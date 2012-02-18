Sharp'dan 4.5-inç HD 3D ekranlı ve Android'li akıllı telefon: Aquos Phone SH-06D

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Ağırlıklı olarak Uzakdoğu pazarına yönelik akıllı cep telefonu çözümleri sunan Sharp, en yeni modeli Aquos Phone SH-06D'yi NTT DoCoMo aracılığıyla Japonya'daki teknoloji meraklılarıyla bir araya getirmeye hazırlanıyor.
128 mm uzunluğunda, 66 mm genişliğinde, 11.8 mm kalınlığında ve 145 gram ağırlığında tasarlanan SH-06D, 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli TI OMAP 4460 işlemciden güç alıyor ve Android 2.3 ''Gingerbread'' işletim sistemini kullanıyor.
GSM şebekesi ve HSPA (HSDPA: 14 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısına destek veren akıllı telefonun en dikkat çeken yönlerinden birisi ekranı. Sharp'ın yer verdiği 4.5-inç'lik ekran hem 720 x 1280 piksel çözünürlük sunuyor hem de herhangi bir gözlüğe gereksinim duyulmaksızın 3D içeriği görüntüleyebiliyor.
Wi-Fi, Bluetooth 3.0, NFC, IrDA portu, GPS ve TV alıcısı gibi nitelikleri bünyesinde barındıran akıllı telefonun arka yüzünde 8 megapiksel, ön yüzünde ise VGA kamera mevcut. Son olarak depolama kapasitesinin microSD kartlarla yükseltilebildiğini belirtelim.
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Ve son olarak bu cihazı da şimdi google arama sonuçlarında görüyorum. 3D android cihazlar bir elin parmaklarını geçmeyecek sayıda.
1912 de kurulmuş bir elektronik Japon devinin telefon üretmesi değil asıl üretmemesi ve şimdiye kadar telefon pazarına girmemesi garip olurdu.
vestel de panel üretiyor vestel de üretsin bir telefon ozaman ne de olsa avrupada kendini göstermiş bir marka
Vestel modüler panel üretiyor yani her parçasını kendi yapmıyor dışarıdan alıp burada panel montaj yapıyor. Bazı parçaları kendi yapıyor.
Hadi diyelim ki %100 kendi yapıyor, yine de cep telefonu üretmek o kadar kolay değil, işin zorluğu üretmek değil binlerce patentini üretim lisans hakkına sahip olmanız gerek, daha telefonu üretmeden milyonlarca dolar verip bu haklara sahip olmanız lazım.
Kendi ar-ge bütçesi 50 milyon dolar olan bir firma bu patentlere yüzlerce milyon dolar harcamak durumunda. Vestel gibi bir firma patent davalarının altından asla kalkamaz koca dev Samsung, Google, Apple gibi firmaların bu davalarda kazandığı ve kaybettiği paralara bak anlarsın, o paralarla 5 tane Vestel gibi şirket kurulur. Bu işler panel ürettik oldu şimdi tel yapalım diyerek olmuyor.