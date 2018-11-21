Şıklığı ile göz kamaştıran Honor 10 Lite resmen tanıtıldı

Huawei’nin alt markası Honor, yeni orta sınıf akıllı telefonunu tanıttı. Şirket, Honor 10 Lite olarak lanse ettiği modelin gençler düşünülerek tasarlandığı ve geliştirildiğini söylüyor.

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Şu damlası şeklinde bir çentikle gelen telefon 2340 x 1080 piksel çözünürlükte 6.21 inç FHD+ ekrana sahip. Gücünü Kirin 710 yonga setinden alan Honor 10 Lite'ın farklı depolama ve RAM kapasitesi sunan üç varyantı bulunuyor:

4 GB RAM + 64 GB depolama alanı

6 GB RAM + 64 GB depolama alanı

6 GB RAM + 128 GB depolama alanı

Akıllı telefonun dahili depolama alanını micro SD kart ile 256 GB'a kadar genişletmek mümkün. Bununla birlikte Android 9 Pie tabanlı EMUI 9.0 arayüzü ve daha iyi bir oyun deneyimi sunmasını sağlayacak GPU Turbo teknolojisi ile birlikte geliyor.

Çift arka kamera ve 3.400 mAh pil

Honor 10 Lite'ın yapay zeka destekli ve aynı zamanda çok sayıda çekim modu sunan 13 MP + 2 MP sensörlü çift arka kamerası var. Ön tarafında ise 24 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerasına yer verilmiş. Bununla birlikte 3.5 mm kulaklık girişi ve 3.400 mAh büyüklüğünde bir pile sahip olan telefonun parmak izi tarayıcısı ise arka panelde yer alıyor.

Gece Yarısı Siyahı, Beyaz, Degrade Mavi ve Degrade Kırmızı renkleri ile ön siparişe açılan Honor 10 Lite, 22 Kasım'dan itibaren Çin'de satışa sunulacak. Fiyat etiketi ise şu şekilde:

4 GB RAM + 64 GB depolama: 200 dolar

6 GB RAM + 64 GB depolama: 245 dolar

6 GB RAM + 128 GB depolama: 274 dolar

https://www.fonearena.com/blog/269063/honor-10-lite-price-specifications.html