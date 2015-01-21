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Shazam'ın piyasa değeri 1 milyar dolara ulaştı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Oğuz Avcı
Editör
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Shazam'ın piyasa değeri 1 milyar dolara ulaştı
Bulunduğunuz ortamda çalan müzikleri keşfetmenize olanak sağlayan mobil uygulama Shazam bugün 30 milyon dolarlık bir yatırım alarak piyasa değerinin 1 Milyar dolara ulaştığını açıkladı. Yatırım yapan kişi veya şirketin ismi paylaşılmazken daha önce yatırımda yapmamış yeni bir yatırımcı olduğu belirtildi. 

Son 8 yılda aldığı toplam yatırım 125 Milyon dolara ulaşan Shazam'ın CEO'su, şirketin 2013 yılında 46.8 milyon dolarlık gelire rağmen 3 Milyon dolar zararla kapatmasının sebebini kasıtlı bir planlama olarak açıkladı. Kazandığı parayı teknoloji ve personel yatırımlarına harcayan şirketin henüz kar etme gibi bir amacı olmadığı görülüyor. Reklamlardan ve tanıdığı şarkıların satışından aldığı pay ile gelir elde eden uygulamaya ilişkin bazı bilgiler de yayınlandı.

Uygulamanın 500 milyon indirilme ve 100 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştığı açıklandı. Aktif kullanıcı sayısının bir önceki yıla göre %34 yükselmesi de dikkat çekti.
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Swonz 4 yıl
En zor koşullarda bile şarkıyı buluyor helal olsun yapanlara çok güzel bi uygulama
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Das Boot 4 yıl
En son yıllar once c7 de kullanmiştim. Hala popülermiymiş bu.
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Lopster 4 yıl
Musixmatch çok daha iyi şu an
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alemburda34 4 yıl Lopster
Lopster
Musixmatch çok daha iyi şu an

Güzel bir uygulama ama farklı açılardan ben bu programı albüm kapakları ve şarkı bilgileri için kullanıyorum. Karaoke özelliğide güzel fakat kulaklık senkronu iyi değil.
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nyanaa 4 yıl
Adamlar 46 milyon gelire rağmen yinede zarar etmişler.bunlar ne gbi harcama yapıyor ?
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yokbeolumbe 4 yıl
46.8 milyon dolarlık gelire rağmen 3 Milyon dolar zararla kapatmasının sebebini kasıtlı bir planlama olarak açıkladı
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flegga34 4 yıl
Musixmatch uygulamasını tavsiye edebilirim alternatif olarak. Hem gayet kullanışlı bir müzik çalar aynı zamanda da şarkı sözlerini senkronize edebiliyor ekranda. Ve tabii ki shazamin yaptıklarına ek olarak da dışarıda çalan müziği tanıyıp şarkı sözlerini de göstererek eşlik edebiliyor. Uygulamanın avukatı değilim bu arada
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SDLGranada 4 yıl flegga34
flegga34
Musixmatch uygulamasını tavsiye edebilirim alternatif olarak. Hem gayet kullanışlı bir müzik çalar aynı zamanda da şarkı sözlerini senkronize edebiliyor ekranda. Ve tabii ki shazamin yaptıklarına ek olarak da dışarıda çalan müziği tanıyıp şarkı sözlerini de göstererek eşlik edebiliyor. Uygulamanın avukatı değilim bu arada


Bitiriş süperdi :DDD
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EciVeci 4 yıl flegga34
müzik tanıma özelliği pek iyi değil. bi deneme yaptım uzun süre aradı bitirmeden kapattim. shazam denedim daha kısa sürede buldu.
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Swonz 4 yıl flegga34
flegga34
Musixmatch uygulamasını tavsiye edebilirim alternatif olarak. Hem gayet kullanışlı bir müzik çalar aynı zamanda da şarkı sözlerini senkronize edebiliyor ekranda. Ve tabii ki shazamin yaptıklarına ek olarak da dışarıda çalan müziği tanıyıp şarkı sözlerini de göstererek eşlik edebiliyor. Uygulamanın avukatı değilim bu arada


Bu uygulamanın lyrics özelliği güzel de müziği sarınca falan kafayı yiyor
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