Silahlı insansız hava aracı ANKA-S göreve başladı

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Son dönemde insansız hava araçları noktasında ülkemizde çok ciddi çalışmalar yürütülüyor ve bu çalışmalar sonucunda ortaya çıkan birçok araç da özellikle terörle mücadelede etkin olarak kullanılıyor. TSK’nın dönem dönem paylaştığı rakamlarda özellikle ülkemizin zorlu coğrafi koşulları nedeni ile yaşanan kayıpları önleme noktasında bile önemli kazanım olan İHA’lara bir yeni isim daha eklendi.

Uzunca bir süredir gündemde olan ve 2004 yılında ilk sözleşmesi imzalanan insansız hava aracı projelerinden ANKA’nın silahlı versiyonu ANKA-S’in Milli Savunma Bakanlığı’nın yaptığı bir duyuru ile resmi göreve başlamış olduğu gün yüzüne çıktı. Terörle mücadelede Bayraktar ile birlikte ilk operasyonal göreve çıkan ANKA-S, Türksat uyduları üzerinden kontrol edilebiliyor oluşuyla öne çıkıyor.

Bu sayede hava şartlarından etkilenmeden Türksat uydularının görüş alanında olan her yerden kontrol edilebilen ve veri aktarabilen ANKA-S, 24 saat havada kalabiliyor ve 30 bin feet irtifaya (9 kilometrenin üzerinde) çıkabiliyor. ASELSAN tarafından üretilen CATS görüntüleme sistemini kullanan insansız hava aracı, operasyonlarda Roketsan tarafından üretilen ve ihracatı da yapılan 4 Cirit, 2 UMTAS füzesi taşıyabiliyor.

TUSAŞ tarafından üretilen ANKA-S’lerden daha önce 10 adet alınmasının planlandığı ile ilgili birtakım bilgiler almıştık şu anda resmi olarak kaç adet ANKA-S’in görevde olduğuna dair bir bilgi bulunmuyor. Daha önce sizlerle paylaştığımız ANKA insansız hava araçları videomuzu aşağıdan izleyebilirsiniz.