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Sharp, Full HD çözünürlüklü Aquos Phone SH930W modelini duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Bilal Akgündüz
Haber Editörü
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Sharp, geçtiğimiz ayın başında seri üretimine başladığı Full HD (1920 x 1080 piksel) çözünürlüklü 5 inçlik LCD ekranını tüketiciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Yeni nesil CG-Silikon teknolojisiyle geliştirdiği 443 ppi piksel yoğunluğuna sahip panelini ilk kez Aquos Phone SH930W modelinde kullanan Japon üretici, bugün yeni telefonuyla resmen Rusya pazarına giriş yapacağını müjdeledi.
1.5GHz hızında çift çekirdekli Krait işlemci ve Adreno 225 GPU'ya sahip Qualcomm'un Snapdragon S4 MSM8260A çipsetinden gücünü alan Foxconn International üretimi SH930W, kısa süre önce GLBenchmark sitesinde listelenmişti. 3G iletişim teknolojisi desteği, microSD kart slotu, Wi-Fi, Bluetooth, GPS, Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi ve Sharp'in kendi kullanıcı arayüzüyle donatılan telefonun Full HD çözünürlüklü ekranını akıcı bir şekilde çalıştıramayacağından şüphe ediliyor. Yayınlanan test sonuçları da bunu açıkça ortaya koyuyor. Ancak Rusya'da uzun süre sektörün tek Full HD akıllı telefonu olarak kalacağı ve bu sayede tüketicilerin ilgisini çekeceği düşünülüyor.
Resmi tanıtımı 8 Kasım'da Moskova'da gerçekleştirilecek olan Aquos Phone SH930W, 4G LTE desteğinden yoksun piyasaya sürülecek. Henüz diğer teknik detayları bilinmeyen aygıtın Rusya'nın ardından diğer bölgelerde de satışa sunulma ihtimali oldukça yüksek görünüyor. Son dönemde ciddi ekonomik sorunlarla mücadele içerisinde olan Sharp, şimdiye kadar uzak doğu odaklı mobil cihazlar üretmişti. Teknoloji devinin yeni gelir kaynakları için farklı ülkelerde de yatırımlarda bulunmaya başlayacağı tahmin ediliyor. 

http://hi-tech.mail.ru/news/misc/sharp_smartphones_russia.html Yorum Yaz
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DH Misafiri 6 yıl
Sharp mühendislerinin nasıl bir fantazi dünyası vardır full hd ekran ve adreno 225
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itachi237 7 yıl
herkeste birden 5" full hd telefon duyurmaya başladı. iyiki birkaç firma üretti şu ekranı ha.
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bafbaf 7 yıl
Sharp geçen haftalarda çok fazla zarar ettiğini açıklamıştı,donanımhaberden önce benden duymuş olun.Ceosu topu dikmeye az kaldı gibi birşeyler söylemişti.
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DH Misafiri 7 yıl
[URL="http://www.mersinsosyal.com"]Burda[/URL]
Hastasıyım bu telefonun yaa..
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balcis 7 yıl
fotoğrafın kalitesi de çok tezat olmuş. gören 320*240 ekranla gelecek sanır.
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MattPegasus 7 yıl
Test sonuçlarını merak ediyorum.
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nurettinaz 7 yıl
Şu güzelim marka ülkemizde de legal yollardan kolay erişilebilir olsa keşke...
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darknesss45 7 yıl
vay gavat sharp
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haymatloshan 7 yıl
O ekrana koyduğun grafik işlemci bu mudur yani,yapıyorsunuz bari tam olsun bir kerede.
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meego 7 yıl
FullHD ile Adreno 225 ne alaka... Kesin kaldırmayacak o ekranı
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