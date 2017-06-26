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İşte karşınızda yeni BMW X3

BMW sevilen SUV modeli X3'ü 2018 model yılı itibariyle yeniledi. Yeni BMW X3 eskisine oranla artık daha sportif bir duruşa sahip. Aracın detayları haberimizde...
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Otomobil Teknolojileri
Caner Köksel
Haber Editörü
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BMW'nin sevilen SUV modellerinden X3'ün yeni jenerasyonu tanıtıldı. Yeni bir platforma geçiş yapan araç eskisine oranla 55 mm daha uzun dingil mesafesine sahip.
Yeni X3 görsel anlamda selefinden çok farklı görünmese de daha aerodinamik gövdesi, yeni tamamen LED ön farları ve şişkin kaputuyla daha sportif duruşa sahip. Aracın arka kısmında ise yeni farlar ve çift egzoz ucu yer alıyor. Yeni platformun getirilerinden biri olarak yeni X3'te %50'lik ön-arka ağırlık dağılımı sağlanabilmiş. Geliştirilen xDrive sistemi de araca çeviklik katarken, X3'ün offroad kabiliyeti de bir nebze artmış.
Aracın iç tasarımında da dışında olduğu gibi çok fazla değişiklik yapılmazken, 25 cm daha uzun panoramik cam tavan ve eskiye oranla %75 daha büyük head up display gibi yenilikler yer alıyor. Yeni X3 ile birlikte xDrive 28i de seçeneklerden kaldırılırken onun yerine turbo benzinli 2.0 litrelik 248 bg güç ve 350 Nm tork üretebilen xDrive 30i isimli yeni motor seçeneği getirilmiş. Lansmanda X3 M40i isimli performans versiyonu da duyurulurken xDrive 35i'nin yerini alan, 8-ileri şanzımana ve 265 bg güce sahip bu versiyon 0-100 km/h hızlanmasını 4,8 saniyede tamamlıyor.
Dizel seçeneği olarak 2.0 litrelik 190 bg güç ve 400 Nm tork üretebilen motora sahip xDrive 30d versiyonu yeni nesilde de yerini koruyor. Türkiye gibi pazarlar için 1.6 litrelik turbo benzinli seçeneğin de sunulması beklenirken, yeni X3 daha önceden olduğu gibi  BMW'nin Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Spartanburg tesisinde üretilecek.

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drserk 2 yıl en beğenilen
Yahu bize Sang yong, tata haberleri ile gelin..ya da "ilk kasa X3 ün fiyatında yüzleri gülderecek haber; yeni kasa ile fiyatlarda düşme oldu" diye haber verin..bu ülkede ancak bunlara layık görülüyoruz
Yahu bize Sang yong, tata haberleri ile gelin..ya da "ilk kasa X3 ün fiyatında yüzleri gülderecek haber; yeni kasa ile fiyatlarda düşme oldu" diye haber verin....
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2 Yanıt Yanıtla +26
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dere.beyi 2 yıl drserk
drserk

Yahu bize Sang yong, tata haberleri ile gelin..ya da "ilk kasa X3 ün fiyatında yüzleri gülderecek haber; yeni kasa ile fiyatlarda düşme oldu" diye haber verin..bu ülkede ancak bunlara layık görülüyoruz

her millet hakettiğini yaşar
.
ÖZGÜRLÜĞÜN EN BÜYÜK DÜŞMANI HALİNDEN MEMNUN KÖLELERDİR
drserkYahu bize Sang yong, tata haberleri ile gelin..ya da "ilk kasa X3 ün fiyatında yüzleri gülderecek haber; yeni kasa ile fiyatlarda ...
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Sazankiller 2 yıl KIBARFEVZO
Domates in kilosu 1 euro
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dt1907 2 yıl
e bu dünün aynısı makyaj gibi olmuş.
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EnginAKB 2 yıl
Kimse Süreyya hanımı koymadı mı?
Vag olsa ikinci mesaj Süreyya nın muhteşem değişimiydi.
Arabaya gelince aman ne şaşırdık ne şaşırdık, hadi git işine Bmw ya, bu kadar tutuculuk beni çileden çıkarıyor
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bugatti1907 2 yıl
Yeni xc60 ağzına ağzına vurur.
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trust06 2 yıl
Çok yeni gerçekten..
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V4LKyR 2 yıl
SISANKYONK isteriz.
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Xtrud 2 yıl
Ovvv ne değişik bir tasarım...
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kenan_0 2 yıl
daha koyun gibi karşıdan meee meeee çok yaparsınız şükürcüler bakın yalayın ekranı anca bu müstehak size
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kenan_0 2 yıl
karşımda olsa ne olacak yanımda olsa ne olacak %160 + %18 vergi olduktan sonra?
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lalale 2 yıl
arkası efsane , önü kaşlarını çatan dişlek tavşanlara benzemiş
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jimhendrix 2 yıl
190hp olan 20d 30d degil
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