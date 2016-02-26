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Silverlight yazılımındaki açık tehlike saçıyor

Microsoft'un web sayfalarını daha interaktif hale getiren Silverlight yazılımı, mevcut bir açık nedeniyle kötü niyetli hacker'ların hedefi olmuş durumda. Şimdiden sayısız kişisel veri ortalığa saçıldı
3 yıl
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Diğer Yazılım
Ekrem71
Haber Editörü
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Silverlight yazılımındaki açık tehlike saçıyor

Zaman zaman yaygın kullanım altındaki yazılımların açıklar verdiğini ve kötü niyetli hacker'ların hedefi olduğunu görüyoruz. Microsoft'un Silverlight uygulaması da böyle bir tehlike ile karşı karşıya kaldı. Üstelik tehlike iki yıl öncesine kadar uzanıyor.

Silverlight yazılımındaki açık, zararlı web sitelerinin kişisel verilere erişmesine neden oluyor. İki yıldır var olan bu açığı kullanarak, geçtiğimiz Temmuz ayında Hacking Team adındaki İtalyan bir hacker grubu onlarca Gb büyüklüğünde e-posta ve kişisel veriyi ele geçirdi. Bir süre önce Kaspersky araştırmacıları, açığı fark ederek Microsoft'a bildirdi.

Ayrıca Bkz. "Microsoft'tan Android'e klavye hediyesi"
Microsoft aslında bu açığı geçen ay kapatmıştı ancak Angler adında bir hacker yeniden ortaya çıkardı. Angler'in yamayı tersine mühendislik ile mi işlediği yoksa Hacking Team grubundan kod mu elde ettiği bilinmiyor. Windows ve OS X platformlarını hedef alan açığı, son olarak Kafeine adında bir araştırmacı gündeme getirmiş. Microsoft'un yine açığı kapatmak için çalışma yaptığı ifade ediliyor.

Silverlight üzerinde bugüne kadar bulunan açıklar Flash veya Java platformlarındaki kadar fazla değil ancak yine de geniş bir kitleyi etkileme potansiyeline sahip. İhtiyaç olmadığı takdirde Silverlight yazılımının kaldırılması veya 5.1.41212.0 sürümüne güncellenmesi tavsiye ediliyor.  

http://arstechnica.com/security/2016/02/malicious-websites-exploit-silverlight-bug-that-can-pwn-macs-and-windows/ Yorum Yaz
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kaydediliyor 3 yıl
netten yayın yapan tüm diğital platfornlar silverlight kullanmakta
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GenkaNuank 3 yıl
Bir an silverlight neydi hatirlqyamadim o kadar populerki aman allahim
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Turkforce 3 yıl
Microsoft Silverlight'ın ne kadar popüler olduğu ilginç bir tespit olsa da Hacking Team dediğiniz hacker grubunun aslında şirket olduğunu ve tüm dünyada devlet kurumlarına casusluk için yazılım vb. satışı yaptığını bilmiyor musunuz yoksa Türkiyede de Emniyet Müdürlüğü gibi kurumlar kullandığı için bunu söylemek işinize mi gelmiyor?
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myhotyro 3 yıl
"Microsoft'un popüler Silverlight yazılımı" demişler, gülmekten karnıma sancılar girdi. Ne zaman popüler oldu? Bu sitenin editörleri Mars'ta mı yaşıyor anlamıyorum ki.
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Hypnox 3 yıl
bide utanmadan Türktelekom tivibunun web platformunda silverlight kullanmaya devam ediyor. Bizide tehlikeye atıyor. HTML5 kullanmayı ne zaman akıl edecekler acaba.
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umut_baris 3 yıl
Silverlight kullanan var mı ki?
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edirneli86 3 yıl Hypnox
Hypnox
bide utanmadan Türktelekom tivibunun web platformunda silverlight kullanmaya devam ediyor. Bizide tehlikeye atıyor. HTML5 kullanmayı ne zaman akıl edecekler acaba.

Deme öyle fiberledi onlar
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