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Silahlı insansız hava aracı ANKA-S göreve başladı

Bir süredir çeşitli operasyonlarda görev alan ve terörle mücadelede etkili rol üstlenen Bayraktar’ın İHA’nın ardından TUSAŞ imzalı silahlı ANKA-S de resmen göreve başladı.
1 yıl
13,7b
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43
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Silahlı insansız hava aracı ANKA-S göreve başladı
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Son dönemde insansız hava araçları noktasında ülkemizde çok ciddi çalışmalar yürütülüyor ve bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan birçok araç da özellikle terörle mücadelede etkin olarak kullanılıyor. TSK’nın dönem dönem paylaştığı rakamlarda özellikle ülkemizin zorlu coğrafi koşulları nedeni ile yaşanan kayıpları önleme noktasında bile önemli kazanım olan İHA’lara bir yeni isim daha eklendi.

Uzunca bir süredir gündemde olan ve 2004 yılında ilk sözleşmesi imzalanan insansız hava aracı projelerinden ANKA’nın silahlı versiyonu ANKA-S’in Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı bir duyuru ile resmi göreve başlamış olduğu gün yüzüne çıktı. Terörle mücadelede Bayraktar ile birlikte ilk operasyonal göreve çıkan ANKA-S, Türksat uyduları üzerinden kontrol edilebiliyor oluşuyla öne çıkıyor. 

Silahlı insansız hava aracı ANKA-S göreve başladı
 

Bu sayede hava şartlarından etkilenmeden Türksat uydularının görüş alanında olan her yerden kontrol edilebilen ve veri aktarabilen ANKA-S, 24 saat havada kalabiliyor ve 30 bin feet irtifaya (9 kilometrenin üzerinde) çıkabiliyor. ASELSAN tarafından üretilen CATS görüntüleme sistemini kullanan insansız hava aracı, operasyonlarda Roketsan tarafından üretilen ve ihracatı da yapılan 4 Cirit, 2 UMTAS füzesi taşıyabiliyor.

TUSAŞ tarafından üretilen ANKA-S’lerden daha önce 10 adet alınmasının planlandığı ile ilgili birtakım bilgiler almıştık şu anda resmi olarak kaç adet ANKA-S’in görevde olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor. Daha önce sizlerle paylaştığımız ANKA insansız hava araçları videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz.


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mrslimshady 1 yıl en beğenilen
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

ATATÜRK imzası güzel olmuş :)
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murat1981pls 1 yıl
akıl edenden tasarlayandan destekleyenden Allah razı olsun..
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Rezn0v.dll 1 yıl OnLiNe MaNaGeR
OnLiNe MaNaGeR

vanhelsingson
Hayırcılar konuya bekleniyor :))

Atatürk'ün imzasını kullandıklarına göre çomarların elinden çıkmamış bu araç.
Siz daha göZümüze su kaçsa oruç bozulur mu v.s konuları tartışın


Tayyip Bey dönemi çıkan nerdeyse tüm milli araçlarda, silahlarda vs Kemal Atatürk imzası bulunur. Çomar olmayı sizin gibi Andaval olmaya tercih ederim.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Örnek gani
OnLiNe MaNaGeRvanhelsingsonHayırcılar konuya bekleniyor :))Atatürk'ün imzasını kullandıklarına göre ç...
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DH Misafiri 1 yıl
Dünya da hiçbir şey %100 değildir ve mantığı da yoktur. Önemli olan yazılım ve kontrol senin elinde olsun yeter. Hayırlı olsun vatanımıza, Allah razı olsun yapandan, sebep olandan.
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unixx 1 yıl
Millet uzaya gidip gelıyor dunyayı bıraktılar marsa ev yapmaya yaşamaya gidiyorlar bunların planlarını yaparken .Mustafa kemalı seviyormusunuz sevmıyormusunuz.Arkadaşlar ben mustafa kemalı sevmek zorundamıyım .Veya nefret etmek zorundamıyım .Bırakın bu salaklıgı .Kim severse sanane kım sevmesse sanane .Oyunu ver yoluna bak.Bana sen su yemegı sevıceksın dıyecek adam daha karsıma cıkmadı.Ben karadenız lahanasını sevıyorum kuru fasul yeyi sevmem mesela .Ama herkesın ataistlerin yahudulerın hrıstıyanların yaşam haklarına saygılıyım kim neye isterse inanır kime istersede inanmaz.Biz bu konuşlamaları yapıyoruzya hala yıl olmus 2017 marsa ucak bıletı satıyorlar .Siz hala atatürk sevıyormusunuz sevmıyormusunuz enteresan bir canlıyız:)))
Sevsem ne olur sevmesem ne olur
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Fasist Diktator 1 yıl
İçerdeki ABD liler rahatsız olmuş
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Phantom II 1 yıl
Silahlı kuvvetlerdeki tüm hava araçlarıda Atatürk imzası vardır,yeni birşey değil
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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HeLLsTeR 1 yıl
Öyle bi karizmatik lider ki imzası bile karizma, bakar mısınız bu imzaya. İnsanın habire bakası geliyor
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DH Misafiri 1 yıl
keramet biryerlere yazı yazmakta yada heykel dikmekte olsaydı şu an aya abd liler deil biz ayak başmıştık geçiniz efendim
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Bluflame 1 yıl
etkili menzili 2km olan cirit füzesi takmışlar, yani o füzeyi atmak için hedefe çok yaklaşıp doçka tipi silahların menziline girmesi gerekiyor, pek akıl işi değil.
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exmdst 1 yıl Bluflame
Hocam bunu nereden çıkardınız, maksimum menzili 8 km olan bir füze.
roketsan.com.tr/...
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emre_virüs 1 yıl
Yahu beyler makinayi tartışın başlayacağım partinize
Başka konuda tartışın yahu
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spacenet 1 yıl
Oyuncağa benzemeyen tek gerçek İHA. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.
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artenis 1 yıl
Vergi konusunda hiçbiriniz yoktunuz hacıbabalar ;)
AYFON'a ne kadar vergi veriyoruza da biz yazıverin size zahmet ;)
Biz ikisinde de varız bu arada,
Ekleme: Siz-Biz ayrımcılığı yapma diyen olacaktır HAKLI olarak, o siz-biz CAHİL-CAHİL OLMAYAN ;)
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