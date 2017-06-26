İşte karşınızda yeni BMW X3

BMW'nin sevilen SUV modellerinden X3'ün yeni jenerasyonu tanıtıldı. Yeni bir platforma geçiş yapan araç eskisine oranla 55 mm daha uzun dingil mesafesine sahip.

Yeni X3 görsel anlamda selefinden çok farklı görünmese de daha aerodinamik gövdesi, yeni tamamen LED ön farları ve şişkin kaputuyla daha sportif duruşa sahip. Aracın arka kısmında ise yeni farlar ve çift egzoz ucu yer alıyor. Yeni platformun getirilerinden biri olarak yeni X3'te %50'lik ön-arka ağırlık dağılımı sağlanabilmiş. Geliştirilen xDrive sistemi de araca çeviklik katarken, X3'ün offroad kabiliyeti de bir nebze artmış.

Aracın iç tasarımında da dışında olduğu gibi çok fazla değişiklik yapılmazken, 25 cm daha uzun panoramik cam tavan ve eskiye oranla %75 daha büyük head up display gibi yenilikler yer alıyor. Yeni X3 ile birlikte xDrive 28i de seçeneklerden kaldırılırken onun yerine turbo benzinli 2.0 litrelik 248 bg güç ve 350 Nm tork üretebilen xDrive 30i isimli yeni motor seçeneği getirilmiş. Lansmanda X3 M40i isimli performans versiyonu da duyurulurken xDrive 35i'nin yerini alan, 8-ileri şanzımana ve 265 bg güce sahip bu versiyon 0-100 km/h hızlanmasını 4,8 saniyede tamamlıyor.

Dizel seçeneği olarak 2.0 litrelik 190 bg güç ve 400 Nm tork üretebilen motora sahip xDrive 30d versiyonu yeni nesilde de yerini koruyor. Türkiye gibi pazarlar için 1.6 litrelik turbo benzinli seçeneğin de sunulması beklenirken, yeni X3 daha önceden olduğu gibi BMW'nin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Spartanburg tesisinde üretilecek.