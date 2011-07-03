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Sim kilitsiz HTC Evo 3D için İngiltere'de 916$'dan ön sipariş alınmaya başlandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
17,5b
1
33
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Dünyanın en büyük akıllı telefon üreticileri arasında yer alan HTC'nin, teknoloji meraklılarına 3D deneyimi vaad eden modeli Evo 3D için İngiltere'de ön siparişler şimdiden alınmaya başlandı. Amazon, Evo 3D'nin sim kilitsiz versiyonunu 569,99 Pound (~916$) gibi yüksek bir fiyat etiketiyle ön sipariş listesine eklemiş ve akıllı telefonun stoklara giriş tarihini 12 Eylül olarak tahminlemiş. Ancak tahminde bir problem olsa gerek. Zira HTC, bu aydan itibaren Evo 3D'nin Avrupa pazarına merhaba diyeceğini açıklamıştı.
Peki HTC Evo 3D ne gibi özellikler sunuyor? 
1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm platformu ile 1 GB RAM'den güç alan Evo 3D, dört band GSM (850, 900, 1800, 1900 MHz) şebekesi ile HSPA (HSDPA: 14.4 Mbps, HSUPA: 5.76 Mbps) alt yapısıyla uyumlu çalışabiliyor.
4.3-inç boyutunda ve 540 x 960 piksel (qHD) çözünürlüğünde dokunmatik 3D kapasitif ekrana, 1 GB'a kadar dahili kullanıcı belleğine ve Sense arayüzüne yer verilen telefonun kapasitesi microSD kartlarla 32 GB'a kadar arttırılabiliyor. Wi-Fi 802.11 b/g/n, Bluetooth 3.0 ve GPS üçlüsüyle donatılan telefonda, 5 megapiksel çözünürlüğünde çift kamera bulunuyor. Kamera 2 megapiksel çözünürlüğünde stereoskopik fotoğraflar çekebildiği gibi, 1920 x 1080 @ 24 FPS video kaydı ve 1280 x 720 @ 30 FPS (3D) video kaydı yapabilmekte.
USB veya HDMI bağlantısı için MHL portuna sahip Evo 3D'nin bataryası ise 1730 mAh. Batarya, GSM şebekesi göz önünde bulundurulduğunda 358 saate varan bekleme, 9 saat 20 dakikaya varan konuşma süresi sağlıyor.

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DH Misafiri 8 yıl en beğenilen
walla oraya 1000$dan girerse bize çok güzelll gireceği kesinnnn
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profondeur 8 yıl
Evo 3D Istanbulda... bestboyz.de/...
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acmtncy 8 yıl
telefonda 3d gereksiz. htc fantezi olsun diye çıkarıyor heralde
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Dreampark 8 yıl acmtncy
acmtncy
telefonda 3d gereksiz. htc fantezi olsun diye çıkarıyor heralde

Zaten fantazi pesinde olanlar alır
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recoakk 8 yıl
paraya bak)))))
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toridishler 8 yıl
this is madness
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savinelli 8 yıl
daha doğru düzgün 2d android yazılımları yokken 3d desteğini nasıl verecekler? hadi cihaz 3d görüntüleme ve kaydetme kapasitesine sahip ama kaç tane 3d destekli oyun/yazılım çıkacak? ayrıca telefon ekranında 3d yi ne kadar gerekli? bence telefon için 3d ye gelene kadar entegre edilmesi veya geliştirilmesi gereken daha çok teknoloji var. HTC sadece günümüzün görüntüleme trendini takip etmek için böyle bir cihaz çıkarıyor bence ama kimse bu telefona 3d film atıp o kadar ekranda film izlemek için kasmayacaktır. Sadece kendi çektiğiniz 3d film ve fotoğrafları tanıdıklarınıza 3d olarak gösterebilmek için kullanabilirsiniz. bunu da ayda kaç dk kullanacağınızı düşünün..
üstelik gözlüksüz 3d teknolojileri sadece içeri doğru limitli bir derinlik hissi oluşturuyor. hiç bir zaman gözlük takıp sinema da gördüğümüz size yakınlaşan objeleri görmek mümkün değil.
donanım özellikleri fena değil ama 3d olayı telefon için ziyan bir teknoloji...
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DH Misafiri 8 yıl
bu özelliklere sahip bir ürünün o fiyatlara satılması bence gayet normal elmaya o kadar para öderken buna niye ödemeyelim, en azından elmadan daha iyi özelliklere sahip saygilar
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kımyasal 8 yıl
Mobil platformun bu kadar gelişmesinin sebebı artan talepden dolayı.adamlar nerdeyse pc de yapabılecegımız ıslerı telefonlara,tabletlere aktarıyorlar ama soyle dusunelım bu kadar mobil sektore talep olmasa ıdı bızler hala tuslu radyolu,mp3 lu telefonlar kullanırdık.gelelım işin para kısmına hele hele TR de.Adamlar bılıyor telefonlara talep cok fıyatları ates pahası yapıyorlar ve yınede satıyorlar pazarlıga gırıncede Galaxy S2 ıcın ( bana gelıs fıyatı 1600 ındırım yapamam ) her sey ortada :)
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madhane 8 yıl
arkadaslar gsm piyasasi cok abartiliyor bakin sony e ps vita 4cekirdek islemci 3d ekran kamera hersey var ve adamlarin satis fyati 299 € iken bu tlfnlar bukadar cok satarken neden bukadar pahali sizce?
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Batuist 8 yıl
bu telefon için çok para..3d özelliği adam gibi kullanmak isteyenler için sadece bu telefon yetmez. 3d monitör lazım yada televizyon sonra gözlük artı bu resim yada videoları okuyabilecek, oynatabilecek bir cihaz vesaire.. bence 3d için çok erken çünkü yeni olduğu için çok pahalı.. galaxy s2 tercihim olurdu.
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profondeur 8 yıl

Batuist
bu telefon için çok para..3d özelliği adam gibi kullanmak isteyenler için sadece bu telefon yetmez. 3d monitör lazım yada televizyon sonra gözlük artı bu resim yada videoları okuyabilecek, oynatabilecek bir cihaz vesaire.. bence 3d için çok erken çünkü yeni olduğu için çok pahalı.. galaxy s2 tercihim olurdu.

Egerki 3D'li bir Televizyonun varsa. Bu cihaz, cekmekle kalmiyor tek.. WLAN uzerinden oynatma isleminide yapiyor.. Sonuc olarak bu cihaz icin 699€ iyi bir fiyat..
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Nightmare70 8 yıl
İphone 4'e 2000+ tl verenler kazıklanmamış oluyor bu telefonu alanlar kazıklanmış mı oluyor pehhh.Bence fiyat makul sonuçta 3d ve donanım olarak çok üstün.Htc bu işi biliyor gözü kapalı alırım valla
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emrtgb 8 yıl

Nightmare70

İphone 4'e 2000+ tl verenler kazıklanmamış oluyor bu telefonu alanlar kazıklanmış mı oluyor pehhh.Bence fiyat makul sonuçta 3d ve donanım olarak çok üstün.Htc bu işi biliyor gözü kapalı alırım valla

Katılıyorum hocam
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séquestre 8 yıl
Fiyata bakın yahu ..
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lazloo 8 yıl
Ohayo.
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