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Sharp'ın dikey katlanabilir telefonunun görüntüsü yayınlandı

Katlanabilir telefonların piyasaya sürülmesi ile birlikte çok sayıda üretici bu yöndeki girişimini hızlandırdı. Sharp'ın dikey olarak katlanabilen telefonunun videosu ortaya çıktı.
1 ay
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Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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2019 yılının katlanabilir telefon yılı olması bekleniyordu. Samsung ve Huawei gibi iki dev şirketin kendi katlanabilir telefonlarını tanıtmaları ile birlikte bu yönde bir hareketlilik de başlamış oldu. Şu an çok sayıda üretici rekabette geri kalmamak için katlanabilir telefon geliştiriyor. Foxconn bünyesinde yer alan Sharp da bunlardan biri.
Ayrıca Bkz. "Sony devasa boyutta bir 16K ekran tanıttı"
Sharp'ın tasarladığı katlanabilir telefonu gösteren bir video yayınlandı. Şirket, Samsung ve Huawei gibi yatay şekilde değil de dikey olarak katlanabilen bir prototip hazırlamış. Cihazda 1440 × 3040 çözünürlükte 6.18 inç AMOLED ekran kullanıldığını belirtelim.

Sharp'ın yol haritası belirsiz

Sharp ayrıca ekranın 300.000 katlama döngüsüne dayanabileceğini iddia ediyor. Yani şirket dayanıklılık konusunda bir hayli iddialı. Ancak bu teknolojiyi önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ticarileştirmeyi düşünen Sharp'ın nasıl bir yol izleyeceği belli değil.
Şirketin kendi katlanabilir telefonunu mu üreteceği ya da sadece ekran teknolojisi mi sağlayacağı bilinmiyor. Bu arada videodaki prototipin Motorola'nın efsanevi Razr markası altında çıkarmayı planladığı katlanabilir telefon konseptini andırdığını da söyleyelim.

https://www.youtube.com/watch?v=EH0fw1XvcVQ Yorum Yaz
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al-ozaria 1 ay en beğenilen
Adı üstünde cep telefonu böyle olmalı. Açılınca çarşaf gibi olanlardan ziyade... Benim asıl beklediklerim bunlar hem akıllı hem de mobilite olarak rahat. Katlanınca 3" kredi kartından küçük, açılınca 6" boyutunda mis gibi alet.
Adı üstünde cep telefonu böyle olmalı. Açılınca çarşaf gibi olanlardan ziyade... Benim asıl beklediklerim bunlar hem akıllı hem de mobilite olarak rahat. Katlan...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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The.Mafia 1 ay
Eskiden tuşluydu telefonlar şimdi akıllı oldu artık katlanıyor yeni jenerasyon ne olacak merak ediyorum
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atilasat 1 ay
bir de dış ekran olması lazım ki katlıyken mesaj filan geldiğinde telefonu açmak zorunda kalmayalım.
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xenix 1 ay
İşte budur!
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Wi Fi 1 ay
Gene seçime yakın gene katılabilir telefon haberi, bunuda Katar'a satmasalar bari!
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profecco 1 ay
Bu katlanabilir telefonlarda en mantıklısı Sharp'ın yaptığı bu telefon ile Motorola'nın konsept telefonu. Kapalı haldeyken 4/3 ekran ama açıldığında ise 16/9 veya sallıyorum 21/9 ekran formatında olması en mantıklısı. Şu anki telefonlar açıldığında 4/3 oluyor mantıksız bence. Ekranın içe veya dışa katlanması olayı ise farklı bakış açısı firmadan firmaya değişebilir.
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al-ozaria 1 ay en beğenilen
Adı üstünde cep telefonu böyle olmalı. Açılınca çarşaf gibi olanlardan ziyade... Benim asıl beklediklerim bunlar hem akıllı hem de mobilite olarak rahat. Katlanınca 3" kredi kartından küçük, açılınca 6" boyutunda mis gibi alet.
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oguzhan diric 1 ay al-ozaria
Aynen öyle çok compact cihazlar ortaya çıkabilir.
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