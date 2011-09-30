Sharp Aquos 104SH; 1.5 GHz TI OMAP4460 işlemci ile 4.5-inç HD ekran bir arada





Akıllı telefonlarda HD çözünürlüğe sahip dokunmatik ekranlar yaygınlaşmaya tüm hızıyla devam ediyor. Uzakdoğu pazarına yönelik sunduğu başarılı çözümleriyle gayet yakından tanıdığımız Sharp firması, HD ekranlı ve Android işletim sistemli yeni modeli Aquos Phone 104SH'yi tanıttı.





SoftBank aracılığıyla Japon teknoloji severlerle bir araya getirilmesi planlanan 104SH, 129 mm uzunluğunda, 65 mm genişliğinde ve 8.7 mm kalınlığında tasarlanmış. 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Texas Instruments OMAP 4460 işlemci ve PowerVR SGX540 grafik biriminin gücünü arkasına alan 104SH, 4.5-inç boyutunda ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde 16.7 milyon renk dokunmatik ekranı bünyesinde barındırıyor. 4.0-inç ve üzeri boyutta ekrana sahip akıllı telefonların da yavaş yavaş standart hale geldiğini söylemek mümkün.





Otomatik odaklama özellikli kamerasıyla 12.1 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabilen akıllı telefonun ön yüzünde görüntülü konuşma için VGA kamera bulunuyor. Gelen bu bilgilere ek olarak 104SH'nin, Wi-Fi 802.11n bağlantısı, GPS, Bluetooth 3.0 ve deprem uyarı sistemiyle donatıldığını eklemekte fayda var.

