Silahlı insansız hava aracı ANKA-S göreve başladı

Uzunca bir süredir gündemde olan ve 2004 yılında ilk sözleşmesi imzalanan insansız hava aracı projelerinden ANKA’nın silahlı versiyonu ANKA-S’in Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı bir duyuru ile resmi göreve başlamış olduğu gün yüzüne çıktı. Terörle mücadelede Bayraktar ile birlikte ilk operasyonal göreve çıkan ANKA-S, Türksat uyduları üzerinden kontrol edilebiliyor oluşuyla öne çıkıyor.
Bu sayede hava şartlarından etkilenmeden Türksat uydularının görüş alanında olan her yerden kontrol edilebilen ve veri aktarabilen ANKA-S, 24 saat havada kalabiliyor ve 30 bin feet irtifaya (9 kilometrenin üzerinde) çıkabiliyor. ASELSAN tarafından üretilen CATS görüntüleme sistemini kullanan insansız hava aracı, operasyonlarda Roketsan tarafından üretilen ve ihracatı da yapılan 4 Cirit, 2 UMTAS füzesi taşıyabiliyor.
TUSAŞ tarafından üretilen ANKA-S’lerden daha önce 10 adet alınmasının planlandığı ile ilgili birtakım bilgiler almıştık şu anda resmi olarak kaç adet ANKA-S’in görevde olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor. Daha önce sizlerle paylaştığımız ANKA insansız hava araçları videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz.
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ATATÜRK imzası güzel olmuş :)
Tayyip Bey dönemi çıkan nerdeyse tüm milli araçlarda, silahlarda vs Kemal Atatürk imzası bulunur. Çomar olmayı sizin gibi Andaval olmaya tercih ederim.
Örnek gani