Türkiye’den Tesla’nın CEO’su Elon Musk’a çağrı

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Türkiye’deki Tesla kullanıcılarının sayısı henüz çok minik rakamlarda olsa da henüz resmi olarak ülkemizde faaliyete geçmemiş bir şirket için pek de azımsanmayacak sayıda araç trafikte görülmeye başlandı. Özellikle İstanbul’da yoğunlaşan araç sahipleri, ikinci geleneksel Tesla buluşmasını organize etti.

Sapanca’da gerçekleştirilen buluşmada kullanıcılar, bir pankart açıp video çekerek Elon Musk’a Tesla’yı Türkiye’ye getirmesi için çağrıda bulunuyor. Video sonunda “Türkiye Tesla İstiyor” ve “Bizi Duy Elon” etiketlerini ekleyen ve sosyal medyadan videoyu #turkeywantstesla #hearuselon etiketleriyle paylaşan kullanıcılar, yabancı Tesla forumlarında ses getirmeyi şimdiden başarmış görünüyor.

İkinci kez buluşma gerçekleştiren Tesla sahiplerinin iddiasına göre Türkiye’de 100’den fazla Tesla modeli sahibi var. Buluşmada ağırlıklı olarak Model S olduğu görülen araçların yer aldığı videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz. Bu arada hatırlanacağı üzere Tesla, 2017 eylem planında Türkiye’de 9 noktaya Supercharger istasyonu açma planını güncellemişti.