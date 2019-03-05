Sherlock Holmes 3 filminin vizyon tarihi ertelendi

Sherlock Holmes serisinin merakla beklenen üçüncü filmi bir kez daha ertelendi. Yapımcı stüdyo Warner Bros, bugün yapılan bir açıklamayla Sherlock Holmes 3'ün vizyon tarihinin 22 Aralık 2021 olarak değiştirildiğini duyurdu. Filmin erteleme kararından önceki vizyon tarihi Aralık 2020'ydi.Warner Bros'un açıklamalarında erteleme kararıyla ilgili çok fazla detaya yer verilmemiş. Ancak filmin yönetmenlik görevini üstlenecek ismin hala belirlenememiş olmasının bu kararda etkili olmuş olabileceği konuşuluyor. Warner Bros ayrıca Aralık 2020 dönemi için başka bir film hazırladıklarını da belirtti.Serinin ikinci filmi Sherlock Holmes: A Game of Shadows'tan tam 10 yıl sonra vizyona girecek olan Sherlock Holmes 3'te, önceki filmlerin başrolleri Robert Downey Jr. ve Jude Law yine Sherlock ve Watson rolleriyle geri dönecek. Serinin ünlü İngiliz yönetmeni Guy Ritchie konusunda ise şu an için kesinleşmiş bir şey yok. İlk iki filmin yönetmeni olan Ritchie'nin geri dönmemesi durumunda serinin nasıl bir değişim göstereceği elbette büyük bir merak konusu olacak.2009 ve 2011'de vizyona giren Sherlock Holmes filmlerinde toplamda 1 milyar doların üzerinde gişe hasılatı elde eden Warner Bros, uzun bir süredir seriyi tekrar beyaz perdeye getirmek istiyordu. Ancak Robert Downey Jr.'ın Marvel filmlerindeki yoğun çalışma programı nedeniyle üçüncü film epey bir ertelenmek zorunda kalmıştı.Warner Bros. yine bir Noel döneminde vizyona sokacağı Sherlock Holmes 3'ün gişede önemli işler başarmasını umuyor. Ancak filmin vizyona girmesinden sadece bir hafta önce James Cameron'un Avatar 3 filmi de sinemalarda olacak. Hatırlayacağınız üzere ilk Avatar filmi önemli bir farkla tarihin en çok gişe hasılatı elde eden filmi olmuştu.