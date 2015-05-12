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Shazam, Windows Phone platformunda güncellendi

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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Shazam, Windows Phone platformunda güncellendi
 
Birçok farklı platformda aktif olarak yer alan popüler müzik bulma uygulaması Shazam, Windows Phone platformunda yeni özelliklerle 4.3 sürümüne güncellendi.
Ortamda çalan müziklerin ufak bir parçasını dinleyerek belirleyebilen ve kişilere bu müzikler için farklı satın alma seçenekleri sunan Shazam, Windows Phone için yayınlanan yeni sürümüyle genel kullanımı olumsuz yönde etkileyen hatalardan kurtuluyor ve YouTube'un yeni versiyonuna yapılan güncelleme ile video sayfası eskisinden çok daha iyi hale getiriliyor.
Uygulama yayınlanan yeni sürümüyle ise içerisinde çalan parçaların sözlerini alt yazı şeklinde gerçek zamanlı olarak gözler önüne seriyor ve böylece Karaoke yapılabiliyor. Shazam ayrıca ayarlar bölümünün yardım seçeneği güncelleniyor ve birçok performans geliştirmesi yapılıyor.
Shazam'ın Windows Phone uygulamasına buradan  ulaşabilirsiniz. 

https://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/shazam/2f8d5271-2b81-e011-986b-78e7d1fa76f8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
hartzler 4 yıl
yanlış yere yazdım bi sn
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VR_27 4 yıl
Hakkaten bu konunun yeri burası değil değil mi?
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hartzler 4 yıl
15 gün
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EFSANEBRAD 4 yıl
Windows phone haberlerinin APPLE bölünümde ne işi var
? Çok manidar
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