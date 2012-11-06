Sharp, Full HD çözünürlüklü Aquos Phone SH930W modelini duyurdu





Sharp, geçtiğimiz ayın başında seri üretimine başladığı Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlüklü 5 inçlik LCD ekranını tüketiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Yeni nesil CG-Silikon teknolojisiyle geliştirdiği 443 ppi piksel yoğunluğuna sahip panelini ilk kez Aquos Phone SH930W modelinde kullanan Japon üretici, bugün yeni telefonuyla resmen Rusya pazarına giriş yapacağını müjdeledi.

1.5GHz hızında çift çekirdekli Krait işlemci ve Adreno 225 GPU'ya sahip Qualcomm'un Snapdragon S4 MSM8260A çipsetinden gücünü alan Foxconn International üretimi SH930W, kısa süre önce GLBenchmark sitesinde listelenmişti. 3G iletişim teknolojisi desteği, microSD kart slotu, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi ve Sharp'in kendi kullanıcı arayüzüyle donatılan telefonun Full HD çözünürlüklü ekranını akıcı bir şekilde çalıştıramayacağından şüphe ediliyor. Yayınlanan test sonuçları da bunu açıkça ortaya koyuyor. Ancak Rusya'da uzun süre sektörün tek Full HD akıllı telefonu olarak kalacağı ve bu sayede tüketicilerin ilgisini çekeceği düşünülüyor.

Resmi tanıtımı 8 Kasım'da Moskova'da gerçekleştirilecek olan Aquos Phone SH930W, 4G LTE desteğinden yoksun piyasaya sürülecek. Henüz diğer teknik detayları bilinmeyen aygıtın Rusya'nın ardından diğer bölgelerde de satışa sunulma ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Son dönemde ciddi ekonomik sorunlarla mücadele içerisinde olan Sharp, şimdiye kadar uzak doğu odaklı mobil cihazlar üretmişti. Teknoloji devinin yeni gelir kaynakları için farklı ülkelerde de yatırımlarda bulunmaya başlayacağı tahmin ediliyor.

http://hi-tech.mail.ru/news/misc/sharp_smartphones_russia.html