Sim kilitsiz HTC Evo 3D için İngiltere'de 916$'dan ön sipariş alınmaya başlandı

Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticileri arasında yer alan HTC'nin, teknoloji meraklılarına 3D deneyimi vaad eden modeli Evo 3D için İngiltere'de ön siparişler şimdiden alınmaya başlandı. Amazon, Evo 3D'nin sim kilitsiz versiyonunu 569,99 Pound (~916$) gibi yüksek bir fiyat etiketiyle ön sipariş listesine eklemiş ve akıllı telefonun stoklara giriş tarihini 12 Eylül olarak tahminlemiş. Ancak tahminde bir problem olsa gerek. Zira HTC, bu aydan itibaren Evo 3D'nin Avrupa pazarına merhaba diyeceğini açıklamıştı.

Peki HTC Evo 3D ne gibi özellikler sunuyor?

1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm platformu ile 1 GB RAM'den güç alan Evo 3D, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısıyla uyumlu çalışabiliyor.



4.3-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde dokunmatik 3D kapasitif ekrana, 1 GB'a kadar dahili kullanıcı belleğine ve Sense arayüzüne yer verilen telefonun kapasitesi microSD kartlarla 32 GB'a kadar arttırılabiliyor. Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0 ve GPS üçlüsüyle donatılan telefonda, 5 megapiksel çözünürlüğünde çift kamera bulunuyor. Kamera 2 megapiksel çözünürlüğünde stereoskopik fotoğraflar çekebildiği gibi, 1920 x 1080 @ 24 FPS video kaydı ve 1280 x 720 @ 30 FPS (3D) video kaydı yapabilmekte.



USB veya HDMI bağlantısı için MHL portuna sahip Evo 3D'nin bataryası ise 1730 mAh. Batarya, GSM şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 358 saate varan bekleme, 9 saat 20 dakikaya varan konuşma süresi sağlıyor.

