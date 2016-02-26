Silverlight yazılımındaki açık tehlike saçıyor

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"Microsoft'tan Android'e klavye hediyesi"

Zaman zaman yaygın kullanım altındaki yazılımların açıklar verdiğini ve kötü niyetli hacker'ların hedefi olduğunu görüyoruz. Microsoft'un Silverlight uygulaması da böyle bir tehlike ile karşı karşıya kaldı. Üstelik tehlike iki yıl öncesine kadar uzanıyor.Silverlight yazılımındaki açık, zararlı web sitelerinin kişisel verilere erişmesine neden oluyor. İki yıldır var olan bu açığı kullanarak, geçtiğimiz Temmuz ayında Hacking Team adındaki İtalyan bir hacker grubu onlarca Gb büyüklüğünde e-posta ve kişisel veriyi ele geçirdi. Bir süre önce Kaspersky araştırmacıları, açığı fark ederek Microsoft'a bildirdi.Microsoft aslında bu açığı geçen ay kapatmıştı ancak Angler adında bir hacker yeniden ortaya çıkardı. Angler'in yamayı tersine mühendislik ile mi işlediği yoksa Hacking Team grubundan kod mu elde ettiği bilinmiyor. Windows ve OS X platformlarını hedef alan açığı, son olarak Kafeine adında bir araştırmacı gündeme getirmiş. Microsoft'un yine açığı kapatmak için çalışma yaptığı ifade ediliyor.Silverlight üzerinde bugüne kadar bulunan açıklar Flash veya Java platformlarındaki kadar fazla değil ancak yine de geniş bir kitleyi etkileme potansiyeline sahip. İhtiyaç olmadığı takdirde Silverlight yazılımının kaldırılması veya 5.1.41212.0 sürümüne güncellenmesi tavsiye ediliyor.