Xiaomi Mi Max modeli 8 milyon ön sipariş rakamına ulaştı

Ön siparişe açılalı henüz 5 gün oldu ancak Xiaomi’nin yeni fiyat-performans telefonu Mi Max modeli şimdiden talep rekoru kırmaya başladı. Rekor yaklaşık 14 milyon ön sipariş ile Xiaomi Mi 5 modelinin ancak Mi Max modeli de yükselişe başladı.

6.44 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan Xiaomi Mi Max, sadece 7.5mm kalınlığında ve arka kısımda tutuş hakimiyeti açısından kavisli bir yapı tercih edilmiş. Xiaomi Mi Max, üç farklı versiyonla piyasaya sürüldü. İlk versiyonda 2 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği olan Snapdragon 650 yonga seti ile 3GB RAM yer alıyor. Bu versiyon, nispeten en güçsüz olanı diyebiliriz.

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"4850mAh batarya ve 6.44 inç ekran: Xiaomi Mi Max"

Diğer versiyon 4 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Snapdragon 652 yonga seti ile 3GB RAM barındırıyor. En güçlü versiyon ise Snapdragon 652 yonga seti ve 4GB RAM ile geliyor. Fiyatlar da buna göre değişiyor.

Termal bütçeyi iyi kullanan Xiaomi, cihaza 4850mAh kapasiteli bir batarya yerleştirmiş. Bu sayede, bir günü rahatlıkla çıkarabileceği ifade ediliyor. Arka kısımda 16MP çözünürlüğünde kamera, ön kısımda geniş açılı 5MP çözünürlüğünde kamera, parmak izi okuyucu, kızılötesi modülü, MIUI 8 arayüzü şeklinde şeklinde diğer özellikler mevcut.

Xiaomi Mi Max modeli, en düşük versiyon 230$ yaklaşık fiyat etiketine sahip. Orta versiyon ise 260$ civarında bir fiyat etiketine sahip. En güçlü versiyon ise 306$ civarında satılacak.

Cihazın hızlı satış olarak adlandırılan ilk hareketi, 17 Mayıs tarihinde yapılacak. Bu satışta, sadece 100 000 adet Snapdragon 650 yonga setli versiyon olacak. Bu bakımdan, herkesin telefona sahip olması pek mümkün görünmüyor. Muhtemelen Xiaomi bu kadar büyük talep beklemediği için, üretimi de düşük tutmuştu. Tüm ön siparişlerin yetiştirilebilmesi, Haziran sonlarını bulacaktır.