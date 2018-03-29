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Silicon Valley yeni sezon açılışında Facebook'u hedef aldı

Teknoloji dünyasında geçen komedi dizisi Silicon Valley, geçtiğimiz günlerde başlayan yeni sezonunda Facebook'u hedef aldı. Yeni sezonun açılış jeneriğinde manidar bir Facebook göndermesi bulunuyor.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Facebook, veri analiz şirketi Cambridge Analytica'nın ABD seçimlerini etkilemek için Facebook verilerini kullandığının ortaya çıkmasının ardından kendisini ciddi bir krizin ortasında buldu. Sosyal medya devine yöneltilen sert eleştirilere film ve dizi dünyasından da destek yağdı. Popüler komedi dizisi Silicon Valley'nin yapımcıları da Facebook'un ABD seçimlerinde oynadığı role karşı tepkisiz kalmadı.
Geçtiğimiz günlerde 5. sezonu ile ekranlara geri dönen Silicon Valley'nin yeni açılış jeneriğindeki Facebook göndermesi dikkat çekti. Amerika'daki Silikon Vadisi'ni mesken tutan teknoloji şirketlerinin kısaca göründüğü jenerikte, Facebook'un logosundaki harfler Ruslar tarafından kullanılan Kiril harflerine dönüyor. Bu küçük ama manidar değişiklik dikkatli izleyiciler tarafından fark edildi ve kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
Silicon Valley'nin 5. sezonu için hazırlıklar geçtiğimiz yılın sonunda tamamlandı. Bu yüzden yeni sezon jeneriğindeki bu manidar değişikliğin son günlerde ortaya çıkan Cambride Analytica skandalından önce hazırlandığı belirtiliyor. ABD seçimlerindeki Rusya etkisine katkı sağladığı uzun süredir konuşulan Facebook'a karşı tavır alan Silicon Valley'nin yayın tarihinin bu döneme denk gelmesi, bu göndermeyi daha da anlamlı kıldı. 
Teknoloji dünyasında yaşanan olayları yakından takip etmesi ve zaman zaman bu olayları kurgusal hikayelerle ekranlara yansıtması ile bilinen Silicon Valley'nin ilerleyen sezonlarında Facebook skandalına daha büyük yer verebileceği söyleniyor.

https://www.theverge.com/tldr/2018/3/26/17164094/silicon-valley-season-5-opening-credits-facebook-easter-egg-russian-cyrillic-letters-fake-news Yorum Yaz
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eulogy 1 yıl en beğenilen
Adamlar bizim gibi değiller. Oldu bitti gitti olmuyor.
Seçimlerde yapılan manipülasyon'un konusunu kapatmak istemiyorlar.
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Arapkahvesi 1 yıl
Anlayan birisi bilgilendirirse sevinirim; bir kaç kişiye özel reklam ve tanıtımla nasıl seçim manipüle edilmiş oluyor anlamıyorum?
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apulunas 1 yıl
olay sadece etkilemek değil. bu algoritmalar kime oy verdiğiniz tahmin edebiliyor, yani fişlenebilirsiniz. iktidarı elinde tutan güç sizi dilediği gibi fişleyip bunu gücünü arttırmak için kullanabilir.
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cryptdlg 1 yıl
Eğer değişmediyse, bu intro bir Türk firma tarafından yapılıyordu.
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eulogy 1 yıl en beğenilen
Adamlar bizim gibi değiller. Oldu bitti gitti olmuyor.
Seçimlerde yapılan manipülasyon'un konusunu kapatmak istemiyorlar.
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1BilimAdamı 1 yıl eulogy
eulogy
Adamlar bizim gibi değiller. Oldu bitti gitti olmuyor.
Seçimlerde yapılan manipülasyon'un konusunu kapatmak istemiyorlar.

50.000.000 insanı etkimek ..
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Arapkahvesi 1 yıl
Anlayan birisi bilgilendirirse sevinirim; bir kaç kişiye özel reklam ve tanıtımla nasıl seçim manipüle edilmiş oluyor anlamıyorum?
3 Yanıt Yanıtla +4
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-Lanaya- 1 yıl Arapkahvesi
Nasilini falan bilmem de, bir kac kisi dedigin 50 milyon.
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Piêr Dé Sans 1 yıl Arapkahvesi
bahsedilen rakamlardaki kullanıcıların neye nasıl tepki verdiğini öğrenirseniz, nasıl eğilimleri, seçimleri, zevkleri nedir bilirseniz seçim propagandalarınızı ona göre yapabilirsiniz.
Atıyorum belli bir bölgede halkın neye nasıl tepki verdiğini bilirseniz oradan yürür ve halkın oyunu alırsınız.
Veya internette onların önüne sürekli görebilecekleri şekilde reklamlar ve ince mesajlar içeren görseller gönderir kafalarında yer edinirsiniz.
Manüpülasyonun türlü türlü yolu var. Elinizde bu kadar geniş veri olduktan ve iyi analiz edebildikten sonra yapacaklarınızın sınırı yok.
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TheLastNinja 1 yıl Arapkahvesi
Ben de anlayabilmiş değilim. Abartılıp her taraftan kuşatılmaya çalışılan Rusları sıkıştırma tertibi gibi geliyor bana. Bir kısmı da "aa bak demek ki böyle şeyler oluyormuş, hemen anlıyormuş gibi davranıp aradan sıyrılalım, çok zeki olduğumuzu zannetsinler" hesabında sanki
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silicon valley, diziler ve
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