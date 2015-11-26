Şirketlerde gençlik demek yenilik demek





Teknoloji dünyasında kökeni çok eskilere dayanan HP, IBM gibi firmalar yer aldığı gibi henüz giriş yapan ancak dev haline gelen Facebook, Google gibi firmalar yer alıyor. Analizler ortada önemli bir yaş farkına dikkat çekiyor.





PayScale tarafından yapılan bir analize göre kökeni eskiye dayanan firmaların yaş ortalamaları oldukça yüksek. Yirmibirinci yüzyılın firmalarında ise ağırlıklı olarak çok genç yaşta insanların olduğunu görüyoruz.





Örneğin teknoloji dünyasının duayenlerinden HP'de yaş ortalaması 39. IBM de ise 38. Yine Intel'in 34, Microsoft'un 33 yaş ortalamasını tutturduğunu görüyoruz. Teknoloji sektöründe en genç çalışanlar Facebook'ta zira yaş ortalaması 28. LinkedIn ve Salesforce'da yaş ortalaması 29 iken Google'da ise 30.





Yaşı ilerlemiş insanların tecrübeli olduğu bilinir ve sıkıntılı durumlarda tecrübeleri ile şirketleri ipten alabilirler. Yine de dinamizm ve hareketlilik konusunda sıkıntı yaşandığı muhakkak. Bununla birlikte genç nüfus dinamik ve hareketli olduğu için yenilikler üretir, her konuya koşabilir, firmayı canlı tutabilir. Tabii bu noktada da tecrübesizlik devreye giriyor.





Yaş ortalaması genç olan şirketlerin daha yenilikçi olduğu ve pek çok önemli başarıya imza attığını da unutmamak gerekiyor. Bu bakımdan teknoloji dünyasında genç çalışanlara daha fazla yer verme eğilimi giderek artıyor.





Genç nüfusa yönelmenin kötü tarafı; belirli bir yaşın üzerindeki çalışanlar herhangi bir işgücü kesintisi durumunda ilk gidecekler listesinde yer alıyor. Ayrıca zaman zaman çalışanların daha pasif görevlere kaydırıldığı da oluyor. ABD'de yaş ayrımcılığına karşı açılmış binlerce dava mevcut.

http://uk.businessinsider.com/facebook-linkedin-salesforce-workers-2015-11