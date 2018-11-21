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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Şıklığı ile göz kamaştıran Honor 10 Lite resmen tanıtıldı

Honor, su damlası çentikli yeni orta sınıf akıllı telefonunu resmen duyurdu. Şık tasarımı ile göze oldukça hoş görünen Honor 10 Lite'ın tüm detayları ve fiyat etiketi haberimizde.
6 ay
10,6b
1
18
Cep Telefonları
Onur Seven
Haber Editörü
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Huawei’nin alt markası Honor, yeni orta sınıf akıllı telefonunu tanıttı. Şirket, Honor 10 Lite olarak lanse ettiği modelin gençler düşünülerek tasarlandığı ve geliştirildiğini söylüyor.
Ayrıca Bkz. "Yeni nesil Apple Watch cilt kanserinden koruyacak"
Şu damlası şeklinde bir çentikle gelen telefon 2340 x 1080 piksel çözünürlükte 6.21 inç FHD+ ekrana sahip. Gücünü Kirin 710 yonga setinden alan Honor 10 Lite'ın farklı depolama ve RAM kapasitesi sunan üç varyantı bulunuyor:
  • 4 GB RAM + 64 GB depolama alanı
  • 6 GB RAM + 64 GB depolama alanı
  • 6 GB RAM + 128 GB depolama alanı
Akıllı telefonun dahili depolama alanını micro SD kart ile 256 GB'a kadar genişletmek mümkün. Bununla birlikte Android 9 Pie tabanlı EMUI 9.0 arayüzü ve daha iyi bir oyun deneyimi sunmasını sağlayacak GPU Turbo teknolojisi ile birlikte geliyor.

Çift arka kamera ve 3.400 mAh pil

Honor 10 Lite'ın yapay zeka destekli ve aynı zamanda çok sayıda çekim modu sunan 13 MP + 2 MP sensörlü çift arka kamerası var. Ön tarafında ise 24 MP çözünürlüğünde bir selfie kamerasına yer verilmiş. Bununla birlikte 3.5 mm kulaklık girişi ve 3.400 mAh büyüklüğünde bir pile sahip olan telefonun parmak izi tarayıcısı ise arka panelde yer alıyor.
Gece Yarısı Siyahı, Beyaz, Degrade Mavi ve Degrade Kırmızı renkleri ile ön siparişe açılan Honor 10 Lite, 22 Kasım'dan itibaren Çin'de satışa sunulacak. Fiyat etiketi ise şu şekilde:
  • 4 GB RAM + 64 GB depolama: 200 dolar
  • 6 GB RAM + 64 GB depolama: 245 dolar
  • 6 GB RAM + 128 GB depolama: 274 dolar

https://www.fonearena.com/blog/269063/honor-10-lite-price-specifications.html Yorum Yaz
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muratcan1981 6 ay en beğenilen
algısı vergisi karı derken 100 $ da öyle olsun 300 $ yani 1600 den türkiye piyasasında olması gerekirken 2500 den aşağı gelmez niye aç gözlüyüz üretenden daha çok kazanmazsak olmaz
algısı vergisi karı derken 100 $ da öyle olsun 300 $ yani 1600 den türkiye piyasasında olması gerekirken 2500 den aşağı gelmez niye aç gözlüyüz üretenden daha ç...
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1 Yanıt Yanıtla +14
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Whippoorwill 6 ay
2699 TL'dir kesin. Olmadı 2899 TL'ye ittirirler.
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Infinitum 6 ay
Cihazın şıklığı yüzünden editörün gözü kamaştıysa bu bizi neden ilgilendiriyor?
Alta bir yere reklam vs. yazsanız en azından olmaz mı?
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MyWorldLife 5 ay
8x ile şimdi bunun ne farkı var? Birebir aynı.
Millet ne alacağını şaşırdı
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Kayrabey 5 ay MyWorldLife
Kamera çözünürlüğü, ekran boyutu gibi ufak tefek şeyler. Dediğin gibi fark yok desek yeridir...
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Kayrabey 5 ay
Tanıtım fiyatı 200$ ama Türkiye satış fiyatı en az 400$
Bunu Honor 8x'te 200$'a 422$ olarak gördük...
Honor 8x gibi bunda da deli gibi kâr marjı koyarlarsa bu telefon da nal toplar.!
A101 ilk 200 kişiye hediye diye yanında verdiği kulaklık için rakamı 400 kişiye çıkarmıştı sözde satışlar çok yoğun insanlar mağdur olmasın edebiyatı ile...
Şu an kulaklık hediye ve yanında 100 liralık çek veriyor fiyat aynı üstelik kişi sınırı da yok...
Demek ki satışlar iyi değil çünkü telefon bu fiyatın hakkını veremiyor.
Yap telefonu 1.899 ver yanında kulaklığı bak gör o zaman.En azından insanlar bu paraya bu kadar telefon der oturur yerine...
Bu telefonları işi bilmeyenler alıyor sadece. Bilenler asla bu fiyatlara bu telefonları almaz.
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TearsForFears 5 ay Kayrabey
Tanıtım fiyatına bakmamak lazım. 8x almanya da 250 eurodan satılıyor. Bizede 250 eurodan saymışlardır. Bu cihazda 8x ile aynı fiyattan gelir. Zaten 8x ten pek bir farkı yok o yüzden büyük ihtimalle tr de göremeyiz.
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smart1978 5 ay
Goz kamastirmasina kim bakar ... Ozellikleri fiyatina kalitesine performansina bakar gozler :)
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Ray Kurzweil 5 ay
Kirin 710 leş gibi bir çipset. Geçen arkadaşım tutturdu honor 8x alacağım diye aldığına bin pişman şimdi.
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Kayrabey 5 ay Ray Kurzweil
Satıyorsa arkadaşına söyle 1.600 veririm. Kulaklık onun olsun.
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Guest-6B5A59FD1 6 ay
Şu kirin 710 nasıl işlemciyse en dandik telefonundan orta segment telefonuna kadar bu işlemci var.
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kymelria 6 ay
Bu renklerle göz kamaştırmaz anca göz kanatır.
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hasanandnexus 6 ay
Sanırım huawei telefonlarına iyi gpu koymayı artık hedeflerinden çıkarıp yazılımsal olarak grafik performansını yükseltmeyi gpu turbo gibi bir icat çıkardılar. İyi gpu koymak maliyetleri arttırıyor ondan böyle birşey yapıyorlar demek isterdim ama adamların orta seviye telefonları 300 dolardan başlıyor. Uzun lafın kısası ya hayvan gibi kar yapmak için böyle şeyler yapıyorlar yada diğer parçaları aşırı kaliteli.
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lerekdefrans 6 ay
şunu 1800 e getir rekor kır
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Infinitum 6 ay
Cihazın şıklığı yüzünden editörün gözü kamaştıysa bu bizi neden ilgilendiriyor?
Alta bir yere reklam vs. yazsanız en azından olmaz mı?
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Whippoorwill 6 ay
2699 TL'dir kesin. Olmadı 2899 TL'ye ittirirler.
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