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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sharp dans eden robot akıllı telefonunu satışa çıkardı

Teknoloji devi Sharp, dans edebilen robot akıllı telefonu için ön sipariş almaya başladı. Sesli komut da alabilen RoBoHon'u satın almak için ufak çapta bir serveti gözden çıkarmak gerekiyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
3,3b
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12
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Sharp'ın ürettiği RoBoHon kesinlikle normal bir akıllı telefon değil. Bir robot ve dans edebiliyor. Peki bu ilginç robot akıllı telefonun fiyatı ne kadar? Tahmin edebileceğiniz gibi oldukça fazla. Sharp, 26 Mayıs tarihinde Japonya'da gönderimine başlayacağı telefon için 1.800 dolar fiyat etiketiyle ön sipariş alıyor. Yani yaklaşık 5.800 TL'lik fiyata sahip bu telefonu almak yerine 2 adet iPhone SE ve bunun üstüne bir de orta sınıf bir Android telefon alınabilir.
Ayrıca Bkz. "Snapdragon 820'li ZUK Z2 Pro 21 Nisan'da tanıtılacak"
RoBoHon, geçtiğimiz Aralık ayında Tokyo Uluslararası Robot Fuarı'nda ortaya çıktı. Yaklaşık 20 cm boyutunda olan "akıllı telefon" orta sınıf bir telefonla eş değer özelliklere sahip. Cihaz Android 5.0 Lollipop'la çalışırken 1.2GHz Qualcomm Snapdragon 400 işlemci ve 2GB RAM tarafından destekleniyor. Ayrıca 16GB dahili depolama alanı ve 1.700 mAh kapasiteli bir pille donatılmış durumda.
Robot telefonun arka kısmında 320 x 240 çözünürlüğe sahip 2 inç ekran yer alıyor. RoBoHon'un gözlerinin arasına ise 8 megapiksel bir kamera konumlandırılmış durumda. Kameranın üzerinde ise 1280 x 720 çözünürlüklü ekran yansıtma yeteneğine sahip bir projektör var. RoBoHon ayrıca sesli komutlara yanıt verebiliyor. Ancak sahibinin sesli komutları kullanabilmesi için aylık 6 dolar ödemesi gerekiyor.

http://mashable.com/2016/04/14/robohon-smartphone-price/#BHTk.fI0YiqR Yorum Yaz
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kaptanos 3 yıl en beğenilen
Bu forum bu kadar ön yargıyı ve tek düzeliği ne zaman benimsedi, gerçekten merak ediyorum. Benim kullanacağım bir ürün değil, yinede sevimli ve kullanılabilecek bir robot olmuş. Değerlendirirken direk telefon diye düşünmeyip, telefon özelliği olan bir robot oyuncak olarak düşünseniz keşke.
Bu forum bu kadar ön yargıyı ve tek düzeliği ne zaman benimsedi, gerçekten merak ediyorum. Benim kullanacağım bir ürün değil, yinede sevimli ve kullanılabilecek...
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2 Yanıt Yanıtla +15
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GenkaNuank 3 yıl
""telefonu almak yerine 2 adet iPhone SE ve bunun üstüne bir de orta sınıf bir Android telefon alınabilir""
Yapmayin allah askina bir haberde android kelimesi gecmesi hic yakismiyor. 2,5 iphone 5se diyebilirdiniz degil mi. Gercekten cok utanc duydum android kelimesini gordugum icin
""telefonu almak yerine 2 adet iPhone SE ve bunun üstüne bir de orta sınıf bir Android telefon alınabilir""Yapmayin allah askina bir haberde android kelime...
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OverClocK1ng 3 yıl
kaptanos
Bu forum bu kadar ön yargıyı ve tek düzeliği ne zaman benimsedi, gerçekten merak ediyorum. Benim kullanacağım bir ürün değil, yinede sevimli ve kullanılabilecek bir robot olmuş. Değerlendirirken direk telefon diye düşünmeyip, telefon özelliği olan bir robot oyuncak olarak düşünseniz keşke.


Elini vicdanına koy söyle kardeşim. Sen bu cihaza, "SEVİMLİ DİYE"
5800 lira verir misin? Bir de her yıl 206 lira konuşsun diye.

Çocuğun önüne koysan, 2 dakikada kırar...
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simbolmina 3 yıl
Kadının ağladığı sahneye bittim yalnız. Robot şekilden şekilde girip bana resim gösterecek, ben robotla oynamaktan resme bakamam; bir de ağlıyacağım şdlfjaşdjf
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cheelik 3 yıl
Herkes Robohan ı gömmüş ama videodaki kadar kararlı çalışabiliyorsa 2,5 elma dan fazla eder çalışamıyorsa sony nin eskileri gibi unutulur gider
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neo01470 3 yıl
Bence çok iyi geleceği var
Düzenleme: fiyatı çok değil sadece kullanılan SoC biraz düşük sayılabilir s650 vs olabilirdi
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Umutcan 3 yıl
Japon firmaları bir türlü şu dans eden robot fikrinden sıkılmadı. Sony'nin de vardı benzer 2-3 ürünü, unutuldu gitti.
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GenkaNuank 3 yıl
""telefonu almak yerine 2 adet iPhone SE ve bunun üstüne bir de orta sınıf bir Android telefon alınabilir""
Yapmayin allah askina bir haberde android kelimesi gecmesi hic yakismiyor. 2,5 iphone 5se diyebilirdiniz degil mi. Gercekten cok utanc duydum android kelimesini gordugum icin
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kaptanos 3 yıl en beğenilen
Bu forum bu kadar ön yargıyı ve tek düzeliği ne zaman benimsedi, gerçekten merak ediyorum. Benim kullanacağım bir ürün değil, yinede sevimli ve kullanılabilecek bir robot olmuş. Değerlendirirken direk telefon diye düşünmeyip, telefon özelliği olan bir robot oyuncak olarak düşünseniz keşke.
1 Yanıt Yanıtla +15
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AndaCakan 3 yıl

kaptanos
Bu forum bu kadar ön yargıyı ve tek düzeliği ne zaman benimsedi, gerçekten merak ediyorum. Benim kullanacağım bir ürün değil, yinede sevimli ve kullanılabilecek bir robot olmuş. Değerlendirirken direk telefon diye düşünmeyip, telefon özelliği olan bir robot oyuncak olarak düşünseniz keşke.

Dediğin mantıklı ama Firma öyle pazarlamıyor ama bildiğin iş adamları ceketinin cebine koyup bunu taşıyacakmış yanında

Yav he he

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crazy585858 3 yıl kaptanos
kaptanos
Bu forum bu kadar ön yargıyı ve tek düzeliği ne zaman benimsedi, gerçekten merak ediyorum. Benim kullanacağım bir ürün değil, yinede sevimli ve kullanılabilecek bir robot olmuş. Değerlendirirken direk telefon diye düşünmeyip, telefon özelliği olan bir robot oyuncak olarak düşünseniz keşke.

1800 dolarlık oyuncak robot !


Allah aşkına fiyatı 200 dolar olduda bizmi önyargılı davrandık :) ?
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SkewCurrent 3 yıl
Dünya'nın en gereksiz ve anlamsız şeyini yapmak için beyin fırtınası yapmışlar. Belli ki işe de yaramış.
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crazy585858 3 yıl
neden işlerinin iyi gitmeyip satıldığı ortada.. koskoca firma böyle apık sapık şeylerle.. hey Allahım
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robot, akıllı telefon ve
5 etiket daha sharp robohon Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Onur Seven
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