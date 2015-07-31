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Şimdi de Sony Xperia Z5+ sesleri

3 yıl
5,3b
1
43
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Şimdi de Sony Xperia Z5+ sesleri

Yılın ikinci çeyreğinde mobil bölümde düşüş yaşamaya devam eden Sony'nin toparlanmak adına önümüzdeki dönemde iddialı modellerle tüketici karşısına çıkacağı bir süredir konuşuluyor. Gündeme gelen 3 model Xperia Z5 / Compact ve Xperia Z5+ şeklinde. 

Xperia Z4, Xperia Z4v ve Xperia Z3+ ile bölgeye göre farklı amiral gemisi stratejisi izleyen Sony, bu yıl çok yaygın bir dağıtım ağı kuramadı ve Xperia Z4 ailesi sesini pek duyuramadı. Firma umutlarını Xperia Z5 serisine bağlamış durumda. 

Sony'nin yıl bitmeden Xperia Z5 adında yeni bir amiral gemi modeli piyasaya sürmesi bekleniyor. Snapdragon 820 yongaseti yetişmeyeceği için 5.2 inçlik Full HD ekranlı bu yeni model Snapdragon 810 yongaseti ile idare etmek zorunda kalacak. Ayrıca aynı yongaseti ve 720p ekran ile Xperia Z5 Compact modeli de yol haritasında yer alıyor. 

Sony asıl bombasını Mart 2016 tarihinde muhtemelen MWC 2016 fuarında Xperia Z5+ ile patlatacak. 5.7 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlük sunacak modelde 64-bitlik 4 özelleştirilmiş çekirdeğe sahip Snapdragon 820 yongaseti yer alacak. Ayrıca çok ince ekran çerçevesi, parmak izi okuyucu, 4GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, arka kısımda 20.7MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir kamera bulunacak. 

Suya ve toza dayanıklılık sertifikalarını aynen devam ettirmesi beklenen modellerden Xperia Z5 ve Xperia Z5 Compact dönem gereği Android 5.1 işletim sistemi ile gelecek. Xperia Z5+ modelinin ise Android M işletim sistemine sahip olması bekleniyor.  

http://www.mobipicker.com/sony-xperia-z5-specs-leakes-coming-soon-in-march-2016/ Yorum Yaz
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muccos 3 yıl en beğenilen
Z5 S810 ile gelecekse hiç gelmesin daha iyi.
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Crauls 3 yıl
z5compact yıne yılın telefonu,performans sampıyonu ve batarya kralı olacak sımdıden bellı oldu.720p ıle ucarda ucar compact
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face1tr 3 yıl
Fire_67
O değilde z5 compact nasıl olacak bakalım z3c,deki eksikler giderilirse efsane olur

z3c de neeksik var?
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DH Misafiri 3 yıl
"Sony" alırsanız, "Sorun" alırsınız!
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aycibin 3 yıl
Ben sony olsam bu seneyi z3+ ile kapatirim ama yanina bir compact bir de ultra eklerim.ikisi de yeni nesil s810 ile gelir.ama asil onemlisi iki modele de yeni kamera sensoru konulur.su gecenlerde tanittiklari hizli focus saglayan IMX230.compact 3GB, ultra da 4GB ram ile gelir.

Boylece compact iphone 6s'in, ultra da s6+ ve iphone 6s plus karsisinda daha saglam durur.
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cübbeli mehmet 3 yıl
Z3+ yeni cikti z5 cikacak deniyor simdide z5 cikmadan z5+ gundeme geliyor.sony dakka basi telefon cikariyor samsungtan beter oldu
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olağan_şüpheli 3 yıl
batacan sony bu kafayla. soluklan bi hele.
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swat882 3 yıl
Sony o berbat kamerasını duzeltmedigi sürece hiçbir zaman başarıyı yakalayamayacak
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This Is My Destiny 3 yıl
Sony böyle 6 ayda bir telefon çıkarırsa,hiç bir telefona adam gibi bir reklam kampanyası düzenlemezse,mobil bölümünden zarar etmeye mahkum kalır.
sony,xperia z'den beri aynı tasarımı kullanıyor.Apple'a kızıyorlar 2 sene aynı tasarım diye,s6'nın önü s4'e benziyor diye ama...

Kullanıcıların çok azı içine bakıp telefon alıyor.Ana etmen tasarım ve marka.Sony'in marka algısı iyi,tek gereken tasarım.Böyle giderse sony bir arpa boyu yol ilerleyemez bence.Satmak istiyorsa,kullanıcılara istediklerini vermeli.

İçi iyi görünüyor.Ekranı 6 yapsalar daha iyi olur bence.Bigger is the better.

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oguzhan 3 yıl
Sony bu yol haritasını izlerse zarar üstüne zarar gelir.

Z5 tamamen gereksiz duruma düşer.
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The.Prodigyy 3 yıl
şu bir gerçekki Sony yanlış politikalar izlemye devam ediyor arkadaş z serisi ile iyi bir çıkış yakalamışsın daha z2 yi tamamen doya doya kullnamadan z3 cıkarıyorsun ısımler cok onemlı adlandırmalar kesinlikle Sony acilen bu stratejisini değiştirmeli 6 ayda bir telefon çıkarmayı kafasından silmeli bence en makulu güncel donanımların enüst seviyede telefon çıkarırsın 1 yıl sonra daha güncelini.Telefonlara verilen paralar yazık günahtır.
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Ele7en 3 yıl
Güzel olacaga benziyor Ön kamerasi sonunda 8 yapacaklar
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swat882 3 yıl
Z3 alacaktım fikrimi değiştirip aynı fiyata samsung s6 aldım. Iyikide almışım. Sony kendi bile bilmiyor hangi stratejinin arkasından gittiğini.

Amerikalı ya da Koreli bir yönetici şart sony'ye
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blackzeros 3 yıl
z5 ultra : 6,5 inch 2k ekran+ 16 mp kamera 27 mm f 1.8 g lens + sd 810 2 ghz + 4 gb ram
z5 : 5.2 fhd + 23 megapiksel kamera 25 mm f 1.8 g lens + sd 810 1,9 ghz + 4 gb ram
z5c : 720p + oisli 23 megapiksel kamera 25 mm f 1.8 g lens + sd810 1,8 ghz + 3 gb ram
z5m : muzik telefonu oldugunu tahmin ediyorum + hires audio + 24 bit 192 hz desteği + sd801ac islemci + 128gb rom + 8 mp kamera 25mm f 2.0 lens

z5'in kamerasi icin yazilan
1/2,3 inch 24 mp sensor + 23 megapiksel gelismis mod + 12 bit raw desteği + f 1.8 25mm lens + kayipsiz 4k/24p destegi
on kamera : 12 mpx + hdr desteği var.

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wolfestein 3 yıl
Daha önce Sony telefon almamaya karar vermiştim ama bu telefon güzelmiş beğendim.
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Mr. Jingles 3 yıl
İşlemcisi bütün donanımı aynı. S810 zaten sıkıntılı, aynı işlemciye sahip cihazın varken adını değiştirip satacak kadar kalitesini düşürdü Sony. Samsung alırım daha iyi.
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