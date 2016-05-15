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Xiaomi Mi Max modeli 8 milyon ön sipariş rakamına ulaştı

Her akıllı telefonu peynir ekmek gibi satılan Çinli Xiaomi, Mi Max modeli için de yoğun bir taleple karşılaştı. 8 milyon ön siparişin ne yazık ki çok az bir kısmı karşılanabilecek.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Ön siparişe açılalı henüz 5 gün oldu ancak Xiaomi’nin yeni fiyat-performans telefonu Mi Max modeli şimdiden talep rekoru kırmaya başladı. Rekor yaklaşık 14 milyon ön sipariş ile Xiaomi Mi 5 modelinin ancak Mi Max modeli de yükselişe başladı.

6.44 inçlik Full HD IPS ekrana sahip olan Xiaomi Mi Max, sadece 7.5mm kalınlığında ve arka kısımda tutuş hakimiyeti açısından kavisli bir yapı tercih edilmiş. Xiaomi Mi Max, üç farklı versiyonla piyasaya sürüldü. İlk versiyonda 2 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği olan Snapdragon 650 yonga seti ile 3GB RAM yer alıyor. Bu versiyon, nispeten en güçsüz olanı diyebiliriz.

Ayrıca Bkz. "4850mAh batarya ve 6.44 inç ekran: Xiaomi Mi Max"

Diğer versiyon 4 adet Cortex-A72 ve 4 adet Cortex-A53 çekirdeği barındıran Snapdragon 652 yonga seti ile 3GB RAM barındırıyor. En güçlü versiyon ise Snapdragon 652 yonga seti ve 4GB RAM ile geliyor. Fiyatlar da buna göre değişiyor.

Termal bütçeyi iyi kullanan Xiaomi, cihaza 4850mAh kapasiteli bir batarya yerleştirmiş. Bu sayede, bir günü rahatlıkla çıkarabileceği ifade ediliyor. Arka kısımda 16MP çözünürlüğünde kamera, ön kısımda geniş açılı 5MP çözünürlüğünde kamera, parmak izi okuyucu, kızılötesi modülü, MIUI 8 arayüzü şeklinde şeklinde diğer özellikler mevcut.

Xiaomi Mi Max modeli, en düşük versiyon 230$ yaklaşık fiyat etiketine sahip. Orta versiyon ise 260$ civarında bir fiyat etiketine sahip. En güçlü versiyon ise 306$ civarında satılacak.

Cihazın hızlı satış olarak adlandırılan ilk hareketi, 17 Mayıs tarihinde yapılacak. Bu satışta, sadece 100 000 adet Snapdragon 650 yonga setli versiyon olacak. Bu bakımdan, herkesin telefona sahip olması pek mümkün görünmüyor. Muhtemelen Xiaomi bu kadar büyük talep beklemediği için, üretimi de düşük tutmuştu. Tüm ön siparişlerin yetiştirilebilmesi, Haziran sonlarını bulacaktır.

 

http://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_max_scores_over_8_million_registrations_for_its_first_sale-news-18229.php Yorum Yaz
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Aslanhan. 3 yıl en beğenilen
İddaya göre ihlal ettikleri o kadar çok patent var ki,

korkudan batıya açılamıyorlar.

"Patent ihlali" olayın kibarcası, bu eylemin asıl adı hırsızlıktır.

Ama sadece kendi ülkelerinde yaptıkları satışlarla bile,

Dünyanın en büyüklerinden biri olmayı başarıyorlar.

Mecbur kalıp ihlal ettikleri patent bedellerini ödemeye başladıklarında,

telefonlarını bu fiyatlardan satamayacaklar elbette.

Ama yinede Samsung, Apple, LG ve HTC gibi firmalardan daha uyguna satacakları kesin.
İddaya göre ihlal ettikleri o kadar çok patent var ki,korkudan batıya açılamıyorlar."Patent ihlali" olayın kibarcası, bu eylemin asıl a...
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karakteristik61 3 yıl
Çin de satış söz konusu olunca 8-10 milyon çok şaşırtıcı gelmedi bana
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*siteci* 3 yıl
Snapdragon 652'ye 4 GB ram ortamlarda hava atmaktan başka bir işe yaramaz. 260 dolarlık olan model tam f/p canavarı olmuş.
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aycibin 3 yıl
akıllı çay tepsisi piyasaya çıkıyor
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kadirirdem 3 yıl
O paraya sayılmazsa sıkıntı zaten...
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wolf silver 3 yıl
Sonra vay efendim 80-90 milyon telefon satacaktik satamadık diye konuşacaklar. Çin gibi telefonlara aç bir ülkede 100 bin nedir? Sür piyasaya 4-5 milyon bizde rahat edelim sende rahat et.. Tüm telefonları karaborsaya düşüyor.
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crazy585858 3 yıl
ulan halen bu kadar sipariş beklemiyorduk havası.. Ya sabır yahu :)
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jupiterli61 3 yıl
Bu tablet icin hic fazla rakam degil çunku zaomi ne satarsa on sipariste satiyor urun ciktiktan sonra bisey satmiyor gecen seneye bakin toplam 70 yada 75 milyon satmisti o sene cikan modellerin on siparislerinin toplamlarida o rakami ediyor zaten yani on siparis firmasi
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General. 3 yıl
Ön sipariş verenlerin çoğu satıcıdır büyük ihtimal. Ayrıca balon gibi şişirilen bir firma, her ay model tanıtıyor ama ortada ürün yok. Yemişim Xaomi'sini meizu'sunu ikiside yalancı dandik firma.
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Firaristt 3 yıl
Çoğu kullanıcı için ideale yakın bir telefon olmuş. Snapdragon 650-652 SoC ve 3-4GB ram. Taş koyulmadıktan sonra çok güzel bir cihaz olmuş. 4GB rami bugün en üst model telefonlarda yeni yeni görüyoruz.
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mansurmarsak 3 yıl
Bu xiaomi insanlarla dalga mı geçiyor, her seferinde aynı şey xiaomi bile bu kadar ön sipariş beklemiyormuş... Koskoca firma daha ön siparişi karşılayamıyorsa ne anladım ben bu işten
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Aslanhan. 3 yıl en beğenilen
İddaya göre ihlal ettikleri o kadar çok patent var ki,

korkudan batıya açılamıyorlar.

"Patent ihlali" olayın kibarcası, bu eylemin asıl adı hırsızlıktır.

Ama sadece kendi ülkelerinde yaptıkları satışlarla bile,

Dünyanın en büyüklerinden biri olmayı başarıyorlar.

Mecbur kalıp ihlal ettikleri patent bedellerini ödemeye başladıklarında,

telefonlarını bu fiyatlardan satamayacaklar elbette.

Ama yinede Samsung, Apple, LG ve HTC gibi firmalardan daha uyguna satacakları kesin.
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