Shutterstock, derin öğrenme teknolojisi kullanan arama özelliğini duyurdu

Birçok şirketin ve kullanıcının görsel edinmek için kullandığı stock görsel sitesi Shutterstock, daha başarılı arama sonuçları vermesi adına dijital görüntü işleme çözümleri kullanan yeni arama özelliğine geçileceğini duyurdu.

phone ve computer yazdık. Makine öğrenme teknolojileri ile taranmış ve içerisinde telefon ve bilgisayar bulunan resimler geldi. Dilerseniz sol bölümde yer alan kareden P ve C logolarını sağa sola kaydırarak nesnelerin bulunduğu konuma göre arama yapabiliyoruz. Örneğin aşağıdaki gibi arama yapıldığı zaman solda telefon sağda da bilgisayar olan sonuçlar geliyor. Yeni arama özelliğini buradan test edebilirsiniz. Çalışma mantığı nesne tabanlı işliyor. Arama çubuğuna çeşitli öğeleri yazıyoruz. Örneğin bizveyazdık. Makine öğrenme teknolojileri ile taranmış ve içerisinde telefon ve bilgisayar bulunan resimler geldi. Dilerseniz sol bölümde yer alan kareden P ve C logolarını sağa sola kaydırarakyapabiliyoruz. Örneğin aşağıdaki gibi arama yapıldığı zaman solda telefon sağda da bilgisayar olan sonuçlar geliyor.

Shutterstock tarafından yapılan açıklamada makine öğrenme teknolojisinin nesneleri tespit etmede ve arama sonuçlarını etkileyen filtrelemelerde kullanılacağı belirtiliyor. İlk filtreleme olarak nesnelerin konumlandırılması özelliği eklenmiş. Sıradaki filtreleme özelliklerinin ne olacağı bilinmiyor.

https://www.shutterstock.com/labs/compositionsearch