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Sinemadaki hasılat kavgasının çözümü için gözler Meclis'te

Yapımcılar ile sinema salonu işletmecisi Mars Cinema Group arasındaki tartışma devam ediyor. Konuyla ilgili Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'dan açıklama geldi.
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Sinema ve Dizi
Yusuf Akbaş
Yazar
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Sinemadaki hasılat kavgasının çözümü için gözler Meclis'te
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Yapımcı-mısır kavgası hakkında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan ilk açıklama geldi. Bakan’ın açıklamasına göre yasa teklifi Meclis'ten geçince kavga sona erecek. 5224 sayılı ‘Sinema Filmlerinin Desteklenmesi ve Sınıflandırılması' isimli yasa teklifinin görüşmeleri sürüyor.

'Mars Cinema Group'un sahibi Güney Kore menşeli CJ CGV Grup ile yerli film yapımcıları arasında gelir paylaşımı tartışması yaşanıyor. Cinemaximum ve diğer alt markalarıyla birlikte Türkiye’de toplam 848 salonu işleten Mars Cinema Group, patlamış mısır ve içecek promosyonlu bilet sunarak yapımcıya ödediği bilet payını düşük tutuyor. Müşterinin satın aldığı biletin büyük bölümünü patlamış mısır ve içecek ücreti oluşturuyor. Üstelik bazı salonlarda gişeden sinema bileti almak istediğinizde patlamış mısır ve içecek almak zorunlu.

Film yapımcıları, sinema bileti fiyatının her geçen gün arttığını ancak promosyonlu bilet oyunu ile yapımcıya düşen payın 5 TL’de kaldığına vurgu yapıyor. Yapımcılar, vizyona girecek büyük yapımların vizyon tarihini tartışmalar sonuçlanana kadar askıya aldı.

Bakan’dan açıklama

Uzun süredir gündemdeki popülerliğini koruyan yapımcı-mısır kavgası hakkında Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’dan ilk açıklama geldi. Bakan, hasılat paylaşımı üzerine düzenlemeyi içeren yasa teklifinin Meclis'ten geçmesini beklediğini duyurdu.

Yapımcılar ve sinema salonları arasındaki gelir paylaşımı ile ilgili olarak Ersoy, şunları dile getirdi:

“Eğer siz promosyonla yapılan indirimlerde biletin payını aşağıya çekiyorsanız aslında net hasılatta eşitliği bozmuş oluyorsunuz. Eşitlik ilkesini dolaylı yöntemle bozmuş oluyorsunuz. Önemli olan bunun giderilmesi. Bununla ilgili görüşlerimizi Meclis'e ilettik. Meclis görüşmeleri sırasında netleşecek. Bir sıkıntı kalacağını düşünmüyorum. Özünde herkes mutlu olacak. Hasılat payı, vergiler çıktıktan sonra kalan eşit şekilde olacak. Bu yasa bizim önerdiğimiz şekilde geçerse bilet tartışması kalmayacak.”

Hasılat takip sistemi geliyor!

Hasılatın tespiti konusunda taraflar arasında şeffaflık sorunu yaşandığına değinen Ersoy, bununla ilgili bir sistemin hazırladığının müjdesini verdi. Bu sistem sayesinde hasılat verileri anlık olarak takip edilebilecek.

"Geçmiş yıllardan beri gelen hasılat paylaşımı üzerine kurulu bir sistem var. Burada en önemli konu şeffaflık. Hasılatın şeffaf, kimsenin kafasında şüphe uyandırmayacak şekilde tespiti, tescillenmesi gerekiyor. Bununla ilgili bir yazılımı devreye sokuyoruz. Bu yazılım e-biletten tutun da hasılatın yapımcılar tarafından anlık görülebileceği bir uygulama. Herkes kendi filmiyle ilgili salondaki anlık seyirci sayılarını, hasılat gelirlerini detaylı şekilde anlık kendilerinin görüp kayıt altına alabilecekleri bir sistem ama sadece kendi filmiyle ilgili sınırlı olacak."

Sinemacılardan ortak açıklama

Aralarında Yılmaz Erdoğan, Nuri Bilge Ceylan, Çağan Irmak ve Ezel Akay'ın da bulunduğu 75 yönetmenden yasayla ilgili bir açıklama geldi. Sinemacılar, 9 Ocak tarihinde görüşülecek yasa teklifindeki bazı maddelerin düzeltilmesini veya ertelenmesini istiyor. Yasa teklifindeki bazı maddelerin şu an yürürlükte olan yasadan bile daha olumsuz etki edeceğine vurgu yapılıyor. Özellikle de yeni önerilen yasanın "Uygun bulunmayan filmler, ticari dolaşıma ve gösterime sunulamaz" önermesinin mutlaka kaldırılması ve ilerleyen dönemdeki yasa tekliflerinde görüşülmesi gerektiğine dikkat çekiliyor.

Yerli filmler, sinema ile aynı anda Netflix'e gelebilir

Yaşanan tartışmadan dolayı Organize İşler 2 filminin vizyon tarihini askıya alan Yılmaz Erdoğan, Netflix ile görüştüklerini ve yerli filmlerin sinema ile aynı anda Netflix'e gelebileceğini açıkladı. Erdoğan açıklamasında "Netflix ile de görüşüyoruz. Hem orada hem sinemada filmlerimiz olabilir. Herkesle görüşürüz. Yeni yasa çıkarsa krizi çözer” dedi. 

Yarın Komisyon'da görüşülecek

TBMM Milli Eğitim Gençlik Spor ve Kültür Komisyonu , yasa teklifi hakkında toplanacak. 9 Ocak Çarşamba günü yapılacak toplantıya ilgili bakanlıkların yanı sıra, RTÜK ve aralarında Çağdaş Sinema Oyuncuları Derneği, Film Sanayi ve Tüm Oyuncuları Destekleme Derneği, Film Yönetmenleri Derneği, Sinema Eseri Yapımcıları Meslek Birliği, Sinema Yazarları Derneği'nin de olduğu 10 sivil toplum kuruluşunun temsilcileri davet edildi. Komisyonda yasa teklifinin maddeleri tartışılacak. Sinema ve dizi teşvikleri planlanacak.

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9600_G_T 4 ay en beğenilen
sımdı bıletler daha pahalı olcak :D
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yakup13 4 ay
çözüm tüketiticide,
gitmeyin bu kadar basit.
sömürülmeyi normalmiş gibi devam ettiren biz sömürülenleriz.
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chinpoko 4 ay
iki taraf da anlasacak giren bize girecek, hadi iyi eglenceler
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V4LKyR 4 ay
Tipik bir ortadoğu ülkesi problemi...
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Mr. Jingles 4 ay
Devlet bunlara bir kayyum atasın bence. Yahu bir kere sinemada patlamış mısır yemek yanındakini rahatsız eder. Katır kutur seslerle şahsen ben rahatsız olurum. Kazandıkları paralar gözlerini doyurmamış bir de yapımcıların cebine göz dikmişler. Gözünüze dizinize dursun. Sana kazandırmam biraz bekler malûm yerlerden izlerim hatta güzel bir bluray versiyonu da indiririm. Yine de senin cebine o parayı koymam.
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asau 4 ay
Kayıkçı kavgası...
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koçari 4 ay
Sinema pahalı , yiyecek içecekler de pahalı. Sansür falan muhabbeti olursa zaten ayda yılda bir gidiyordum daha da hiç gitmem. Sektörü nasıl büyütürüz , insanlara nasıl sinema kültürü aşılarız derdi yok adamlarda. Varsa yoksa kar payı ,sansür !
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Guest-907EA767C 4 ay
İki tarafta istediği ücreti alacak giren vatandaşa girecek zamm zaaaaam zam
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IbolarKisilikBozuklugu 4 ay
Poşetle sinema biletiyle uğraşıyoruz.Bundan daha önemli sorunlar var.Ülkede 3.5 milyo mülteci var,dengesiz zam politikası var,asgari ücret problemi var vs. Kimse bunlardan bahsetmiyor.Boş beleş şeyler.Sanki bu adamlar kaybedicek? Yılmaz,Cem yine milyonları götürür olan bize olur
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SEO-Uzmanı 4 ay
sinema'da oturduğum yerin tam ön sıramdaki lavuk
filmin tam ortasında cep telefonuna ışığını açıp baktığı sürece
hiç bir sinemaya gitmeyeceğim !
gidipte sinir olmayacağım
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Umutcan 4 ay
Fiyatları artırırlarsa kendi zararlarına olur, zorunlu bir ihtiyaç değil daha az kişi gider daha az gelir elde ederler.
Zaten kullanıcıların bir kısmı da direkt evden izlemeyi seviyor.
Mevcut fiyatlar üzerinden paylaşmanın yolunu bulmaları lazım.
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Nike 4 ay
IMAX dahil Maximum seans 8 TL bitti gitti kafam rahat.
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Hunter_Soldier 4 ay
sen kalkar bir turizm şirketinin sahibini bakan yaparsan o da, ticari düşünür, emekçiyi değil patronun cebine giren paraya bakar. bize onun yaptıklarına bakarız...
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sinema, mısır ve
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