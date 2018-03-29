Silicon Valley yeni sezon açılışında Facebook'u hedef aldı

Facebook, veri analiz şirketi Cambridge Analytica'nın ABD seçimlerini etkilemek için Facebook verilerini kullandığının ortaya çıkmasının ardından kendisini ciddi bir krizin ortasında buldu. Sosyal medya devine yöneltilen sert eleştirilere film ve dizi dünyasından da destek yağdı. Popüler komedi dizisi Silicon Valley'nin yapımcıları da Facebook'un ABD seçimlerinde oynadığı role karşı tepkisiz kalmadı.

Geçtiğimiz günlerde 5. sezonu ile ekranlara geri dönen Silicon Valley'nin yeni açılış jeneriğindeki Facebook göndermesi dikkat çekti. Amerika'daki Silikon Vadisi'ni mesken tutan teknoloji şirketlerinin kısaca göründüğü jenerikte, Facebook'un logosundaki harfler Ruslar tarafından kullanılan Kiril harflerine dönüyor. Bu küçük ama manidar değişiklik dikkatli izleyiciler tarafından fark edildi ve kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

Silicon Valley'nin 5. sezonu için hazırlıklar geçtiğimiz yılın sonunda tamamlandı. Bu yüzden yeni sezon jeneriğindeki bu manidar değişikliğin son günlerde ortaya çıkan Cambride Analytica skandalından önce hazırlandığı belirtiliyor. ABD seçimlerindeki Rusya etkisine katkı sağladığı uzun süredir konuşulan Facebook'a karşı tavır alan Silicon Valley'nin yayın tarihinin bu döneme denk gelmesi, bu göndermeyi daha da anlamlı kıldı.

Teknoloji dünyasında yaşanan olayları yakından takip etmesi ve zaman zaman bu olayları kurgusal hikayelerle ekranlara yansıtması ile bilinen Silicon Valley'nin ilerleyen sezonlarında Facebook skandalına daha büyük yer verebileceği söyleniyor.

https://www.theverge.com/tldr/2018/3/26/17164094/silicon-valley-season-5-opening-credits-facebook-easter-egg-russian-cyrillic-letters-fake-news