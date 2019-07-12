Sinemia, yeni sinema yasası sebebiyle kapandı

Büyük tartışmaların ardından yürürlüğe giren yeni sinema yasasının yankıları devam ediyor. Kullanıcılara aylık abonelikle sınırsız sinema bileti sunan Sinemia da yeni yasadan nasibini aldı. Firma, yeni yasa sebebiyle hizmetlerini sonlandırdığını açıkladı.

Amerika macerası da iyi gitmedi

Türkiye’de gördüğü ilgiden sonra Amerika’da da çalışmalar yürüten Sinemia için kötü haberler ilk olarak oradan geldi. Firma tarafından yayınlanan açıklama yazısında, ABD’li rakibinin aldığı yatırımlar ve açılan davalarla önlerini kestiği belirtiliyor. Dolayısıyla ABD pazarından ayrılmak durumunda kalan Sinemia, Türkiye’ye odaklanmak üzereydi ki burada da yeni sinema yasası önünü kesti.

Hizmetin kapanmasının temel sebebi, ABD başarısızlığının ve Türkiye’deki yeni sinema yasasının üst üste gelmesi olarak gösteriliyor. 1 Temmuz’dan bu yana yeni üye alımına kapalı olan Sinemia, bugün itibariyle tüm hesapları askıya aldığını açıkladı. Uzun süreli üyelik alanların ise bankalarına ulaşarak hizmet alımını sürdüremediklerine yönelik kayıt oluşturmaları isteniyor. Bu sayede paralarını geri alabilecekler.

Ayrıca Bkz.

"GSM firmasının kurumsal şifresiyle 50 milyon kimlik bilgisi çalındı"

Sinemia’nın açıklamasının tamamını bu bağlantıdan inceleyebilirsiniz. Son dönemde hizmet sunmak noktasında sıkıntılar yaşayan Sinemia’nın kapanması, 7163 sayılı sinema kanununun yasalaşması da düşünüldüğünde oldukça doğal. Ülkemizde daralmaya başlayan sinema sektörünün bir ayağını daha kaybettiğini söyleyebiliriz.

https://www.sinemia.com/tr