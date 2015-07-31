Şimdi de Sony Xperia Z5+ sesleri

Yılın ikinci çeyreğinde mobil bölümde düşüş yaşamaya devam eden Sony'nin toparlanmak adına önümüzdeki dönemde iddialı modellerle tüketici karşısına çıkacağı bir süredir konuşuluyor. Gündeme gelen 3 model Xperia Z5 / Compact ve Xperia Z5+ şeklinde.





Xperia Z4, Xperia Z4v ve Xperia Z3+ ile bölgeye göre farklı amiral gemisi stratejisi izleyen Sony, bu yıl çok yaygın bir dağıtım ağı kuramadı ve Xperia Z4 ailesi sesini pek duyuramadı. Firma umutlarını Xperia Z5 serisine bağlamış durumda.





Sony'nin yıl bitmeden Xperia Z5 adında yeni bir amiral gemi modeli piyasaya sürmesi bekleniyor. Snapdragon 820 yongaseti yetişmeyeceği için 5.2 inçlik Full HD ekranlı bu yeni model Snapdragon 810 yongaseti ile idare etmek zorunda kalacak. Ayrıca aynı yongaseti ve 720p ekran ile Xperia Z5 Compact modeli de yol haritasında yer alıyor.





Sony asıl bombasını Mart 2016 tarihinde muhtemelen MWC 2016 fuarında Xperia Z5+ ile patlatacak. 5.7 inçlik 2560x1440 piksel çözünürlük sunacak modelde 64-bitlik 4 özelleştirilmiş çekirdeğe sahip Snapdragon 820 yongaseti yer alacak. Ayrıca çok ince ekran çerçevesi, parmak izi okuyucu, 4GB RAM, 32GB depolama kapasitesi, arka kısımda 20.7MP çözünürlüğünde, ön kısımda da 8MP çözünürlüğünde bir kamera bulunacak.





Suya ve toza dayanıklılık sertifikalarını aynen devam ettirmesi beklenen modellerden Xperia Z5 ve Xperia Z5 Compact dönem gereği Android 5.1 işletim sistemi ile gelecek. Xperia Z5+ modelinin ise Android M işletim sistemine sahip olması bekleniyor.

http://www.mobipicker.com/sony-xperia-z5-specs-leakes-coming-soon-in-march-2016/