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Shadow of Tomb Raider'ın oynanış videosu yayınlandı

Lara Croft’un Tomb Raider’lığa terfi edeceği ilk üçlemenin son oyunu Shadow of the Tomb Raider'ın oynanış görüntülerini yayınladı. Shadow of the Tomb Raider oynanış görüntüleri:
11 ay
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Oyunlar
Yusuf Akbaş
Yazar
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Square Enix, geçtiğimiz gün Microsoft konferansında fragmanını gösterdiği Shadow of the Tomb Raider'ın oynanış görüntülerini yayınladı.
Shadow of Tomb Raider, Lara Croft’un Tomb Raider’lığa terfi edeceği ilk üçlemenin son oyunu olacak. 2015 yılında çıkan Rise of the Tomb Raider'ın devamını ele alacak oyunun dinamikleri ve grafikleri bir kademe geliştirilmiş ancak bakıldığında önceki oyuna nazaran şaşırtıcı derecede ilerleme katedilmediğini görüyoruz.
Dünyayı Maya Kıyametinden kurtarmak için zamanla yarışan Lara, çoğunlukla ormanda mücadele edecek. Çamurla kamufle olma, bitkilerle efektif bir şekilde etkileşime girme gibi hünerlerini sergileyecek ve oyunun sonlarına doğru çetin bir savaşçı olarak Tomb Raider olacak.
Shadow of the Tomb Raider, 14 Eylül'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak. Oyun, 209 TL'ye ön siparişe sunuldu.
 

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warmkitty 11 ay
çamurda yürüyor ayak izi yok eski oyunda karda ayak izi filan kalıyordu bunda o da yok ayrıca düşmanların yanında malzemelerinin etrafında olması gereken benzin bidonu filan tamda kahramanımızın gizlice yürüdüğü en olmasının mantıksız olduğu yerlerde oluyor tepede benzin bidonunun molotof kokteylinin işi ne?
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mavizamanda 11 ay
etkilenmedim. Bu mu 100 milyon $ dolarlık oyun?!
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psychomax13 11 ay
Fiyatıyla beni hayal kırıklığına uğrattı. Önceki sürümünü ön sipariş ile almıştım ancak bu oyun kış indirimlerine kaldı benim için.
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Wunduniik3221 11 ay
Aynı aksiyonu ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorlar ac serisi gibi suyu çıktı çıkacak ama hikaye aramayan sadece aksiyon olsun diyenler için güzel bir secenek. Biraz yenilik arayışından zarar gelmezdi bence craft sisteminde olsun karakterlerin ve hikayenin derinliğinde olsun...
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Whippoorwill 11 ay
Bu yıl beklediğim tek oyun. Serinin son oyunu olması üzücü.
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Mutlak.Sıfır 11 ay
Oyunun en büyük problemi 50 metre geride yoğun silah sesine rağmen 50 metre sonra ki düşmanların tepkisiz oluşları, sanki öylesine sırf Lara değişik şekillerde öldürmek için oradalarmış gibi duruyorlar, yani bir vasıfları yok. Onun dışında atlayıp, zıplamalar, tırmanmalar çok basit olmuş, oynayana herhangi bir ağırlık vermiyor.
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WarSaw 11 ay
sıskacık kız nasıl yapıyor o haretleri o bilekle daha ilk bıçaklamasında bileği döner anne diye ağlar esir düşer :)
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Newintown 11 ay
Tps kamera,bol aksiyon,tahmini 15 saat oynama süresi,güzel denebilecek grafikler,bol atlama ziplama,bulmacalar...Tam bir konsol oyunu...Bizede almak düşer..
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