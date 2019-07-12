Sherlock Holmes 3'ün yönetmeni belli oldu

Sherlock Holmes serisinin merakla beklenen üçüncü filmi yavaş yavaş şekillenmeye başlıyor. Yapımcı stüdyo Warner Bros, uzun süren çalışmanın ardından nihayet filmin yönetmenini de belirledi. İngiliz film yapımcısı Dexter Fletcher, Sherlock Holmes 3'ün yönetmeni olacak.



Dexter Fletcher geçtiğimiz ay vizyona giren Elton John biyografi filmi Rocketman'ın yönetmeniydi. Rocketman bildiğiniz gibi eleştirmenler ve sinemaseverler tarafından oldukça olumlu yorumlar almayı başardı. Fletcher ayrıca Bryan Singer kovulduktan sonra Bohemian Rhapsody filminde de görev yapmıştı.



Sherlock Holmes, 10 yıl sonra geri dönüyor

Sherlock Holmes 3, serinin ikinci filmi Sherlock Holmes: A Game of Shadows'tan tam 10 yıl sonra vizyona girecek. 2009 ve 2011 yıllarında vizyona giren ilk iki film toplamda 1 milyar doların üzerinde bir hasılat elde etmişti. Warner Bros, başarılı seriyi aslında uzun bir süredir beyaz perdeye geri getirmek istiyordu ancak Robert Downey Jr.'ın Marvel filmlerindeki yoğun çalışma programı nedeniyle üçüncü film epey bir ertelenmek zorunda kaldı.



Robert Downey Jr. ve Jude Law, Sherlock Holmes 3'te yine başrollerde yer alacak. İlk iki filmin yönetmeni Guy Ritchie ise bu kez yerini Dexter Fletcher'a bırakıyor. Yönetmen değişikliğinin seriyi nasıl etkileyeceğini hep beraber göreceğiz.



Sherlock Holmes 3, 22 Aralık 2021'de vizyona girecek.

https://variety.com/2019/film/news/rocketman-dexter-fletcher-sherlock-holmes-3-1203233376/