Sharp'ın dikey katlanabilir telefonunun görüntüsü yayınlandı

2019 yılının katlanabilir telefon yılı olması bekleniyordu. Samsung ve Huawei gibi iki dev şirketin kendi katlanabilir telefonlarını tanıtmaları ile birlikte bu yönde bir hareketlilik de başlamış oldu. Şu an çok sayıda üretici rekabette geri kalmamak için katlanabilir telefon geliştiriyor. Foxconn bünyesinde yer alan Sharp da bunlardan biri.

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Sharp'ın tasarladığı katlanabilir telefonu gösteren bir video yayınlandı. Şirket, Samsung ve Huawei gibi yatay şekilde değil de dikey olarak katlanabilen bir prototip hazırlamış. Cihazda 1440 × 3040 çözünürlükte 6.18 inç AMOLED ekran kullanıldığını belirtelim.

Sharp'ın yol haritası belirsiz

Sharp ayrıca ekranın 300.000 katlama döngüsüne dayanabileceğini iddia ediyor. Yani şirket dayanıklılık konusunda bir hayli iddialı. Ancak bu teknolojiyi önümüzdeki birkaç yıl içerisinde ticarileştirmeyi düşünen Sharp'ın nasıl bir yol izleyeceği belli değil.

Şirketin kendi katlanabilir telefonunu mu üreteceği ya da sadece ekran teknolojisi mi sağlayacağı bilinmiyor. Bu arada videodaki prototipin Motorola'nın efsanevi Razr markası altında çıkarmayı planladığı katlanabilir telefon konseptini andırdığını da söyleyelim.

https://www.youtube.com/watch?v=EH0fw1XvcVQ