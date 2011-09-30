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Sharp Aquos 104SH; 1.5 GHz TI OMAP4460 işlemci ile 4.5-inç HD ekran bir arada

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
16,9b
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13
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Akıllı telefonlarda HD çözünürlüğe sahip dokunmatik ekranlar yaygınlaşmaya tüm hızıyla devam ediyor. Uzakdoğu pazarına yönelik sunduğu başarılı çözümleriyle gayet yakından tanıdığımız Sharp firması, HD ekranlı ve Android işletim sistemli yeni modeli Aquos Phone 104SH'yi tanıttı.

SoftBank aracılığıyla Japon teknoloji severlerle bir araya getirilmesi planlanan 104SH, 129 mm uzunluğunda, 65 mm genişliğinde ve 8.7 mm kalınlığında tasarlanmış. 1.5 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Texas Instruments OMAP 4460 işlemci ve PowerVR SGX540 grafik biriminin gücünü arkasına alan 104SH, 4.5-inç boyutunda ve 720 x 1280 piksel çözünürlüğünde 16.7 milyon renk dokunmatik ekranı bünyesinde barındırıyor. 4.0-inç ve üzeri boyutta ekrana sahip akıllı telefonların da yavaş yavaş standart hale geldiğini söylemek mümkün.

Otomatik odaklama özellikli kamerasıyla 12.1 megapiksel çözünürlüğünde kareler yakalayabilen akıllı telefonun ön yüzünde görüntülü konuşma için VGA kamera bulunuyor. Gelen bu bilgilere ek olarak 104SH'nin, Wi-Fi 802.11n bağlantısı, GPS, Bluetooth 3.0 ve deprem uyarı sistemiyle donatıldığını eklemekte fayda var.

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benhuraxu 4 yıl
Telefonlar büyüyor da elimiz büyümüyor
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gezgin 8 yıl
Tamam güzel hoş teknoloji gelişiyor ihtiyaçlar artıyor yüksek çözünürlüklü ekrana da ihtiyaç var ama be kardeşim telefon yapıyorsunuz neremize sokacağız bunu



Yakında 22" ekranlı telefonlar da çıkacak bu gidişle
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darkaura 8 yıl
baysan240
beyler biri bana şu patlayan (xenon du galiba)flashlardan neden kullanılmadığını anlata bilirmi bi ara bir kaç telefonda vardı se statio n81 felan ve fotoğraf konusunda bu cihazlar baya iyilerdi hangi sebepten dolayı hala sarı noktalarla uğraşılıyor

xenon flash icin buyuk bir kondansator gerekiyor. dikkat edersen xenon flashli telefonlar ya kalin modeller yada kamera kisminda cikinti oluyor. nokia n8 gibi.
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baysan240 8 yıl darkaura
darkaura

baysan240

beyler biri bana şu patlayan (xenon du galiba)flashlardan neden kullanılmadığını anlata bilirmi bi ara bir kaç telefonda vardı se statio n81 felan ve fotoğraf konusunda bu cihazlar baya iyilerdi hangi sebepten dolayı hala sarı noktalarla uğraşılıyor


xenon flash icin buyuk bir kondansator gerekiyor. dikkat edersen xenon flashli telefonlar ya kalin modeller yada kamera kisminda cikinti oluyor. nokia n8 gibi.

teşekkürler her kaltı becerdiler bi kondansatörün şekliyle oynayamadılar rezilik
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sertacarslan 8 yıl
Lepanto
Sharp da abarttı bu aralar, her gün yeni bir cihaz haberi çıkıyor. Tabi hiçbiri ülkemize gelmediği için bize faydası olmuyor o ayrı mesele. Bu arada 12.1mp FLAŞSIZ kamera süper olmuş

+1
Arkada görülen dörtlü girintinin ses çıkışı değil de dört noktalı flaş olmasını dilerdim.
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sertacarslan 8 yıl
Sharp Attack :)
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baysan240 8 yıl
beyler biri bana şu patlayan (xenon du galiba)flashlardan neden kullanılmadığını anlata bilirmi bi ara bir kaç telefonda vardı se statio n81 felan ve fotoğraf konusunda bu cihazlar baya iyilerdi hangi sebepten dolayı hala sarı noktalarla uğraşılıyor
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sangreal_1905 8 yıl
omap 4460 kullanıo BAYA İİ
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Mobile Prof. 8 yıl
Bu iyimis iste.
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createemir 8 yıl
Özellikleri güzel ama SGX540'dan daha iyi GPU kullansaydı daha iyi olabilirdi.
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lazloo 8 yıl createemir
createemir

Özellikleri güzel ama SGX540'dan daha iyi GPU kullansaydı daha iyi olabilirdi.

GPU işlemci ile yerleşik olduğu için değiştirilemez.Bir sonraki işlemcilerden biri kullanılırsa olabilir.
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