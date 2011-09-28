Sharp Aquos Phone IS13SH; Android 2.3.5 işletim sistemi ile 4.2'' qHD ekran bir arada

Haber Editörü
Uzakdoğu pazarına yönelik sunduğu Android işletim sistemli akıllı telefon çözümleriyle yakından tanıdığımız Sharp, Aquos Phone IS13SH modelini duyurdu.
132 x 63 x 8.9 mm ebatlarında ve 140 gram ağırlığında monoblok tasarımıyla dikkat çeken IS13SH'ye, Qualcomm'un MSM8655 işlemcisi güç veriyor. Android 2.3.5 işletim sistemini kullanan akıllı telefon CDMA standardıyla uyumlu çalışabiliyor ve 4.2-inç boyutunda - 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde dokunmatik ekranla geliyor. Ekranın hemen altında ise 2.1-inç boyutunda monochrome teknolojili ekranın konumlandırıldığını görüyoruz.
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0, NFC (Yakın alan iletişim), kızılötesi portu ve GPS gibi teknolojilerle donatılan CMOS sensörlü kamerasıyla 8 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor.
Son olarak dahili dijital TV alıcısına sahip IS13SH'nin, KDDI aracılığıyla Japonya'da satışa sunulması planlanıyor.
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Sharp Turkiye de pek unlu olmayabilir (telefon pazarinda)ama Japonya da yillardir 1 numara adamlar,bende 6 yil sharp kullandim,Akilli telefonda cok cok iyi durumdalar,eger Turkiye de satiliyorsa hemen alirim hemde gozum kapali.
bilen alır..
sharp a bile kötü denildi..pes
donanimhaber.com/...
bunu cogu telefon üreticisi yapmadan sharp çıkarmış hesab edin
birde sharp diye aramada aratın haber olarak bakın sharp daha neler yapmış
Cesit rekabet bize yariyor bosver markalar catissin
Yok daha neler...