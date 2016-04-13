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Snapdragon 820'li ZUK Z2 Pro 21 Nisan'da tanıtılacak

Lenovo'nun alt markası olarak sektörde faaliyet gösteren ZUK, Snapdragon 820 SoC tarafından desteklenen yeni akıllı telefonunu 21 Nisan'da tanıtacak. Tarih şirketin CEO'su tarafından da doğrulandı.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Lenovo destekli ZUK gelecek hafta yani kesin olarak 21 Nisan tarihinde yeni bir akıllı telefon lanse edecek. Bu durum Çinli şirketin CEO'su Chang Cheng tarafından Çin'in Twitter'ı Weibo üzerinden de doğrulandı. Kendisi akıllı telefonun adını açıklamazken yayınlanan rapoarlar Z2 Pro olacağını ifade ediyor.
Bu arada AnTuTu üzerinde, Z2121 kod adına sahip ve Z2 Pro olduğu öne sürülen yeni ZUK telefonun bazı önemli özellikleri açığa çıktı. Benchmark verileri cihazın Snapdragon 820 SoC tarafından desteklendiğini ortaya koyarken aynı zamanda Adreno 530 grafik işleme ünitesi ve Full HD bir ekrana sahip olacağını gösteriyor.
Ayrıca Bkz. "San Bernardino iPhone'u sıfır gün güvenlik açığı kullanılarak kırılmış"
AnTuTu platformu tarafından yayınlanan bilgilere göre akıllı telefon 32GB dahili depolama alanının yanında 3GB ve 4GB RAM seçenekleriyle gelecek. Arka kısımda 13 megapiksel, ön kısımda ise 8 megapiksel kalitesinde bir selfie kamerası yer alacak olan telefon kutudan Android 6.0.1 işletim sistemiyle çıkacak. Hatırlarsanız eğer zaten dönen kamera (aşağıda görüldüğü gibi) özelliğine sahip ZUK Z2 hakkında söylentiler duymuştuk. Z2 ve Z2 Pro'nun aynı akıllı telefon olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.
Snapdragon 820'li ZUK Z2 Pro 21 Nisan'da tanıtılacak
 

http://www.gsmarena.com/sd820powered_zuk_z2_pro_tipped_to_launch_next_week-news-17749.php Yorum Yaz
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seven44 3 yıl en beğenilen
Hey Gidi Günler Hey...

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mu5tafa 3 yıl
Her özelliği çok iyi..
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DARBE 3 yıl
Tanıtılan cihazın haberdeki gibi başı dönmüyor sanırım
. Müthiş cihaz olmuş doğrusu.
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anedin 3 yıl
Hangi sitelerde satışı var bilen var mı?
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Atılgan oo 3 yıl
telefon tanitildi bomba gibi olmus. fiyati da uygun.
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FreeShah 3 yıl
Yarın tanıtımı yapıyorlar. Fiyatı uygun özellikleri düşmemiş olursa almayı planlıyorum. Umarım batarya ve kapasite de düşüşe gitmezler. Kamerası da biraz daha iyileşirse tadından yenmez.
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FreeShah 3 yıl
Z2 pro tanıtıldı ve yarın satışa sunulacak. Z2 modeli ise sanırım 10 mayıs gibi satılacakmış.
Pro modeli 6GB RAM 128GB hafıza (standart model ise 4gb ram ve 64 gb hafıza olacak) ve SD820 ile geliyor. 13mp arka 8mp ön kameraya sahip. Ekran 5.2 inch olacakmış. Ekran 1920*1080 full HD.
Bunun yanında 6.0 ile gelecekmiş. Ekstra olarak ise hızlı şarj, parmak izi, kalp ritm ve uv sensörü varmış. Bir de satış fiyatı 420 usd.

Fiyat daha uygun olsa daha seksi olurdu ama özellikler oldukça iyi görünüyor.
Beni tek rahatsız eden bataryanın 3100 olması oldu. [>:]
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DARBE 3 yıl
Niye telefon dönmüyor mu ki? kamerayı çevirip napcaz?
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KoTuTuRK 3 yıl
Kameranın dönmesinin esprisi nedir acaba

En fazla öne çevirir özçekim çekeriz.bana gereksiz bir özellik gibi geldi..çevirirken birkaç ayda temazsızlık yapar elimizde kalır..
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seven44 3 yıl
Hey Gidi Günler Hey...

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kadirirdem 3 yıl
kafa kısmı oldukça iyi olmuş farklı olmuş...
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mehmedaltair 3 yıl
Tasarım çok iyi duruyor resmi renderlarsa. Bir de zuk diye marka adı mı olur ya
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KalemKolik 3 yıl
Buda lg5den iyi olursa lg g5 2016da ilk 10 bile giremeyecek kadar kötü bir telefon olacak galiba
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Guest-F8946C419 3 yıl
iPhone serisine laf ederler, taş atarlar ama bir çoğu iPhone benzeri cihaz çıkartıyor.

Bu konuda, HTC ve Sony çok özgün modelleri ile ayrışıyor.
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