Shazam'ın piyasa değeri 1 milyar dolara ulaştı

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Bulunduğunuz ortamda çalan müzikleri keşfetmenize olanak sağlayan mobil uygulama Shazam bugün 30 milyon dolarlık bir yatırım alarak piyasa değerinin 1 Milyar dolara ulaştığını açıkladı. Yatırım yapan kişi veya şirketin ismi paylaşılmazken daha önce yatırımda yapmamış yeni bir yatırımcı olduğu belirtildi.Son 8 yılda aldığı toplam yatırım 125 Milyon dolara ulaşan Shazam'ın CEO'su, şirketin 2013 yılında 46.8 milyon dolarlık gelire rağmen 3 Milyon dolar zararla kapatmasının sebebini kasıtlı bir planlama olarak açıkladı. Kazandığı parayı teknoloji ve personel yatırımlarına harcayan şirketin henüz kar etme gibi bir amacı olmadığı görülüyor. Reklamlardan ve tanıdığı şarkıların satışından aldığı pay ile gelir elde eden uygulamaya ilişkin bazı bilgiler de yayınlandı.Uygulamanın 500 milyon indirilme ve 100 milyon aktif kullanıcı sayısına ulaştığı açıklandı. Aktif kullanıcı sayısının bir önceki yıla göre %34 yükselmesi de dikkat çekti.