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Şimdi de amiral gemisi Xperia P2 gündemde

4 yıl
8,4b
1
72
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Şimdi de amiral gemisi Xperia P2 gündemde

Kısa süre önce Japonya'da sessiz sedasız Xperia Z4 amiral gemi modelini duyuran ve global bir versiyon için de söz veren Sony, bununla birlikte farklı bir amiral gemi modeli üzerinde daha çalışıyor. 

Xperia P2 adıyla sızdırılan model dış görünüş olarak Xperia Z4 modelinden oldukça farklı ve bizi Xperia Z öncesindeki tasarım çizgilerine götürüyor. İddialar doğruysa firmanın Xperia S dönemlerindeki şeritli tasarım çizgilerine de ürün yelpazesi içerisinde yer vereceği ihtimali ortaya çıkıyor. 

Xperia P2 modeli donanım açısından bazı farkları mevcut. 5.2 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 810 yongaseti, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi aynı kalırken, arka kamera 12.1MP çözünürlüğünde, ön kamera da 5.1MP çözünürlüğünde sensörlere geçiş yapmış. Ayrıca batarya da 4240mAh gücünde. 

Ekran boyutları aynı olmasına rağmen Xperia P2 modelinin ekran çerçeveleri ile üst ve alt kenarları daha ince. Aslında bu tür bir cihaza ait şablon çizimleri de daha önce ortaya çıkmış ve bunun Xperia Z4 Ultra olabileceği dillendirilmişti. Cihazın kalınlığı da 10.9mm olacak.

Sony Xperia P2 modelinin ne zaman ve hangi ülkelerde satışa çıkacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak Mayıs ayında Sony'nin sözünü verdiği global amiral gemi modeli Xperia P2 olabilir.  
 
Şimdi de amiral gemisi Xperia P2 gündemde

http://www.slashgear.com/xperia-p2-leak-resembles-a-slightly-different-xperia-z4-26380861/ Yorum Yaz
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Guest-BE73ABCD2 4 yıl en beğenilen
4200 mah pil ile 1080p ekran birleşince bunun şarjı 1 hafta gider : ))
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dranas 4 yıl
Sony sanal tuşlardan kurtulduğunda, ki bir gün sanal tuşlardan vazgeçeceklerinden eminim. müşterisi olacağım inşallah. beğendiğim bir marka almama sebebim sadece ve sadece sanal tuşlar yüzündendir. eski xperia tasarımı konusuna gelince ben çok beğeniyordum o dönemki tasarım çizgisini.
Sony sanal tuşlardan kurtulduğunda, ki bir gün sanal tuşlardan vazgeçeceklerinden eminim. müşterisi olacağım inşallah. beğendiğim bir marka almama sebebim sadec...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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Crauls 4 yıl gcb1903
gcb1903
Ooooo Dh hiç bir şeyi beğenmeme timi gelmiş çoktan.
Dünyanın en iyi tasarımı olsa, bütün rakipleri " oooooooo " dese, 10 000 mah batarya ile 1 hafta kullanım sunsa yok yine beğenmezler. Sorsan kardeş sen ne kullanıyorsun bu kadar mükemmel diye bakalım ne cevap verecekler.

+1

3k verip 5 satte pili biten yamuk ekranlariyla mutlu mesut yasarlar.
gcb1903Ooooo Dh hiç bir şeyi beğenmeme timi gelmiş çoktan.Dünyanın en iyi tasarımı olsa, bütün rakipleri " oooooooo " dese, 10 000 mah b...
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DH Misafiri 4 yıl
camerada 21mp olsaydı tatadından yenmezdi...
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DH Misafiri 4 yıl
Cep telefonunda 1080P çözünürlük ortalama 440PPI ekran değeri bile gayet yeterli iken 2K VE 4K ekran koymaya kalkmak neyin kafasıdır?
Kaldı ki masaüstü platrofmlarda bile oyunlar 1080P standart halini almışken çözünürlüğü bu denli abartmak mantıksız.
Firmaların teknoloji geliştirirken insanları tüketim çılgınlığına sevketmesi de ayrı bir konu. Gereksiz yere verilen tonla para ve israf.
Ortalama bir Xperia Z, LG G2, Samsung S4 bile fazla fazla iş görürken sürekli olarak yeni işlemci yeni tasarım yeni ekran diye diye insanları kazıklamaları ve en yenisi en iyisi en sonuncusu bu diyerek ego tatminine götürmesi de var tabi..
Her 8-10 ayda bir Amiral gemisi bu hadi alalım diyen yurdum insanı da ayrı bir komedi. 1500 TL maaş 3000 lira telefon.. Verilen paralara gerçekten yazık..
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Mar00N 4 yıl
Fena değil
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MadSlinger 4 yıl
O şeffaf kısımdaki butonları geri istiyoruz sony :(
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lordofpc 4 yıl
www.teknogazete.net
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tr_insan 4 yıl

ISO DEĞERİNE BİTTİM 64-25600
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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Technotronic 4 yıl
Hiçbir firma tasarım konusunda geriye gitmez.Yalan haber.Konu kapanabilir.
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PsychicPower 4 yıl
Pil cidden 4240 mah gelirse beni kazandılar, nereye adımızı yazdırıyoruz?
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DonsuzBalık 4 yıl
bu telefon rahat 5saat high kullaımda ekran verir.
eski s3 telepfonuma 4200 mha batarya aldım.7 saat orta parlaklıkta oyun oynama süresi elde ettim
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zingfth 4 yıl
Tasarım bence güzel olmuş.Yemişim kalınlığını.Kaliteli kasa ve 4200 mah lık batarya olduktan sonra gerisi teferruat
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corwen 4 yıl
Z4 ince çerçeve olacak diye beklettiler sonra yine Z3 çıkardılar :) Bunlar ince çerçeve yapana kadar LeTV, elephone, oppo ve diğerleri çoktan çıkmış olacak.
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