Snapdragon 820'li ZUK Z2 Pro 21 Nisan'da tanıtılacak

Lenovo destekli ZUK gelecek hafta yani kesin olarak 21 Nisan tarihinde yeni bir akıllı telefon lanse edecek. Bu durum Çinli şirketin CEO'su Chang Cheng tarafından Çin'in Twitter'ı Weibo üzerinden de doğrulandı. Kendisi akıllı telefonun adını açıklamazken yayınlanan rapoarlar Z2 Pro olacağını ifade ediyor.

Bu arada AnTuTu üzerinde, Z2121 kod adına sahip ve Z2 Pro olduğu öne sürülen yeni ZUK telefonun bazı önemli özellikleri açığa çıktı. Benchmark verileri cihazın Snapdragon 820 SoC tarafından desteklendiğini ortaya koyarken aynı zamanda Adreno 530 grafik işleme ünitesi ve Full HD bir ekrana sahip olacağını gösteriyor.

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AnTuTu platformu tarafından yayınlanan bilgilere göre akıllı telefon 32GB dahili depolama alanının yanında 3GB ve 4GB RAM seçenekleriyle gelecek. Arka kısımda 13 megapiksel, ön kısımda ise 8 megapiksel kalitesinde bir selfie kamerası yer alacak olan telefon kutudan Android 6.0.1 işletim sistemiyle çıkacak. Hatırlarsanız eğer zaten dönen kamera (aşağıda görüldüğü gibi) özelliğine sahip ZUK Z2 hakkında söylentiler duymuştuk. Z2 ve Z2 Pro'nun aynı akıllı telefon olup olmadığı ise henüz bilinmiyor.

http://www.gsmarena.com/sd820powered_zuk_z2_pro_tipped_to_launch_next_week-news-17749.php