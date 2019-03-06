Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Singapur, otonom halk otobüsleri için Volvo ile çalışıyor

Otonom otomobillerden sonra şimdi sıra kendi kendini süren halk otobüslerinde. Singapur hükümeti, otonom halk otobüsü üretimi için otomotiv devi Volvo ile ortak çalışıyor.
2 ay
2,2b
1
5
Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Henüz birkaç yıl önce, yakın bir gelecekte kendi kendini süren otonom araçların yola çıkacağını düşünmek utopik olarak karşılanabilirdi. Ancak büyü otomotiv şirketlerinin hemen hemen hepsinin bir otonom araç projesi var ve bu teknolojiyi yollarda görmemize çok fazla bir süre kalmadı. Ancak Singapur hükümeti bu teknolojiyi halka açmak istiyor.

Elektrikli otonom halk otobüsleri

ZDNet'in haberine göre Singapur, tamamen otonom halk otobüslerini test etmek için Volvo ile ortaklık kuruyor. Söz konusu otobüsler, çevre hakkında bilgi almak ve araç güvenliğini verimli şekilde yönetmek için karmaşık sensörlere sahip ve bir yapay zeka tarafından yönetiliyor. 80 kişilik kapasitesi olan bu otonom halk otobüsleri, şu anda trafiğe kapalı alanlarda test edilmeye başlandı bile.
Her şeyin yolunda gitmesi durumunda ise Singapur'da yakın bir zaman sonra otonom halk otobüslerinin hizmet vermesi planlanıyor. Volvo'nun ürettiği bu otobüslerin ise elektrikli olduğunu da belirtelim. Singapur'un ardından diğer ülkelerin de toplu taşıma için buna benzer çözümler üretmesi bekleniyor.

https://www.zdnet.com/article/singapore-university-partners-volvo-to-pilot-full-size-autonomous-electric-bus/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Polestar191 2 ay
İzmirde vardı eskiler hatırlar bu volvo otobüsleri ne rahattı kliması falan taş gibi otobüslerdi diğer o345k lar bir kaç senelik olmasına rağmen pas atarken bu volvolarda zerre paslanmaz yoktu gerçekten ağır vasıta bölümü volvo binekten daha iyi
Bizim firmada ben söylüyorum Man motoru şasisi alacağımıza volvodan alalım diye fakat maliyetler işin içine giriyor her defasında rafa kalkıyor zf bile en dandik ürünlerini Mercedes ve manda görüyoruz
2 Yanıt Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
captaingurkan 2 ay Polestar191
Otobüs Volvo gelince sevinirdik hafiften. Dediğiniz gibi yıllarca sapasağlam hizmet etti o otobüsler.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Batistuta 2 ay Polestar191
Yaşı 30-35 üstü olanlar bilir.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
scorpion20 2 ay
millet yollarda deneme sürüşüne başlamış
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 2 ay
yaşlı amca ve teyze binemiyor araçı alçalt diyorum ! başka bir şey demiyorum ;
şoför sanki yolcuları sırtından taşıyormuş gibi triplerde !
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 2 ay Fitbit Versa Lite Edition temel anlamda fitness takibi sunuyor 2 ay Oppo'nun yeni amiral gemisi 10x hibrit zoom teknolojisi ve 4.065 mAh pille gelecek 2 ay 3D biyo yazıcılar yaraları tedavi etmekte kullanılacak 2 ay Jeep Renegade ve Compass modelleri de hibrit motora kavuşuyor 2 ay Samsung, Galaxy Fold müşterilerine ücretsiz ekran değişim olanağı sunabilir 2 ay Samsung televizyonları gelecekte tamamen kablosuz olacak 2 ay Meizu Zero’nun kitle fonlama kampanyası başarısızlıkla sonuçlandı 2 ay Hibrit crossover Alfa Romeo Tonale, Cenevre'de büyük beğeni topladı 2 ay Honor Tab 5 duyuruldu: Kirin 710 yonga seti ve 5.100 mAh pil 2 ay Türkiye dahil 230 ülkenin 1 GB mobil internet için ne kadar ödediği açıklandı! 2 ay Avrupa’daki yapay zeka girişimlerinin yüzde 40’ı yapay zeka kullanmıyor 2 ay En alınabilir Galaxy, S10e Kutusundan çıkıyor 2 ay Apple üçüncü parti bataryası olan iPhone modellerini de tamir edecek 2 ay Samsung iki yeni katlanabilir telefon daha hazırlıyor 2 ay Katlanabilir Gorilla Glass camlar birkaç yıl ötede 2 ay İklim değişikliği, genç çiftlerin çocuk sahibi olup olmama kararını etkiliyor 2 ay Playlist uygulamasından tuvalet odaklı ilginç tanıtım 2 ay 2019 Dünyada Yılın Otomobili Ödülü için son 3 finalist belli oldu 2 ay Kötü haber: Xiaomi telefonların fiyatı artacak 2 ay Yapay zeka ile diş fırçalamak | Akıllı ayna ile tansiyonu izlemek 2 ay GÖRÜNTÜLENEN Singapur, otonom halk otobüsleri için Volvo ile çalışıyor Sonraki Google'ın geliştirdiği Android TV'de bir güvenlik açığı bulundu 2 ay İkinci nesil Google Glass yolda 2 ay Az paraya çok menzil "Tenda F9 incelemesi" 2 ay Huawei Mate 20 Pro ile yüklü gelen Huawei Health uygulamasının özellikleri 2 ay Dünyanın en pahalı otomobili Bugatti La Voiture Noire, tam 100 milyon TL'ye satıldı 2 ay Canlı yayında sistem topluyoruz | Saat 20.00 2 ay Microsoft'un Chromium tabanlı tarayıcısının yeni ekran görüntüleri ortaya çıktı 2 ay Meizu Note 9 tanıtıldı: Snapdragon 675 ve 48 MP arka kamera 2 ay Hayabusa2’nin Ryugu asteroidine iniş videosu yayınlandı 2 ay Yeni Hyundai Sonata'nın tasarımı ortaya çıktı 2 ay Microsoft önümüzdeki ay disksiz Xbox One S'i tanıtacak 2 ay AnTuTu, Şubat ayının en performanslı Android telefonlarını açıkladı, yeni lider Mi 9 2 ay Huawei P30 Pro devrimsel bir kamera ile gelecek 2 ay Black Shark 2 yeni bir sıvı soğutma teknolojisi ile gelecek 2 ay SpaceX'e Avrupa'dan rakip: İşte yeni nesil tekrar kullanılabilir roket 2 ay Ünlü gizli madencilik yazılımı Coinhive kapanıyor 2 ay Yeni Mercedes CLA Shooting Brake Cenevre'de görücüye çıktı 2 ay USB 4.0 ile 40Gbps veri aktarım hızları geliyor 2 ay 2si1 | Yok öyle Çin'den almak 2 ay İstanbul’a Biyoteknoloji Vadisi kurulacak Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
eskiden araba fiyatları nasıldı?
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim