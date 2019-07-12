Sinemia, yeni sinema yasası sebebiyle kapandı

Amerika macerası da iyi gitmedi
Türkiye’de gördüğü ilgiden sonra Amerika’da da çalışmalar yürüten Sinemia için kötü haberler ilk olarak oradan geldi. Firma tarafından yayınlanan açıklama yazısında, ABD’li rakibinin aldığı yatırımlar ve açılan davalarla önlerini kestiği belirtiliyor. Dolayısıyla ABD pazarından ayrılmak durumunda kalan Sinemia, Türkiye’ye odaklanmak üzereydi ki burada da yeni sinema yasası önünü kesti.
Hizmetin kapanmasının temel sebebi, ABD başarısızlığının ve Türkiye’deki yeni sinema yasasının üst üste gelmesi olarak gösteriliyor. 1 Temmuz’dan bu yana yeni üye alımına kapalı olan Sinemia, bugün itibariyle tüm hesapları askıya aldığını açıkladı. Uzun süreli üyelik alanların ise bankalarına ulaşarak hizmet alımını sürdüremediklerine yönelik kayıt oluşturmaları isteniyor. Bu sayede paralarını geri alabilecekler.Ayrıca Bkz. "GSM firmasının kurumsal şifresiyle 50 milyon kimlik bilgisi çalındı"
Sinemia’nın açıklamasının tamamını bu bağlantıdan inceleyebilirsiniz. Son dönemde hizmet sunmak noktasında sıkıntılar yaşayan Sinemia’nın kapanması, 7163 sayılı sinema kanununun yasalaşması da düşünüldüğünde oldukça doğal. Ülkemizde daralmaya başlayan sinema sektörünün bir ayağını daha kaybettiğini söyleyebiliriz.
https://www.sinemia.com/tr Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Ozellikle ilk doneminde gunluk 1 adet hak verdigi ucuz uyelikleri senelik alarak, son 1-2 senede de aylik 20 liralik fiyatlarla gozumuz bozulana dek izledik, 4dx te sallandik , imax te 3 uncu boyuta ciktik , gecerli olmayan tempur gibi yerlerde sinema giselerinde ricaci olup oralari da tattik
Buraya kadarmis. Bu fiyatlara surdurulebilir degildi . Bugun sinemia kapandi ama sanirim yakinda sinemalar da kapanir . Manasiz bir yasa cikardilar hatta manasiz mi onu bile yorumlayamiyorum cunku kimse anlamis degil
Sinemalar once standart bilet fiyatini dusurmeyi deneyecek, yaptiklari yatirim ve odedikleri kirayi karsilamak icin ama nihayetinde "bu bowling salonu 2 sene evvel sinemaydi..." veya "cinemaximum u hatirliyor musun.." filan diyecegiz