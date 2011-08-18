Sharp'dan Hello Kitty hayranlarına özel 16.1 MP kameralı akıllı telefon: 007SH

Ağırlıklı olarak Uzakdoğu pazarına özel cep telefonları geliştiren Sharp firması da görünüşe göre Hello Kitty akımından etkilenmiş durumda. Sharp'ın Hello Kitty temalı akıllı telefonu 007SH'yi Softbank satışa sunmaya hazırlanıyor.

113 mm uzunluğunda, 51.8 mm genişliğinde, 19.3 mm kalınlığında ve 140 gram ağırlığında kapaklı tasarıma sahip 007SH, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' sürümünü kullanıyor. 3.4-inç boyutunda ve 480 x 854 piksel (FWVGA) çözünürlüğünde 180 derece dönebilen 3D ana ekrana, 0.7-inç boyutunda OLED ekrana yer verilen akıllı telefon, 16.1 megapiksellik kamerayla donatılmış. Kameraya otomatik odaklama ve görüntü stabilizasyon teknolojileri eşlik ediyor.

32 GB'a varan microSDHC kart desteği sunan 007SH, üç band GSM şebekesi ile HSPA / WCDMA alt yapılarıyla uyumlu çalışabiliyor. Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0, kızılötesi portu, TV alıcısı ve GPS'e ev sahipliği yapan 007SH, toza ve neme dayanıklı dizayn edilmiş. Telefonun IPX5 ve IPX7 sertifikaları mevcut.



Sharp 007SH'nin fiyatıyla ilgili bilgi ise bulunmuyor.

