Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sharp Aquos Phone IS13SH; Android 2.3.5 işletim sistemi ile 4.2'' qHD ekran bir arada

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
17,3b
1
13
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Uzakdoğu pazarına yönelik sunduğu Android işletim sistemli akıllı telefon çözümleriyle yakından tanıdığımız Sharp, Aquos Phone IS13SH modelini duyurdu.
132 x 63 x 8.9 mm ebatlarında ve 140 gram ağırlığında monoblok tasarımıyla dikkat çeken IS13SH'ye, Qualcomm'un MSM8655 işlemcisi güç veriyor. Android 2.3.5 işletim sistemini kullanan akıllı telefon CDMA standardıyla uyumlu çalışabiliyor ve 4.2-inç boyutunda - 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde dokunmatik ekranla geliyor. Ekranın hemen altında ise 2.1-inç boyutunda monochrome teknolojili ekranın konumlandırıldığını görüyoruz.
Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0, NFC (Yakın alan iletişim), kızılötesi portu ve GPS gibi teknolojilerle donatılan CMOS sensörlü kamerasıyla 8 megapiksel çözünürlüğünde fotoğraflar çekebiliyor.
Son olarak dahili dijital TV alıcısına sahip IS13SH'nin, KDDI aracılığıyla Japonya'da satışa sunulması planlanıyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl

Sharp Turkiye de pek unlu olmayabilir (telefon pazarinda)ama Japonya da yillardir 1 numara adamlar,bende 6 yil sharp kullandim,Akilli telefonda cok cok iyi durumdalar,eger Turkiye de satiliyorsa hemen alirim hemde gozum kapali.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ahkbjk 8 yıl
Full_HD
Bu işin boku çıktı bence yahu kim gider sharp telefon alır ? bi kaç gün sonrada panasonic yapar bi android cihaz

bilen alır..
sharp a bile kötü denildi..pes
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
danGerfuLL 8 yıl
Şarp kapacaksın.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
benben2009 8 yıl
sharp zaten akıllı telefon üretimi bayadır yapıyor donanımhaberde okuduğum bi habere göre
donanimhaber.com/...
bunu cogu telefon üreticisi yapmadan sharp çıkarmış hesab edin
birde sharp diye aramada aratın haber olarak bakın sharp daha neler yapmış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
last_legant 8 yıl
Tutmaz hocam tutmaazz
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
benben2009 8 yıl
yanılmıyorsam sharp daha önceden çooooook daha özellikli telefon çıkarmıştı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ColDasHeLL 8 yıl
arkadaşlar dhde bi telefon cıkarsın artk herkez atıldı bu işe madem toplanalm istanbulda lansman yapalım telefon cıkaralım. 1ghz 1 gb ram 4 inc ekran 8 mp kamera androide koyup yollayalım.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
star scream 8 yıl
Telefonda tuş yok
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Full_HD 8 yıl
Bu işin boku çıktı bence yahu kim gider sharp telefon alır ? bi kaç gün sonrada panasonic yapar bi android cihaz
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mobile Prof. 8 yıl

Full_HD
Bu işin boku çıktı bence yahu kim gider sharp telefon alır ? bi kaç gün sonrada panasonic yapar bi android cihaz

Cesit rekabet bize yariyor bosver markalar catissin
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TikaMasala 8 yıl Full_HD
Full_HD
Bu işin boku çıktı bence yahu kim gider sharp telefon alır ? bi kaç gün sonrada panasonic yapar bi android cihaz

Yok daha neler...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Mobile Prof. 8 yıl
Degisik bir urun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
die_caprio 8 yıl
güzel bir ürün
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
17337 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, sharp ve
2 etiket daha gps nfc
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl AutoCAD hakkında her şey; Endüstriyel tasarımın köklü uygulamasını konuştuk 8 yıl En hızlı işlemciler karşı karşıya: AMD Bulldozer FX vs. Intel Sandy Bridge-E Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
PlayStation Plus Haziran 2019 Oyunları
Bölüm Sonu Canavarı
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim