Seksen saniye reklam izle, otobüse, metroya bedava bin!

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Almanya’da bir girişim, ilgi çekici bir uygulama yayınladı; adı WelectGO. Düseldorf’ta hizmet vermeye başlayan mobil yazılım, kullanıcılara reklam videoları izleyerek toplu taşıma araçlarını bedava kullanabilme imkânı tanıyor.

Sistemin çalışma mantığı da son derece basit. Gideceğiniz güzergâh için biletinizi seçiyorsunuz. Sonrasındaysa izlenebilir durumda olan dört videoyu belirleyip izlemeye başlıyorsunuz. Tüm işlemler başarıyla tamamlandığı takdirde bedava biletiniz hazır hale geliyor. Uygulamanın geliştiricisi yıl sonuna kadar 1000 aktif kullanıcı hedefi koymuş olsa da bu rakam çoktan aşılmış durumda ve 20 bin kullanıcıya erişilmiş.

Türkiye’de Nasıl Olurdu?

Yazıyı okuduktan sonra muhtemelen siz de bizim gibi böylesi bir yazılım Türkiye’de olsa güzel olurdu diye düşünmüşsünüzdür ancak bu o kadar da kolay bir iş değil. Nedeni de reklam ücretleri. Almanya’da şehir içinde toplu taşıma için otobüs veya tren bileti 2,60 Euro seviyesinde. Bu durumda her bir video için geliştirici 0,65 Euro para kazanırsa uygulama başa baş noktasına gelmiş oluyor.

Türkiye’de ise tablo o kadar da makul değil. Türkiye’deki reklam piyasasında Premium izleme olarak ifade edilen hedef kitleye ulaşmış ve nerede izlendiği bilinen video reklamlar için teklif edilen en iyi ücret 10 kuruş seviyesinde. Admob gibi mecralarda ise bu rakam en iyi ihtimalle 3-4 kuruş seviyelerinde geziyor.

Örneğin İstanbul için tam biniş metro ücretini 2,30TL olarak hesap edersek. Uygulamanın bedava metro bileti verebilmesi için en az 23 tane Premium video izletmesi gerekiyor ki pazar o kadar da büyük olmadığından bu olanaklı olmayacaktır.Yani geliştiricinin para değil para kazanması vadettiği şeyleri verebilmesi için bile onlarca reklam göstermesi, video izletmesi gerekecek.

https://www.welect.de