Singapur, otonom halk otobüsleri için Volvo ile çalışıyor

Henüz birkaç yıl önce, yakın bir gelecekte kendi kendini süren otonom araçların yola çıkacağını düşünmek utopik olarak karşılanabilirdi. Ancak büyü otomotiv şirketlerinin hemen hemen hepsinin bir otonom araç projesi var ve bu teknolojiyi yollarda görmemize çok fazla bir süre kalmadı. Ancak Singapur hükümeti bu teknolojiyi halka açmak istiyor.

Elektrikli otonom halk otobüsleri

ZDNet'in haberine göre Singapur, tamamen otonom halk otobüslerini test etmek için Volvo ile ortaklık kuruyor. Söz konusu otobüsler, çevre hakkında bilgi almak ve araç güvenliğini verimli şekilde yönetmek için karmaşık sensörlere sahip ve bir yapay zeka tarafından yönetiliyor. 80 kişilik kapasitesi olan bu otonom halk otobüsleri, şu anda trafiğe kapalı alanlarda test edilmeye başlandı bile.

https://www.zdnet.com/article/singapore-university-partners-volvo-to-pilot-full-size-autonomous-electric-bus/

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Her şeyin yolunda gitmesi durumunda ise Singapur'da yakın bir zaman sonra otonom halk otobüslerinin hizmet vermesi planlanıyor. Volvo'nun ürettiği bu otobüslerin iseolduğunu da belirtelim. Singapur'un ardından diğer ülkelerin de toplu taşıma için bunaüretmesi bekleniyor.