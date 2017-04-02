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Silahlandırılmış polis droneları gerçek oluyor

Daha çok distopik hikayelerde görmeye alışık olduğumuz silahlandırılmış polis droneları gerçek oluyor. ABD'nin Connecticut eyaletinde polis dronelarının silahlandırılması için yasa teklifi sunuldu.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Zamazingo
Erhan Tan
Haber Editörü
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Birkaç yıl öncesine kadar anca bir bilim-kurgu filminde veya George Orwell romanında görebileceğimiz ürkütücü bir fikir daha gerçeğe dönüşüyor. ABD'de hazırlanan yeni yasa tasarısı kabul edildiği taktirde, polislerin şehirlerde silahlandırılmış dronelar kullanmasının önü açılacak.
ABD için de bir ilk olan bu yasa taklifi, Connecticut eyaleti meclis üyeleri tarafından gündeme taşındı. Bu yasa tasarısının kabul edilmesi halinde, Connecticut polisi belli başlı kurallara bağlı kalmak şartıyla, gerek gördüğünde dronelardan ateş açabilecek. Bu kuralların neler olacağı henüz belirlenmiş değil.
Connecticut eyaleti polis dronelarını silahlandırmak için bu adımları atarken, Virginia ve Maine gibi farklı eyaletlerde ise droneların silahlandırılması kesin olarak yasaklanmış durumda. North Dakota gibi bazı eyaletlerde ise polis dronelarının sadece elektro şok tabancası gibi ölümcül olmayan silahlar kullanmasına izin veriliyor.
Connecticut'ta gündeme gelen bu yasa tasarısı ABD'deki insan hakları derneklerinden büyük tepki gördü. Bu tasarının kabul edilmemesi için sıkı bir çalışma yürüten Amerikan Sivil Haklar Birliği (ACLU), böylesi bir tasarının gündemde olmasının gerçekten endişe vericiği olduğunu vurguladı.

http://mashable.com/2017/03/31/lethal-drones-connecticut-police/?utm_cid=hp-h-3#zFBRIEdBlsqZ Yorum Yaz
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sniper23 2 yıl
Her zaman ki gibi saçma yorumlar var.
Kimse dememiş ki silah ateşlendiğinde drone olan tepmesi ne olacak (Recoil). Bir de hacklenme gibi çok çok tehlikeli bir durumda ölecek insanlar ?
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kadirirdem 2 yıl
Güzel olur ama umarım kötü kişilerinin eline geçmez...
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black_flood 2 yıl
bizde olacak olanlara bol miktarda Biber ve Portakal gazı kullanabilme standardı ve şartı aranır öncelikli olarak kesin.
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axaxa 2 yıl
Sonra ben vurmadım dron vurdu hacklendi bilmem ne 😄
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Captain_Ivy 2 yıl
Drone savaşları
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fatalrhymex 2 yıl
Amerika'da yasalaşırsa zenci kardeşlerimin vay haline
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