Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Sharp'dan Hello Kitty hayranlarına özel 16.1 MP kameralı akıllı telefon: 007SH

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
15,7b
1
29
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Ağırlıklı olarak Uzakdoğu pazarına özel cep telefonları geliştiren Sharp firması da görünüşe göre Hello Kitty akımından etkilenmiş durumda. Sharp'ın Hello Kitty temalı akıllı telefonu 007SH'yi Softbank satışa sunmaya hazırlanıyor.
113 mm uzunluğunda, 51.8 mm genişliğinde, 19.3 mm kalınlığında ve 140 gram ağırlığında kapaklı tasarıma sahip 007SH, Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' sürümünü kullanıyor. 3.4-inç boyutunda ve 480 x 854 piksel (FWVGA) çözünürlüğünde 180 derece dönebilen 3D ana ekrana, 0.7-inç boyutunda OLED ekrana yer verilen akıllı telefon, 16.1 megapiksellik kamerayla donatılmış. Kameraya otomatik odaklama ve görüntü stabilizasyon teknolojileri eşlik ediyor.
32 GB'a varan microSDHC kart desteği sunan 007SH, üç band GSM şebekesi ile HSPA / WCDMA alt yapılarıyla uyumlu çalışabiliyor. Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0, kızılötesi portu, TV alıcısı ve GPS'e ev sahipliği yapan 007SH, toza ve neme dayanıklı dizayn edilmiş. Telefonun IPX5 ve IPX7 sertifikaları mevcut.
Sharp 007SH'nin fiyatıyla ilgili bilgi ise bulunmuyor.

Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 8 yıl
Sharp Yapar Japon Teknolojisiin Adı .
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yhackup 8 yıl
Yakında telefonlara dslr makinenin donanımlarını yüklerlerse hic şaşmamak gerek ;) bunu da sonyericssondan bekliyorum
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cumur 8 yıl
kime satacaklar bu telefonu merak ettim doğrusu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
mehmetgirgin 8 yıl
salak bi telefon gibi geldi
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
detroit21 8 yıl
Siyahi olsada aslakmi ne yapsak :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 8 yıl
moru yokmuydu bunun !? :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
selcuk20 8 yıl
Cep telefonlarında MP yarışına ne zaman son verecekler acaba. Kim cep telefonuyla 16MP fotoğraf çekme ihtiyacı hisseder ki? 8MP üstü lüzumsuzluk bence. Hani bir söz var; önemli olan boyu değil işlevi diye. Kimse cep telefonuyla poster basmıyordur herhalde. Poster basan birisinde de profesyonel bir SLR kamera vardır. Arşiv için en ideal boyut 5MP.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yhackup 8 yıl
TheMidnight
Japon kızları donanımla bu kadar ilgileniyor mu ? Zaten hep sevmişimdir şimdi daha çok sevdim Japon bayanları :)

katılıyorum bende cok sevıyorum japon bayanları hele de teknolojıyı takıp edenlerı (ama yaslanınca cok cırkın oluyorlar be hacı)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
yhackup 8 yıl
brcsrdr
Bir bayan olarak yorumum şu; iğrenç,tiksinç,berbat,bu telefonu kullanacağıma polis telsizi kullanmayı tercih ederim



















aynen ya bi telefona boyle bı ıskence yapılırmı ya telefonun tıpe bak bı de suna koydugu kameraya bak
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
CyberDiamond 8 yıl
kitty hard ^^.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TheMidnight 8 yıl

Japon kızları donanımla bu kadar ilgileniyor mu ?

Zaten hep sevmişimdir şimdi daha çok sevdim Japon bayanları :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
agonim1453 8 yıl
yunuss.10
Kamerası neresinde acaba

şimdi hacı bunu söyleyipte senin gibi alıntı olmayalım di mi
ama keşke kameranın olduğu tarafta konsaydı resimlere
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
15714 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonları, wi-fi ve
2 etiket daha gps sharp
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl İşte Radeon HD 7000 serisinin çıkış tarihi [özel röportaj] 8 yıl TTNET ile profesyonel ve kişisel eğitim platformu "ProG" hakkında konuştuk. Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim