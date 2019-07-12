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Sinemia, yeni sinema yasası sebebiyle kapandı

Sinemia yeni sinema yasasıyla birlikte, indirimli ve toplu bilet satışının yasaklanması sebebiyle hizmetlerini sonlandırdığını açıkladı. Firmanın Amerika macerası da iyi gitmemişti.
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Sinema ve Dizi
Onur Emre Karadağ
Yazar
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Sinemia, yeni sinema yasası sebebiyle kapandı
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Büyük tartışmaların ardından yürürlüğe giren yeni sinema yasasının yankıları devam ediyor. Kullanıcılara aylık abonelikle sınırsız sinema bileti sunan Sinemia da yeni yasadan nasibini aldı. Firma, yeni yasa sebebiyle hizmetlerini sonlandırdığını açıkladı.

Amerika macerası da iyi gitmedi

Türkiye’de gördüğü ilgiden sonra Amerika’da da çalışmalar yürüten Sinemia için kötü haberler ilk olarak oradan geldi. Firma tarafından yayınlanan açıklama yazısında, ABD’li rakibinin aldığı yatırımlar ve açılan davalarla önlerini kestiği belirtiliyor. Dolayısıyla ABD pazarından ayrılmak durumunda kalan Sinemia, Türkiye’ye odaklanmak üzereydi ki burada da yeni sinema yasası önünü kesti.

Hizmetin kapanmasının temel sebebi, ABD başarısızlığının ve Türkiye’deki yeni sinema yasasının üst üste gelmesi olarak gösteriliyor. 1 Temmuz’dan bu yana yeni üye alımına kapalı olan Sinemia, bugün itibariyle tüm hesapları askıya aldığını açıkladı. Uzun süreli üyelik alanların ise bankalarına ulaşarak hizmet alımını sürdüremediklerine yönelik kayıt oluşturmaları isteniyor. Bu sayede paralarını geri alabilecekler.

Ayrıca Bkz. "GSM firmasının kurumsal şifresiyle 50 milyon kimlik bilgisi çalındı"

Sinemia’nın açıklamasının tamamını bu bağlantıdan inceleyebilirsiniz. Son dönemde hizmet sunmak noktasında sıkıntılar yaşayan Sinemia’nın kapanması, 7163 sayılı sinema kanununun yasalaşması da düşünüldüğünde oldukça doğal. Ülkemizde daralmaya başlayan sinema sektörünün bir ayağını daha kaybettiğini söyleyebiliriz.


https://www.sinemia.com/tr Yorum Yaz
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Dr. X 48 dk. en beğenilen
Sinemia haklarımı kullanmadım sinemanın önünde millete rezil olduğumda cabası
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jujuuu 44 dk.
4 sene kelimenin tam tabiri ile tepe tepe kullandik , son donemde sikayetler arttikca sirketi savunduk ama suphelenen almasin, hele hele senelik uye almasin dedik
Ozellikle ilk doneminde gunluk 1 adet hak verdigi ucuz uyelikleri senelik alarak, son 1-2 senede de aylik 20 liralik fiyatlarla gozumuz bozulana dek izledik, 4dx te sallandik , imax te 3 uncu boyuta ciktik , gecerli olmayan tempur gibi yerlerde sinema giselerinde ricaci olup oralari da tattik
Buraya kadarmis. Bu fiyatlara surdurulebilir degildi . Bugun sinemia kapandi ama sanirim yakinda sinemalar da kapanir . Manasiz bir yasa cikardilar hatta manasiz mi onu bile yorumlayamiyorum cunku kimse anlamis degil
Sinemalar once standart bilet fiyatini dusurmeyi deneyecek, yaptiklari yatirim ve odedikleri kirayi karsilamak icin ama nihayetinde "bu bowling salonu 2 sene evvel sinemaydi..." veya "cinemaximum u hatirliyor musun.." filan diyecegiz
4 sene kelimenin tam tabiri ile tepe tepe kullandik , son donemde sikayetler arttikca sirketi savunduk ama suphelenen almasin, hele hele senelik uye almasin de...
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rosedaled3 7 dk.
İş bankası müşterilerine Cinemaximum da günün ilk seansı 8 TL di imax vs dahil, şimdi oda kalkmış 3 bilete 50 TL para verdim geçen daha gitmem ki..
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Johny Constantine 15 dk.
Hakkım.... helal etmiyeeeem. Etmiyem 20 bin dolarım götürdi
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ardaalisahin 16 dk.
İlk ciktigi zamandan beri kullaniyordum, bu yeni yasa ile isler karisti, onlar da bir seyleri denediler ama olmadi. Olan yine bize oldu, arada sinemaya gidiyorduk, artik ondan da olduk.
Mevcut uyelere de paranizi bankaya basvurup alin demeleri hic hos degil, herkesin bilgisi, uyeligi vs. var, gonder iste millete geri parasini.
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greenflash 17 dk.
bu yazılan açıklamadan sonra harcama itirazı yapmaktan başka çaremiz kalmıyor galiba
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ekdellal 18 dk.
Yıllık ödeyenlerin kalan ayları iade edilirse hakkımı helal ederim
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AirSupport 22 dk.
Bu forumda bi eleman vardı ben sinemia nın üst düzey çalışanıyım falan diye ceo edasıyla burada insanları küçümsüyordu. Kapatacaksınız dükkanı diyordum bana laga luga yapıyodu nerede o arkadaş sahi??
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leocorte 22 dk.
Banka bu itirazlara cevap dahi vermez. Bankasal bir durum yok ortada. Banka transfer aracıdır. Parayı sizden alır ve Sinemia cebine koyar. Banka bunu başarıyla yaptı.
Bu klasik Türk işverenlerinin sahtekarlığıdır. Batacağını bile bile 30 Haziran'a kadar hizmet vermesi de bunun bir örneğidir. Yolabildiğini yolmak
Olması gereken dekontu Sinemiaya iletmek ve ücreti IBan'a göndermek. Bu yolu tercih ederlerse; parasını almak isteyenleri sıkıntılı bir süreç bekliyor diyebilirim.
Daha yürümeyi yeni öğrenerek ABD'ye koşmalarından maceracı insanlar olduğu anlaşılıyor zaten.
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-Sabertooth- 25 dk.
yeni yasa en cok sinema izleyicisini vurdu
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zengier 33 dk.
sadece sinemia degil , migros ve opet biletleri de ayni sekilde kayboldu . sonuc ? halk gunu disinda sinemaya gitmeyi bile dusunmuyorum, ki su ara gidecek bir iki film disinda film de bulamadim ..
gorelim bakalim sinemalar teker teker kapanip filmleri satacaklari salon bulmayinca yapimcilar ne yapacak..
sinema icin yine kotu bir gelecek var .. uzun vadede yeni turk filmleri azalacak o kesin ..
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sabbra 35 dk.
Üyelik sattıkları insanlara iade yapmak yerine bankanıza başvurun diyecek kadar şark kurnazı bunlar.
başvuruyla uğraşmayıp parasından vazgeçen insanların parasının üstüne yatacaklar.
inadına tüm üyeler bankanıza harcama itirazında bulunun, kanıt olarak da açıklamayı ekleyin.
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