nedir ?
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infom@n 4 ay
ilk defa duyuyorum :)
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Mutlak.Sıfır 4 ay
Bu oyun ilk çıktığında burun kıvırıdılar yerden yere vurdular, aradan biraz zaman geçti iyi ama yetersiz dediler, sonra eh fena değile döndü iş, sonra oo güzelmiş oldu en sonunda da harika oyun çok zevkli diyecekler çünkü oraya doğru gidiyor gelen içeriklerle. Bu oyunu birde Gow, Last of Us'la kıyaslayanlar falan bile vardı bir ara. Ayrıca bu oyun parasal yönden bu iki oyundan daha fazla kazandırmış "bile olabilir" Microsoft'a.
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Lord Melkor 4 ay Mutlak.Sıfır
Sen kendi hayal dünyanda eğleniyor gibi görünüyorsun. Kimmiş oyuna en sonunda oo güzelmiş diyen ?
Microsofta kazandırdığı para olarakta elinde mevcut bi döküman varsa atabilir misin ? Bizde bilgilenelim
Yoksa yine hepsi senin hayal ürünün mü
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yorumculuklar 4 ay
Sağlam optimizasyon yapmışlar, helal olsun.
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Emin KOÇ 4 ay
Olması gerektiği boyutlara dönmüş olacak
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