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Sesli notlar odağında hazırlanan yeni Windows Phone uygulaması: InstaNote

With InstaNote, when you hear something important, with a simple touch, InstaNote helps you captures the last 30 seconds (configurable) of audio and transcribe it when possible.
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Sesli notlar odağında hazırlanan yeni Windows Phone uygulaması: InstaNote
 
Fikirleri gerçeğe dönüştüren Microsoft Garage projesi kapsamında Windows Phone 8.1 cihazlar için Receipt Tracker sonrası InstaNote isimli bir uygulama daha kullanıcıların beğenisine sunuldu.
Receipt Tracker'den farklı olarak ülkemizde de kullanılabilen InstaNote, temel olarak sesli notalar alınmasına imkan tanıyor. Özellikle toplantılarda yazılı notalar almanın zor olduğuna değinen uygulama, tek dokunma ile 30 saniyelik (Bu süre ayarlanabiliyor) ufak sesli notalar kaydediyor ve böylece genel dinleme verimi arttırılabiliyor.
Ücretsiz olarak sunulan modern arayüzlü InstaNote uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz. 

https://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/instanote/0fe18e4d-38f8-4d4e-8d09-ae349c2fbf9a Yorum Yaz
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e-Militarist 4 yıl
InstaNote 2015.710.1754.412

www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/instanote/0fe18e4d-38f8-4d4e-8d09-ae349c2fbf9a


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