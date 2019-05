Shadow of Tomb Raider'ın oynanış videosu yayınlandı

Square Enix, geçtiğimiz gün Microsoft konferansında fragmanını gösterdiği Shadow of the Tomb Raider'ın oynanış görüntülerini yayınladı.

Shadow of Tomb Raider, Lara Croft’un Tomb Raider’lığa terfi edeceği ilk üçlemenin son oyunu olacak. 2015 yılında çıkan Rise of the Tomb Raider'ın devamını ele alacak oyunun dinamikleri ve grafikleri bir kademe geliştirilmiş ancak bakıldığında önceki oyuna nazaran şaşırtıcı derecede ilerleme katedilmediğini görüyoruz.

Dünyayı Maya Kıyametinden kurtarmak için zamanla yarışan Lara, çoğunlukla ormanda mücadele edecek. Çamurla kamufle olma, bitkilerle efektif bir şekilde etkileşime girme gibi hünerlerini sergileyecek ve oyunun sonlarına doğru çetin bir savaşçı olarak Tomb Raider olacak.

Shadow of the Tomb Raider, 14 Eylül'de PlayStation 4, Xbox One ve PC için çıkacak. Oyun, 209 TL'ye ön siparişe sunuldu.