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Türkiye’den Tesla’nın CEO’su Elon Musk’a çağrı

Tesla’nın Türkiye için sessizliğini koruması ülkemizden ilginç bir çağrıya neden oldu. Tesla’nın resmi olarak Türkiye’de faaliyete geçmesini isteyen çağrıya dair detaylar yazımızda:
2 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Türkiye’den Tesla’nın CEO’su Elon Musk’a çağrı
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Türkiye’deki Tesla kullanıcılarının sayısı henüz çok minik rakamlarda olsa da henüz resmi olarak ülkemizde faaliyete geçmemiş bir şirket için pek de azımsanmayacak sayıda araç trafikte görülmeye başlandı. Özellikle İstanbul’da yoğunlaşan araç sahipleri, ikinci geleneksel Tesla buluşmasını organize etti.

Sapanca’da gerçekleştirilen buluşmada kullanıcılar, bir pankart açıp video çekerek Elon Musk’a Tesla’yı Türkiye’ye getirmesi için çağrıda bulunuyor. Video sonunda “Türkiye Tesla İstiyor” ve “Bizi Duy Elon” etiketlerini ekleyen ve sosyal medyadan videoyu #turkeywantstesla #hearuselon etiketleriyle paylaşan kullanıcılar, yabancı Tesla forumlarında ses getirmeyi şimdiden başarmış görünüyor.

İkinci kez buluşma gerçekleştiren Tesla sahiplerinin iddiasına göre Türkiye’de 100’den fazla Tesla modeli sahibi var. Buluşmada ağırlıklı olarak Model S olduğu görülen araçların yer aldığı videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bu arada hatırlanacağı üzere Tesla, 2017 eylem planında Türkiye’de 9 noktaya Supercharger istasyonu açma planını güncellemişti.


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sabe 2 yıl en beğenilen
Gelde kayyum atayalım sana da :D
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Kelebek 2 yıl
adamcağız gelir gelmez ötv nin kdv sini sorar bence
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dragonborn95 2 yıl
Eeeey elon musk . Sen kim oluyorsun be adam . Yepyeni vergilerimizi sen de seveceksin .
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DH Misafiri 2 yıl
senin ülkendeki mühendisleri bilmem ama benim ülkemdeki mühendisler yeteri kadar iyi. nükleer enerji santralini yapmak için tecrübemiz yok o kadar. kendi ülkesine gömmeyi marifet bilen tipler sıktınız artık
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Bluflame 2 yıl
adam 3 gol atmış, ufo:3 paul:0
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Paul Klee 2 yıl
Ülkede elektrikli arabayı teşvik etmek için önce nükleer santrale ihtiyaç var. Mevcut elektrik üretimimiz bir sürü elektrikli aracın ihtiyacına yeter mi bilmiyorum. Halihazırda zaten elektrik pahalı. Mutlaka nükleere geçiş yapmak zorundayız (tabi ben de insanımızın iş ahlakını bildiğim için, Türkiyede nükleer santral kazaları olur diye korkuyorum o ayrı mesele)
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ufo 2 yıl Paul Klee
sorun nükleere geçmek değil. Sen hiç teknoloji transfer etmeden yabancıya yaptıracaksın. Nasıl çalışıyor ne dönüyor hjiç bilmeyeceksin. Güney Kore nasıl başlamış nükleer işine bir araştırın bu biiir. Bizdeki nükleer santraller elektriği avrupadakinin kaç katına bize satacaklar bunu iyi araştırın bu ikiii. Bir de bu iki nükleer santral Türkiye'nin ihtiyacının ne kadarını karşılıyor bir araştırın bu da 3.
(3. sorunun cevabı bonus olsun. Bittiği sene %3'ünü karşılayacak. %3 için kaç milyar $$ ödüyorsunuz hadi bir de ona bakın bakalım)
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Virtual Reality 2 yıl
Tesla arabalarının yan kapı içlerinde, kokpitinde ve stop lambası etrafında kullanılan karbon fiber döşemenin, Türkiye de bir Türk firması tarafından üretildiğini biliyor muydunuz?
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ufo 2 yıl
Dünyanın ilk seri üretim elektrikli aracı Fluence neden Bursa'daki üretimi durdurdu onu bi öğrenin sonra yapın çağrınızı.
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khytr89 2 yıl ufo
ufo
Dünyanın ilk seri üretim elektrikli aracı Fluence neden Bursa'daki üretimi durdurdu onu bi öğrenin sonra yapın çağrınızı.

Cunku fluence ze 5krs etmeyen bir araba.. bir kere ruhunda elektirikli araba olma seysi yok :) ayrica pil kirasi,gec dolma ve az menzil yani alinacak araba degil. Haa emekliler icin markete gidip gelme arabasi olur mu olur ama su da bir gercek ki elektirikli arabalar sadece z ve bir kisim y kusaginin ilgisi alaninda
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DH Misafiri 2 yıl
fetöcüler basmış burayı troller sizi...
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Bluflame 2 yıl
çağrıyı duyan Elon musk: şu Türkiye’yi bi google yapim, -rus elçi suikastı, -her gün patlayan bombalar, -şortlu kız tekmelendi, -3milyon suriyeli.
Elon’un çağrıya cevabı: yok almayım kalsın.
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Towarscke 2 yıl
Elon Musk'in Google ile bedava ve kesintisiz internet anlasmasi; Devlet ve TurkTelekom tarafindan reddedilmis ve Turkiye kapsam disinda birakilmisti.. Aman abi gelmesin simdi gelecek diye vergi falan cikartirlar. Zaten dolar almis basini gitmis. Kim neyi alicak?
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dobrasam 2 yıl
bedelsiz arazi tahsis edilsin İstanbul da vergi alınmasın çalışan personellerin ssk sı devlet tarafından karşılanmalı sonuç itibariyle şu sıkıntılı dönemde tesla gibi bir prestijli marka nın ülkemize gelmesi çok güzel reklam olur
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Ns_Lion 2 yıl
Kardeş vergileri ne olarak açıklayacaksınız peki :D
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hanımneder 2 yıl Ns_Lion
Ns_Lion
Kardeş vergileri ne olarak açıklayacaksınız peki :D

Air money and foot money
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