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Şimdi de LG G6 kılıfları sızdırıldı

Son dönemde kılıf üreticilerinin paylaşımları artık piyasaya çıkmayan telefonlar hakkında da detaylı bilgiler verebiliyor. Samsung Galaxy S8 modelinden sonra LG G6 modeli de internette paylaşıldı.
2 yıl
5,1b
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6
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Son günlerde akıllı telefon kılıf üreticisi Ghostek’in adını çok sık duyar olduk. Firma henüz piyasaya çıkmamış amiral gemilerinin kılıf tasarımlarını sürekli internette paylaşıyor. Samsung Galaxy S8 modelinden sonra LG G6 modeli de internette paylaşıldı.

Geçen yılın aksine LG G6 modeli modüler yapıdan uzaklaşıyor ve yekpare gövde tasarımı ile maliyetleri düşürme yoluna gidiyor. Kılıf görsellerinde de bu değişiklik açıkça görülebiliyor. Tamamen metal gövdenin arka kısmında çift kamera ve parmak izi okuyucu yer alıyor. Ön kısım gizlendiği için ekran boyutu net olarak seçilemiyor. Görünürde de 3.5mm kulaklık girişi yok gibi duruyor.

Bunlar elbette nihai tasarım değil ve firmanın üreticilere gönderdiği maket yapılara göre hazırlanıyor. Bu bakımdan ön kamera, mikrofon gibi bazı noktalar çizilmemiş. Bunlar ve şimdilik henüz bilinmeyen diğer ayrıntılar nihai sürümde ortaya çıkacak.

Bilinenler

Yeni modelin ekranı konusunda önemli bir yenilik var. Firmanın yeni modelinde 5.5 inçlik 2880x1440 piksel çözünürlüğünde bir ekran kullanması bekleniyor. Görüntü oranı 18:9 olacak ekranın ayrıca yüzde 10 civarında daha az enerji tüketeceği ifade ediliyor.

Snapdragon 835 yonga seti ve 6GB RAM kullanması beklenen model ayrıca batarya ısınmalarına karşı özel bir ısı borusu barındırıyor. Bu sayede ısı belirli bir seviyede kalıyor. LG, standartların yüzde 15 daha üzerinde testler yaptıklarını ve herhangi bir problem yaşamadıklarını belirtiyor. 

Ayrıca Bkz. "Mozilla yeni logosunu buldu"

Yine sloganlardan anladığımız kadarıyla yeni bir sanal asistan LG G6 modeline eşlik edecek. Kullanıcıyı tanıyarak kişisel önerilerde bulunacak bu sanal asistanın yeni robot arkadaşta da yer alacağı ifade ediliyor. LG G6 modeli 26 Şubat 2017 tarihinde tanıtılacak. Modelin diğer ayrıntıları bu etkinlikte ortaya çıkacak.

 

http://www.phonearena.com/news/Case-maker-Ghostek-renders-the-LG-G6-in-a-waterproof-case_id90193 Yorum Yaz
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Kerim5100 2 yıl
Kılıfını bile görünce insan merak ediyor bu sene hangi kronik sorunla gelecek diye :D
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yirthan 2 yıl
Ya kronik sorun...
Yada kronik....
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Ac1DBuRN 2 yıl
Su geçirmez kılıf içinde parmak izini nasıl okuyor? Dokunmadan dokunmatiğin çalışmasını anlıyorumda, parmak izinin fiziksel anlamda değmesi gerekmiyor mu?
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skywalker06 2 yıl
LG v20ye çok benzetmiş geçen seneki modelle alakası yok telefonun
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SixSixSix 2 yıl
Ghostek marka kılıflar da LG'ye yakışır zaten.
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Kerim5100 2 yıl
Kılıfını bile görünce insan merak ediyor bu sene hangi kronik sorunla gelecek diye :D
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