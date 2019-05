Şimdi de HTC One E9 söylentileri

HTC'nin One M9 amiral gemi modeli lanse etmesinden sonra daha büyük ekranlı One M9 Plus beklentileri de suya düştü. Bu modelin ne zaman tanıtılacağı bilinmezken, bu kez de One E9 modeline ait söylentiler ortaya çıktı.

HTC A55 kod adına sahip olduğu belirtilen One E9 geçen yıldan hatırlanacağı üzere One M serisinin plastik kapaklı versiyonu olarak biliniyordu ve Asya bölgesine özel olarak satılıyordu. Ancak One E9 biraz daha farklı olacak.

One E9 modelinin 5.5 inçlik ekranında 2560x1440 piksel çözünürlük taşıyacağı belirtlirken işlemci kısmında ise 8 çekirdekli 64-bitlik MT6795 yongaseti ve PowerVR G6200 grafik birimi yer alıyor. MT6795 yongaseti 4 adet Cortex-A57 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğini birarada çalıştırıyor. Yongaseti benchmark skorlarında saf işlemci olarak Snapdragon 810 ile başabaş ancak grafik birimi tarafında oldukça geride kalıyor.

Modelde 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 20MP çözünürlüğünde arka kamera, Android 5.0 işletim sistemi, Sense 7 şeklinde diğer özellikler yer alacağı ifade ediliyor. Özelliklere bakılırsa performans olarak One E9 modeli One M9 modelinden biraz geride kalacak. Ancak bunun haricinde ekran konusunda bir adım önde görünüyor.

HTC'nin One E9 modelini ne zaman piyasaya süreceği bilinmiyor. Ancak One E8 modeli gibi One E9 modelinin satışlarını baltalayacak kadar iddialı bir cihaz olmayacak. Daha çok Asya ülkelerinde satışa çıkacağı sanılıyor.









http://www.phonearena.com/news/HTC-One-E9-A55-with-5.5-inch-Quad-HD-screen-could-be-launched-this-month_id66875