Sharp'dan 4.5-inç HD 3D ekranlı ve Android'li akıllı telefon: Aquos Phone SH-06D

Ağırlıklı olarak Uzakdoğu pazarına yönelik akıllı cep telefonu çözümleri sunan Sharp, en yeni modeli Aquos Phone SH-06D'yi NTT DoCoMo aracılığıyla Japonya'daki teknoloji meraklılarıyla bir araya getirmeye hazırlanıyor.

128 mm uzunluğunda, 66 mm genişliğinde, 11.8 mm kalınlığında ve 145 gram ağırlığında tasarlanan SH-06D, 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli TI OMAP 4460 işlemciden güç alıyor ve Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanıyor.

GSM şebekesi ve HSPA (HSDPA: 14 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısına destek veren akıllı telefonun en dikkat çeken yönlerinden birisi ekranı. Sharp'ın yer verdiği 4.5-inç'lik ekran hem 720 x 1280 piksel çözünürlük sunuyor hem de herhangi bir gözlüğe gereksinim duyulmaksızın 3D içeriği görüntüleyebiliyor.

Wi-Fi, Bluetooth 3.0, NFC, IrDA portu, GPS ve TV alıcısı gibi nitelikleri bünyesinde barındıran akıllı telefonun arka yüzünde 8 megapiksel, ön yüzünde ise VGA kamera mevcut. Son olarak depolama kapasitesinin microSD kartlarla yükseltilebildiğini belirtelim.