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Sharp'dan 4.5-inç HD 3D ekranlı ve Android'li akıllı telefon: Aquos Phone SH-06D

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
18,6b
1
25
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Ağırlıklı olarak Uzakdoğu pazarına yönelik akıllı cep telefonu çözümleri sunan Sharp, en yeni modeli Aquos Phone SH-06D'yi NTT DoCoMo aracılığıyla Japonya'daki teknoloji meraklılarıyla bir araya getirmeye hazırlanıyor.
128 mm uzunluğunda, 66 mm genişliğinde, 11.8 mm kalınlığında ve 145 gram ağırlığında tasarlanan SH-06D, 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli TI OMAP 4460 işlemciden güç alıyor ve Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanıyor.
GSM şebekesi ve HSPA (HSDPA: 14 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısına destek veren akıllı telefonun en dikkat çeken yönlerinden birisi ekranı. Sharp'ın yer verdiği 4.5-inç'lik ekran hem 720 x 1280 piksel çözünürlük sunuyor hem de herhangi bir gözlüğe gereksinim duyulmaksızın 3D içeriği görüntüleyebiliyor.
Wi-Fi, Bluetooth 3.0, NFC, IrDA portu, GPS ve TV alıcısı gibi nitelikleri bünyesinde barındıran akıllı telefonun arka yüzünde 8 megapiksel, ön yüzünde ise VGA kamera mevcut. Son olarak depolama kapasitesinin microSD kartlarla yükseltilebildiğini belirtelim.

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Kaya 5 yıl
Hey gidi günler
Lg Optimus 3d
Htc Evo 3d
Ve son olarak bu cihazı da şimdi google arama sonuçlarında görüyorum. 3D android cihazlar bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda.
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E_Aydin35 7 yıl
Telefonmu ilk gördüğümde antenli tv'ye benzetti,m, ancak gerçekten tasarımı hoş oturaklıda biraz.:) ben birtek işlemciye ve kameraya iyi diyebilirim.:)
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teknobaha 7 yıl
Japonya dan mı alabileceğiz bunu? Oradan almak baya problemliymiş galiba
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murat61tr 7 yıl
Tv ozelliginin olmasi iyiymiş. Bende boyle bişi ariyordum tam bana gore. Diger akıllı telefonlarda wifisiz izlenmiyor bunda nete de gerek yok zaten bolgesel kanallar yetiyor bana. Onemli olan cekim gucu ve yayını nasıl acaba ? Hd ekranlı ve 3d olması da artısı
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draconist 7 yıl
Sharp Japonyada yıllardır telefon üretip satan bir firma, hatta ismi buralarda hiç duyulmamış 2 büyük Japon firması daha var. Türkiyede telefon pazarında bu firma yeni sayılır, bazı arkadaşların bu firmayı sadece TV üretiyor sanmaları normal, hele ki yaşları 20 den küçük ise TV üretiyor olduğunu bilmeleri bile zor.

1912 de kurulmuş bir elektronik Japon devinin telefon üretmesi değil asıl üretmemesi ve şimdiye kadar telefon pazarına girmemesi garip olurdu.
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vebo 7 yıl
Sharp zaten yıllardır telefon üreten bir firma.sanki ilk defa bir telefon uretmiscesine yorumlar yapılmış.
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Djalma Feitosa Dias 7 yıl
mami_24

ekranı gerçekten kalitelidir nihayetinde htc yede veriyor gerçi işlemcide sağlam ama bence acemi bir model
Bir daha mümkünse vermesin HTC ye. Ekrandan kaybediyor adamlar:D:D

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tanreall 7 yıl
Umarım Türkiye'ye gelir.
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tanreall 7 yıl
Sharp çok güçlü ve köklü bir firma, ürettiği tüm ürünlerde kalite en üst seviyededir. Önüne gelen bir firma değil yani. Şu fotoğraftan dahi malzeme kalitesi anlaşılıyor, bence geç bile kalmıştı.
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artcraft35 7 yıl
draconist
artcraft35önüne gelen telefon çıkarırsa herhalde ios 1 numara olur
Önüne gelen bir şirketten değil, Apple için Iphonea ve büyük ihtimal Apple tv ye panel üretecek bir Japon devinden bahsediyoruz. Yorum yapmadan önce bilginiz olsun, fikriniz olması yetmiyor.

vestel de panel üretiyor vestel de üretsin bir telefon ozaman ne de olsa avrupada kendini göstermiş bir marka
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draconist 7 yıl artcraft35
artcraft35

draconist

artcraft35önüne gelen telefon çıkarırsa herhalde ios 1 numara olur
Önüne gelen bir şirketten değil, Apple için Iphonea ve büyük ihtimal Apple tv ye panel üretecek bir Japon devinden bahsediyoruz. Yorum yapmadan önce bilginiz olsun, fikriniz olması yetmiyor.


vestel de panel üretiyor vestel de üretsin bir telefon ozaman ne de olsa avrupada kendini göstermiş bir marka

Vestel modüler panel üretiyor yani her parçasını kendi yapmıyor dışarıdan alıp burada panel montaj yapıyor. Bazı parçaları kendi yapıyor.

Hadi diyelim ki %100 kendi yapıyor, yine de cep telefonu üretmek o kadar kolay değil, işin zorluğu üretmek değil binlerce patentini üretim lisans hakkına sahip olmanız gerek, daha telefonu üretmeden milyonlarca dolar verip bu haklara sahip olmanız lazım.

Kendi ar-ge bütçesi 50 milyon dolar olan bir firma bu patentlere yüzlerce milyon dolar harcamak durumunda. Vestel gibi bir firma patent davalarının altından asla kalkamaz koca dev Samsung, Google, Apple gibi firmaların bu davalarda kazandığı ve kaybettiği paralara bak anlarsın, o paralarla 5 tane Vestel gibi şirket kurulur. Bu işler panel ürettik oldu şimdi tel yapalım diyerek olmuyor.
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KAZUYA MISHIMA 7 yıl
bataryadan hic bahsedilmemiş
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savasserter 7 yıl
Efsane geri geldi. Bir ara neredeyse günde bir yeni bir model sürüyordu siyasaya :)
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