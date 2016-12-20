Seksen saniye reklam izle, otobüse, metroya bedava bin!

Sistemin çalışma mantığı da son derece basit. Gideceğiniz güzergâh için biletinizi seçiyorsunuz. Sonrasındaysa izlenebilir durumda olan dört videoyu belirleyip izlemeye başlıyorsunuz. Tüm işlemler başarıyla tamamlandığı takdirde bedava biletiniz hazır hale geliyor. Uygulamanın geliştiricisi yıl sonuna kadar 1000 aktif kullanıcı hedefi koymuş olsa da bu rakam çoktan aşılmış durumda ve 20 bin kullanıcıya erişilmiş.
Türkiye’de Nasıl Olurdu?
Yazıyı okuduktan sonra muhtemelen siz de bizim gibi böylesi bir yazılım Türkiye’de olsa güzel olurdu diye düşünmüşsünüzdür ancak bu o kadar da kolay bir iş değil. Nedeni de reklam ücretleri. Almanya’da şehir içinde toplu taşıma için otobüs veya tren bileti 2,60 Euro seviyesinde. Bu durumda her bir video için geliştirici 0,65 Euro para kazanırsa uygulama başa baş noktasına gelmiş oluyor.
Türkiye’de ise tablo o kadar da makul değil. Türkiye’deki reklam piyasasında Premium izleme olarak ifade edilen hedef kitleye ulaşmış ve nerede izlendiği bilinen video reklamlar için teklif edilen en iyi ücret 10 kuruş seviyesinde. Admob gibi mecralarda ise bu rakam en iyi ihtimalle 3-4 kuruş seviyelerinde geziyor.
Örneğin İstanbul için tam biniş metro ücretini 2,30TL olarak hesap edersek. Uygulamanın bedava metro bileti verebilmesi için en az 23 tane Premium video izletmesi gerekiyor ki pazar o kadar da büyük olmadığından bu olanaklı olmayacaktır.Yani geliştiricinin para değil para kazanması vadettiği şeyleri verebilmesi için bile onlarca reklam göstermesi, video izletmesi gerekecek.
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Buum hedşat
"Düsseldorf'da"
"kullanima sunulan yazilim"
"1000 aktif kullanıcı hedefi koymuş olsa da simdiden 20 bin kullaniciya erisilmis"
"Almanya’da şehir içinde toplu taşıma ücreti 2,60 Euro seviyesinde" veya "Almanya’da şehir içinde otobüs veya tren bileti fiyatlari 2,60 Euro seviyesinde"
"Bu durumda her bir video için geliştirici 0,65 Euro para kazanırsa gelir ve giderler basa bas oluyor"
"Türkiye’de ise tablo o kadar da ic acici değil." veya "Bu sistemin Türkiye’de kullanilmasi ise o kadar da makul değil." veya baska bir sey.
"Örneğin İstanbul için indirimsiz metro kullanim ücreti 2,30TL olarak hesap edilirse, uygulamadan bedava metro bileti kazanabilmek için en az 23 tane Premium video izlenmesi gerekiyor ki"
"23 tane Premium video izlenmesi gerekiyor ki Türkiye'deki reklam pazarinin büyüklügü göze alindiginda bu pek mümkün gözükmüyor."
Kimi ifade hatalari hosgörü ile karsilanabilir fakat bazilari gercekten cok göze batiyor. Yani kili kirk yararak yazdim bu yorumu farkindayim fakat bu haberdeki kimi hatalar bu isten para kazanan bir editöre, özellikle de donanimhaber'e hic yakismiyor. Arkadasimiz bu sektöre yeni girmis ve bu sebeple de alisma süreci yasiyor olabilir. Yalniz bu yazilar yayina verilmeden önce tecrübeli editörler tarafindan hic mi kontrol edilmiyor?("Olanakli olmayacaktir"i gördükten sonra kendimi tutamadim yorum yazmak istedim, fakat basladiktan sonra makalenin bastan sona hata dolu ya da hafif bi ifadeyle "daha uygun yazilabilir" oldugunu farkettim) Editör arkadasim bu yorumumu lütfen negatif algilamasin, kötü niyetle yazdigim bir yorum degil. Sadece bazi seylere dikkat cekmek istedim, umarim kendilerini bu alanlarda biraz gelistirirler. Umarim donanimhaber ekibi de buradaki aksakligi kisa zaman icerisinde giderir. Fark ettigim kadariyla kimi editörlerde uzun süreden beri devam ediyor bu durum ve simdiye kadar da müdahale edilmedi. Üzücü.