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Şirketlerde gençlik demek yenilik demek

Kanı kaynayan olarak tabir ettiğimiz genç nüfus bu hareketliliğini şirketlerin başarısı için kullanabiliyor. Teknoloji dünyasına yeni adım atan firmaların genç çalışana ağırlık verdiğini görüyoruz.
3 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
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Şirketlerde gençlik demek yenilik demek


Teknoloji dünyasında kökeni çok eskilere dayanan HP, IBM gibi firmalar yer aldığı gibi henüz giriş yapan ancak dev haline gelen Facebook, Google gibi firmalar yer alıyor. Analizler ortada önemli bir yaş farkına dikkat çekiyor. 

PayScale tarafından yapılan bir analize göre kökeni eskiye dayanan firmaların yaş ortalamaları oldukça yüksek. Yirmibirinci yüzyılın firmalarında ise ağırlıklı olarak çok genç yaşta insanların olduğunu görüyoruz.

Örneğin teknoloji dünyasının duayenlerinden HP'de yaş ortalaması 39. IBM de ise 38. Yine Intel'in 34, Microsoft'un 33 yaş ortalamasını tutturduğunu görüyoruz. Teknoloji sektöründe en genç çalışanlar Facebook'ta zira yaş ortalaması 28. LinkedIn ve Salesforce'da yaş ortalaması 29 iken Google'da ise 30.

Yaşı ilerlemiş insanların tecrübeli olduğu bilinir ve sıkıntılı durumlarda tecrübeleri ile şirketleri ipten alabilirler. Yine de dinamizm ve hareketlilik konusunda sıkıntı yaşandığı muhakkak. Bununla birlikte genç nüfus dinamik ve hareketli olduğu için yenilikler üretir, her konuya koşabilir, firmayı canlı tutabilir. Tabii bu noktada da tecrübesizlik devreye giriyor. 

Yaş ortalaması genç olan şirketlerin daha yenilikçi olduğu ve pek çok önemli başarıya imza attığını da unutmamak gerekiyor. Bu bakımdan teknoloji dünyasında genç çalışanlara daha fazla yer verme eğilimi giderek artıyor. 

Genç nüfusa yönelmenin kötü tarafı; belirli bir yaşın üzerindeki çalışanlar herhangi bir işgücü kesintisi durumunda ilk gidecekler listesinde yer alıyor. Ayrıca zaman zaman çalışanların daha pasif görevlere kaydırıldığı da oluyor. ABD'de yaş ayrımcılığına karşı açılmış binlerce dava mevcut. 
Şirketlerde gençlik demek yenilik demek
 

http://uk.businessinsider.com/facebook-linkedin-salesforce-workers-2015-11 Yorum Yaz
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kadirirdem 3 yıl
Gwnc olmasi iyi olur tabi
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C.CEMİL 3 yıl
bir taraftan erken emeklilik ülkeleri batırıyor diyeceksin ,sonra genç nüfusun daha verimli olduğunu anlatacaksın
peki bu insanlar 50-60 yaşına geldiğinde amele ol mu denilecek ?
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Nike 3 yıl
Bizim burada da sen tecrübesizsin deyip işe almıyorlar.
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mskblt 3 yıl
GEnç beyinlerden fikirleri alıyorlar sonra veriyorlar elllerine tazminatı tecrübeli kişilerde o fikri geliştiriyor ve genç beyin işsiz.sonra işsizlik artıyor.
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Patren 3 yıl
facebook iyi toplamış zencileri
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OnLiNe MaNaGeR 3 yıl Patren
patren

facebook iyi toplamış zencileri

Zencilerin sayısı daha az ama resimde.
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