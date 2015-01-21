Shazam'ın piyasa değeri 1 milyar dolara ulaştı

Son 8 yılda aldığı toplam yatırım 125 Milyon dolara ulaşan Shazam'ın CEO'su, şirketin 2013 yılında 46.8 milyon dolarlık gelire rağmen 3 Milyon dolar zararla kapatmasının sebebini kasıtlı bir planlama olarak açıkladı. Kazandığı parayı teknoloji ve personel yatırımlarına harcayan şirketin henüz kar etme gibi bir amacı olmadığı görülüyor. Reklamlardan ve tanıdığı şarkıların satışından aldığı pay ile gelir elde eden uygulamaya ilişkin bazı bilgiler de yayınlandı.
Uygulamanın 500 milyon indirilme ve 100 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştığı açıklandı. Aktif kullanıcı sayısının bir önceki yıla göre %34 yükselmesi de dikkat çekti.
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Güzel bir uygulama ama farklı açılardan ben bu programı albüm kapakları ve şarkı bilgileri için kullanıyorum. Karaoke özelliğide güzel fakat kulaklık senkronu iyi değil.
Bitiriş süperdi :DDD
Bu uygulamanın lyrics özelliği güzel de müziği sarınca falan kafayı yiyor