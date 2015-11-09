Shooty Skies Android'de

Crossy Road ile kendisini kitlelere tanıtan Hipster Whale ekibinden Matt Hall ve Andy Sum'un yeni shooter oyunu Shooty Skies, iOS platformundan sonra Android kullanıcılarının da beğenisine sunuldu.





Shooty Skies, hayvan şeklinde bir pilotun uçağıyla gökyüzündeki maceralarını anlatıyor. Sonsuz koşu tarzında ilerleyen oyunda düşmanlar biraz daha eğlenceli bir hal alıyor. Kaset fırlatan kasetçalarlar, paket fırlatan buzdolapları, ateş atan oyun kontrolcüleri bunlardan bazıları.





Oyunda kontrolü parmağınızı ekranda sürükleyerek sağlıyorsunuz. Parmağınız nereye giderse uçak da o tarafa doğru yöneliyor. Boss dövüşlerinin de yer aldığı oyunda ortaya çıkan çeşitli güçlendirmeler zorlandığınız zamanlarda yardımınıza koşuyor. Oyun ücretsiz olarak sunuluyor.











