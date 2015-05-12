Shazam, Windows Phone platformunda güncellendi

Birçok farklı platformda aktif olarak yer alan popüler müzik bulma uygulaması Shazam, Windows Phone platformunda yeni özelliklerle 4.3 sürümüne güncellendi.

Ortamda çalan müziklerin ufak bir parçasını dinleyerek belirleyebilen ve kişilere bu müzikler için farklı satın alma seçenekleri sunan Shazam, Windows Phone için yayınlanan yeni sürümüyle genel kullanımı olumsuz yönde etkileyen hatalardan kurtuluyor ve YouTube'un yeni versiyonuna yapılan güncelleme ile video sayfası eskisinden çok daha iyi hale getiriliyor.

Uygulama yayınlanan yeni sürümüyle ise içerisinde çalan parçaların sözlerini alt yazı şeklinde gerçek zamanlı olarak gözler önüne seriyor ve böylece Karaoke yapılabiliyor. Shazam ayrıca ayarlar bölümünün yardım seçeneği güncelleniyor ve birçok performans geliştirmesi yapılıyor.

Shazam'ın Windows Phone uygulamasına buradan ulaşabilirsiniz.

https://www.windowsphone.com/tr-tr/store/app/shazam/2f8d5271-2b81-e011-986b-78e7d1fa76f8