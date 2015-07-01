Sesli notlar odağında hazırlanan yeni Windows Phone uygulaması: InstaNote

Fikirleri gerçeğe dönüştüren Microsoft Garage projesi kapsamında Windows Phone 8.1 cihazlar için Receipt Tracker sonrası InstaNote isimli bir uygulama daha kullanıcıların beğenisine sunuldu.

Receipt Tracker'den farklı olarak ülkemizde de kullanılabilen InstaNote, temel olarak sesli notalar alınmasına imkan tanıyor. Özellikle toplantılarda yazılı notalar almanın zor olduğuna değinen uygulama, tek dokunma ile 30 saniyelik (Bu süre ayarlanabiliyor) ufak sesli notalar kaydediyor ve böylece genel dinleme verimi arttırılabiliyor.

Ücretsiz olarak sunulan modern arayüzlü InstaNote uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/instanote/0fe18e4d-38f8-4d4e-8d09-ae349c2fbf9a