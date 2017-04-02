Silahlandırılmış polis droneları gerçek oluyor

Birkaç yıl öncesine kadar anca bir bilim-kurgu filminde veya George Orwell romanında görebileceğimiz ürkütücü bir fikir daha gerçeğe dönüşüyor. ABD'de hazırlanan yeni yasa tasarısı kabul edildiği taktirde, polislerin şehirlerde silahlandırılmış dronelar kullanmasının önü açılacak.

ABD için de bir ilk olan bu yasa taklifi, Connecticut eyaleti meclis üyeleri tarafından gündeme taşındı. Bu yasa tasarısının kabul edilmesi halinde, Connecticut polisi belli başlı kurallara bağlı kalmak şartıyla, gerek gördüğünde dronelardan ateş açabilecek. Bu kuralların neler olacağı henüz belirlenmiş değil.

Connecticut eyaleti polis dronelarını silahlandırmak için bu adımları atarken, Virginia ve Maine gibi farklı eyaletlerde ise droneların silahlandırılması kesin olarak yasaklanmış durumda. North Dakota gibi bazı eyaletlerde ise polis dronelarının sadece elektro şok tabancası gibi ölümcül olmayan silahlar kullanmasına izin veriliyor.

Connecticut'ta gündeme gelen bu yasa tasarısı ABD'deki insan hakları derneklerinden büyük tepki gördü. Bu tasarının kabul edilmemesi için sıkı bir çalışma yürüten Amerikan Sivil Haklar Birliği (ACLU), böylesi bir tasarının gündemde olmasının gerçekten endişe vericiği olduğunu vurguladı.

http://mashable.com/2017/03/31/lethal-drones-connecticut-police/?utm_cid=hp-h-3#zFBRIEdBlsqZ