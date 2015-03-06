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Şimdi de HTC One E9 söylentileri

4 yıl
3,8b
1
17
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Şimdi de HTC One E9 söylentileri

HTC'nin One M9 amiral gemi modeli lanse etmesinden sonra daha büyük ekranlı One M9 Plus beklentileri de suya düştü. Bu modelin ne zaman tanıtılacağı bilinmezken, bu kez de One E9 modeline ait söylentiler ortaya çıktı.
HTC A55 kod adına sahip olduğu belirtilen One E9 geçen yıldan hatırlanacağı üzere One M serisinin plastik kapaklı versiyonu olarak biliniyordu ve Asya bölgesine özel olarak satılıyordu. Ancak One E9 biraz daha farklı olacak.
One E9 modelinin 5.5 inçlik ekranında 2560x1440 piksel çözünürlük taşıyacağı belirtlirken işlemci kısmında ise 8 çekirdekli 64-bitlik MT6795 yongaseti ve PowerVR G6200 grafik birimi yer alıyor. MT6795 yongaseti 4 adet Cortex-A57 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeğini birarada çalıştırıyor. Yongaseti benchmark skorlarında saf işlemci olarak Snapdragon 810 ile başabaş ancak grafik birimi tarafında oldukça geride kalıyor.
Modelde 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, 20MP çözünürlüğünde arka kamera, Android 5.0 işletim sistemi, Sense 7 şeklinde diğer özellikler yer alacağı ifade ediliyor. Özelliklere bakılırsa performans olarak One E9 modeli One M9 modelinden biraz geride kalacak. Ancak bunun haricinde ekran konusunda bir adım önde görünüyor.
HTC'nin One E9 modelini ne zaman piyasaya süreceği bilinmiyor. Ancak One E8 modeli gibi One E9 modelinin satışlarını baltalayacak kadar iddialı bir cihaz olmayacak. Daha çok Asya ülkelerinde satışa çıkacağı sanılıyor.



http://www.phonearena.com/news/HTC-One-E9-A55-with-5.5-inch-Quad-HD-screen-could-be-launched-this-month_id66875 Yorum Yaz
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pcrex 4 yıl en beğenilen General.
General.

5 inç Fhd ekran 3000mAh batarya fiyatta 1500tl altı olsa süper olurdu.

G2 diye bir telefon var
3 Yanıt Yanıtla +10
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doctor_bey 4 yıl
sırf 480 fps için bile alınır, alırım.
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okan_cehapelioglu 4 yıl
bizde 1800 liraya satılır
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javaprof 4 yıl
2 si 1 nerde kalddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııııı lannnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn
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ynsemre1 4 yıl
Mediatek işlemcisi kullanılacak fiyatının ciddi derecede aşağıda tutacak olurlarsa f/p adayı olur bu telefon.
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strathmorea 4 yıl
E9 modeli fena olmaz ama donanımını M9 u geçmesin diye az da olsa aşağı çekmek olmamış. E8 modeli M8 dan daha iyi bir telefon, hatta kamerası daha iyi. Tek farkı kasasının metal değil polikarbon olması. Fakat E8 fiyat bandında Xperia Z2 varken Z2 ağır basıyor.
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hikmaster 4 yıl
2k koymanın mantığı 2k ekranlıyı bizde çıkarttık istersen sseçenek olarak bulunsun.
hala tek amiral gemi ile devam ediyor ''TearsForFears''
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Fenomenon 4 yıl
HTC zamanında one max'a sırf m7'yi geçmesin diye s800 koymamıştı. Şimdi alt modeline 2k ekran koyuyor. Anlayabilirsen anla :)
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TearsForFears 4 yıl
M9 ile benzer donanımda çıkar E8 , M8'den daha iyiydi en iyisi iphone birden fazla amiral gemi çıkarmıyor.
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General. 4 yıl
5 inç Fhd ekran 3000mAh batarya fiyatta 1500tl altı olsa süper olurdu.
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pcrex 4 yıl General.
General.

5 inç Fhd ekran 3000mAh batarya fiyatta 1500tl altı olsa süper olurdu.

G2 diye bir telefon var
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-BraveHeart- 4 yıl
O gpu ya 2k olacagini sanmiyorum.
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