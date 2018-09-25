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Shazam satın alımı tamamlandı, uygulama reklamsız oluyor

Popüler şarkı tanıma uygulaması Shazam resmi onayları aldı ve Apple bünyesine katıldı. Apple yakında uygulamayı tamamen reklamsız bir şekilde sunmayı planlıyor.
7 ay
7b
1
14
Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple’ın geçen yıl sürpriz bir hamle yaparak Shazam platformunu satın alması resmi merciler tarafından da onaylandı. Resmen Apple bünyesine katılan uygulama artık reklamsız olarak sunulacak.

Apple’ın satın alım için onay sürecine başlaması Avrupa Birliği’nin tekelcilik soruşturması nedeniyle gecikmişti. Aradan yaklaşık 10 ay geçtikten sonra AB satın alıma onay verdi ve süreç tamamlanmış oldu.

Satın alım için 400 milyon doları gözden çıkaran Apple bir açıklama yaptı ve yakın zamanda uygulamayı reklamsız olarak sunacağını belirtti. Zaten satın alım kararı duyurulduğunda pek çok kaynak bu hamleyi bekliyordu. Reklamlar hem iOS hem de Android uygulamalarında kaldırılacak.

Müzik sektörüne katkısı büyük
 

1999 yılında kurulan Londra merkezli Shazam Entertainment, dinlediği melodileri hızlı bir şekilde bulabilen sistemi ile dikkat çekmişti. Kafede, restoranda ya da televizyonda dinlenilen bir müziği saniyeler içinde tanıyarak müziğin ismini kullanıcıyla paylaşan Shazam, ilk etapta SMS üzerinden paylaşım yapıyordu.

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2008 yılında App Store’da yerini alan platform hızlı bir büyüme yakaladı ve 190 ülkede bir milyardan fazla indirildi. Shazam Entertainment zaten uzun süredir Apple ile iş birliği içerisindeydi.

App Store’da yayınlandıktan sonra iPhone 3G modeli ile birlikte iTunes üzerinden şarkı satın alma imkânı sunmaya başlayan Shazam, iOS 8 ile birlikte de Siri dijital asistanına entegre edilmişti.

Shazam’ı önemli kılan sadece müzik tarafındaki yetenekleri değil elbette. Televizyon dizilerini tanıyabilmesi, film posterlerini ve magazin reklamlarını göstermesi yanında zengin gerçeklik konusunda da platformun önemli yatırımları mevcut.

 

https://www.theverge.com/2018/9/24/17896350/apple-shazam-app-acquisition-complete-free Yorum Yaz
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Whippoorwill 7 ay
Encore satın alanlara ne olacak?
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eAkman 7 ay en beğenilen
Satın alan paragöz firma tarafında reklamsız olacak demek parayı peşin alacağız demek oluyor. Malum firma bir kaç tane smile ekleyip bu büyük inovasyonun karşılığını fazlasıyla talep eden bir firmadır.
Satın alan paragöz firma tarafında reklamsız olacak demek parayı peşin alacağız demek oluyor. Malum firma bir kaç tane smile ekleyip bu büyük inovasyonun karşıl...
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The Ace of Spades 7 ay
Bazı beatleri tanımıyor hala Shazam . Ama genel olarak bu tür uygulamaların babası ve en iyisi .
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peymacun 7 ay
Zaten şu anda Siri’ye hangi şarkı çalıyormdeyimce cevap verebiliyor bence Apple Music üzerine değil de daha çok Siri üzerine entegre edilebilir
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NeroWin 7 ay
Android platformunda Google Pixel telefonları ile müzik analizi programına hazırlık yapıyor. Android 9 veya Android 10 ile birlikte iştetim isistemi ile entegre olarak kullanılabilecek. Apple da kendi müzik tanıma uygulamasını iOS ve Mac OS'a entegre etme sürecini hızlandırmak için böyle bir hamle yapmış anlaşılan.
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yorumculuklar 7 ay
Spotify düğmeleri kalkmıştı uygulamadan, şimdi bağlantı falan her şeyi kaldırırlar... Bir de açılışta "Shazam hazırlanıyor..." Diye zımbırtı geldi gidene kadar şarkı bitiyor... Neyse ki alternatifleri çoğaldı.
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adroid 7 ay
Apple aldıysa ayvayı yedik android'çiler olarak artık hora geçirmez android'e
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Guest-1F9BF2C01 7 ay adroid
Nasıl boş konuşulur? 101
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esmerbuyucu 7 ay
Umarım yakın zamanda Apple Music'in içine entegre ederler. Bu da Spotify'a güle güle demek 😂😂
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Part Of The Nature 7 ay esmerbuyucu
Apple Müziğin Spotify dan daha iyi olduğunumu düşünüyorsunuz 😂
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eAkman 7 ay en beğenilen
Satın alan paragöz firma tarafında reklamsız olacak demek parayı peşin alacağız demek oluyor. Malum firma bir kaç tane smile ekleyip bu büyük inovasyonun karşılığını fazlasıyla talep eden bir firmadır.
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Whippoorwill 7 ay
Encore satın alanlara ne olacak?
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Pulstar 7 ay
Soğuk su içecekler.
Vaktiyle benim gibi SwiftKey'i ve temalarını alanlar da soğuk su içmişti.
3-5 tema hediye edip göynümüzü almak istediler ama olmadı.
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