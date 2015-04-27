Şimdi de amiral gemisi Xperia P2 gündemde

Kısa süre önce Japonya'da sessiz sedasız Xperia Z4 amiral gemi modelini duyuran ve global bir versiyon için de söz veren Sony, bununla birlikte farklı bir amiral gemi modeli üzerinde daha çalışıyor.





Xperia P2 adıyla sızdırılan model dış görünüş olarak Xperia Z4 modelinden oldukça farklı ve bizi Xperia Z öncesindeki tasarım çizgilerine götürüyor. İddialar doğruysa firmanın Xperia S dönemlerindeki şeritli tasarım çizgilerine de ürün yelpazesi içerisinde yer vereceği ihtimali ortaya çıkıyor.





Xperia P2 modeli donanım açısından bazı farkları mevcut. 5.2 inçlik Full HD ekran, Snapdragon 810 yongaseti, 3GB RAM, 32GB depolama kapasitesi aynı kalırken, arka kamera 12.1MP çözünürlüğünde, ön kamera da 5.1MP çözünürlüğünde sensörlere geçiş yapmış. Ayrıca batarya da 4240mAh gücünde.





Ekran boyutları aynı olmasına rağmen Xperia P2 modelinin ekran çerçeveleri ile üst ve alt kenarları daha ince. Aslında bu tür bir cihaza ait şablon çizimleri de daha önce ortaya çıkmış ve bunun Xperia Z4 Ultra olabileceği dillendirilmişti. Cihazın kalınlığı da 10.9mm olacak.





Sony Xperia P2 modelinin ne zaman ve hangi ülkelerde satışa çıkacağı şimdilik bilinmiyor. Ancak Mayıs ayında Sony'nin sözünü verdiği global amiral gemi modeli Xperia P2 olabilir.

http://www.slashgear.com/xperia-p2-leak-resembles-a-slightly-different-xperia-z4-26380861/