Sharp dans eden robot akıllı telefonunu satışa çıkardı

Sharp'ın ürettiği RoBoHon kesinlikle normal bir akıllı telefon değil. Bir robot ve dans edebiliyor. Peki bu ilginç robot akıllı telefonun fiyatı ne kadar? Tahmin edebileceğiniz gibi oldukça fazla. Sharp, 26 Mayıs tarihinde Japonya'da gönderimine başlayacağı telefon için 1.800 dolar fiyat etiketiyle ön sipariş alıyor. Yani yaklaşık 5.800 TL'lik fiyata sahip bu telefonu almak yerine 2 adet iPhone SE ve bunun üstüne bir de orta sınıf bir Android telefon alınabilir.

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RoBoHon, geçtiğimiz Aralık ayında Tokyo Uluslararası Robot Fuarı'nda ortaya çıktı. Yaklaşık 20 cm boyutunda olan "akıllı telefon" orta sınıf bir telefonla eş değer özelliklere sahip. Cihaz Android 5.0 Lollipop'la çalışırken 1.2GHz Qualcomm Snapdragon 400 işlemci ve 2GB RAM tarafından destekleniyor. Ayrıca 16GB dahili depolama alanı ve 1.700 mAh kapasiteli bir pille donatılmış durumda.

Robot telefonun arka kısmında 320 x 240 çözünürlüğe sahip 2 inç ekran yer alıyor. RoBoHon'un gözlerinin arasına ise 8 megapiksel bir kamera konumlandırılmış durumda. Kameranın üzerinde ise 1280 x 720 çözünürlüklü ekran yansıtma yeteneğine sahip bir projektör var. RoBoHon ayrıca sesli komutlara yanıt verebiliyor. Ancak sahibinin sesli komutları kullanabilmesi için aylık 6 dolar ödemesi gerekiyor.

http://mashable.com/2016/04/14/robohon-smartphone-price/#BHTk.fI0YiqR