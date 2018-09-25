Shazam satın alımı tamamlandı, uygulama reklamsız oluyor

Apple’ın geçen yıl sürpriz bir hamle yaparak Shazam platformunu satın alması resmi merciler tarafından da onaylandı. Resmen Apple bünyesine katılan uygulama artık reklamsız olarak sunulacak.

Apple’ın satın alım için onay sürecine başlaması Avrupa Birliği’nin tekelcilik soruşturması nedeniyle gecikmişti. Aradan yaklaşık 10 ay geçtikten sonra AB satın alıma onay verdi ve süreç tamamlanmış oldu.

Satın alım için 400 milyon doları gözden çıkaran Apple bir açıklama yaptı ve yakın zamanda uygulamayı reklamsız olarak sunacağını belirtti. Zaten satın alım kararı duyurulduğunda pek çok kaynak bu hamleyi bekliyordu. Reklamlar hem iOS hem de Android uygulamalarında kaldırılacak.

Müzik sektörüne katkısı büyük



1999 yılında kurulan Londra merkezli Shazam Entertainment, dinlediği melodileri hızlı bir şekilde bulabilen sistemi ile dikkat çekmişti. Kafede, restoranda ya da televizyonda dinlenilen bir müziği saniyeler içinde tanıyarak müziğin ismini kullanıcıyla paylaşan Shazam, ilk etapta SMS üzerinden paylaşım yapıyordu.

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2008 yılında App Store’da yerini alan platform hızlı bir büyüme yakaladı ve 190 ülkede bir milyardan fazla indirildi. Shazam Entertainment zaten uzun süredir Apple ile iş birliği içerisindeydi.

App Store’da yayınlandıktan sonra iPhone 3G modeli ile birlikte iTunes üzerinden şarkı satın alma imkânı sunmaya başlayan Shazam, iOS 8 ile birlikte de Siri dijital asistanına entegre edilmişti.

Shazam’ı önemli kılan sadece müzik tarafındaki yetenekleri değil elbette. Televizyon dizilerini tanıyabilmesi, film posterlerini ve magazin reklamlarını göstermesi yanında zengin gerçeklik konusunda da platformun önemli yatırımları mevcut.