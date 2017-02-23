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Sıvı soğutmalı AMD Ryzen işlemciler gözüktü

Bu hafta itibariyle resmi olarak tanıtılan ve 2 Mart tarihinde de raflara çıkacak olan AMD Ryzen işlemcilerin özelleştirilmiş soğutucu kullanan seçenekleri de göründü.
2 yıl
4,7b
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17
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
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Sıvı soğutmalı AMD Ryzen işlemciler gözüktü

Kısa süre sonra raflarda görmeye başlayacağımız AMD’nin merakla beklenen Ryzen işlemcileri için sınırları zorlamanıza yardımcı olacak farklı soğutma çözümleri de hazırlıklarını tamamladı. Yeni çözümler hız aşırtma meraklılarına hitap ediyor.

Corsair ilk örnek

Amazon veri tabanından sızdırılan bilgi sayfalarına göre Black Edition işlemciler için Corsair’in H100i v2 Extreme Performance sıvı soğutma çözümleri paket olarak gelecek. Sayfaların 2 Mart itibari ile yayına gireceği ifade ediliyor.

AMD yeni işlemci mimarisi için soğutma tarafında önemli değişiklikler yapmıştı. Daha önceki sızan görsellere istinaden Ryzen işlemcilerde Wraith soğutucu ailesinin sunulacağını biliyoruz. Standart Ryzen işlemciler için Wraith Spire adında yuvarlak tasarımlı ve TDP değerine göre değişen soğutucular mevcut. Black Edition serisinde ise durum biraz daha farklı.

Ryzen X olarak da bilinen Black Edition işlemciler XFR teknolojisine sahip. Yani üst seviye bir soğutucu algılandığında işlemci mevcut hız aşırtma sınırlarının ötesine geçebiliyor. AMD, Ryzen X işlemciler için 140 TDP değerine sahip Wraith Max soğutucuları opsiyonel olarak sunuyor. Dileyenler ise soğutucu çözümlerini üçüncü taraf üreticilerde arayabiliyor.

H100i v2 Extreme Performance serisi de bunun için hazırlanmış. AMD Ryzen 7 1700X ve Ryzen 7 1800X işlemciler ile birlikte sunulan sıvı soğutucular, hız aşırtma yeteneklerinin 4GHz ötesine geçmesini sağlayacak. Bununla birlikte meraklıların indirim de hesaba katıldığında 96$ daha fazla ödemesi gerekiyor.

Sızıntılarda sadece 8 çekirdekli Ryzen 7 X serisi için soğutucu çözümleri görülüyor ancak muhtemelen Ryzen 5X ve 3X serilerinde de Corsair’in benzer çözümleri bulunacaktır. Yine yukarıdaki gibi bir fiyatlandırma görebiliriz.

AMD’nin en önemli atağı

AMD’nin ilk etapta 9 Ryzen işlemcisini piyasaya süreceği ifade ediliyor. Bunlardan 3 tanesi Ryzen 7 serisine, 4 tanesi Ryzen 5 serisine, 2 tanesi de Ryzen 3 serisine ait olacak.

Ryzen 7 serisinde 8 çekirdekli 1800 X, 1700 X ve 1700 işlemcileri yer alacak. Fiyatlar ise 499$, 399$, 319$ şeklinde. Ryzen 5 serisinde ise 6 çekirdekli 1600 X ve 1500 işlemciler ile 4 çekirdekli 1400X ve 1300 işlemcileri olacak. Fiyatlar 259$, 229$, 199$, 175$ şeklinde sıralanıyor. Ryzen 3 serisinde ise 4 çekirdekli Ryzen 1200X - 149$ ve 1100-129$ işlemcileri yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Samsung Galaxy S8 serisinin Dex aksesuarı göründü"

AMD’nin 14nm fabrikasyon süreciyle GlobalFoundries ve Samsung ortaklığına ürettireceği Ryzen ya da önceki adıyla Zen işlemcileri hem firma hem sektördeki rekabet adına büyük önem taşıyor. Firma uzun süredir mimari anlamda hissedilir bir atak yapamadığı için Intel sektörde hakimiyet kurmuştu.

Pek çok önemli teknoloji ve optimizasyonlar barındıran Ryzen mimarisi döngü başına komut açısından yüzde 40 artış hedefliyor. Laboratuvar testlerinde de bu başarım yakalanmış durumda. Ayrıca yeni mimari temel iş hatlarında akıllı yönetim kabiliyeti sergiliyor. Nöral ağları taklit eden bu sistem iş yükü dağıtımında eğilime göre öncelik ataması yapabiliyor. Bu da oyunların performansı açısından oldukça önemli. 

 

http://hexus.net/tech/news/cpu/102697-amd-ryzen-7-1700x-1800x-lcs-bundles-spotted-amazon/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
CVenturas 2 yıl en beğenilen
Oh be piyasaya kan can geldi. AMD pc dünyasını renklendiren tek firma. Yeni islemcilerin heyecanini herkes paylasiyor. Ayni sicramayi intel yapsaydi kanimizi emecegi icin herkesin tadi tuzu kacacakti. Heyecandan ziyade ulasilmazligin getirdiği bir hayal kırıklığı olacakti. Insanlar olsun elimizdekiler yetiyor deyip buruk bir sekilde konuyu kapatacakti.
Bu su demek. Son kullanici ulasamadigi surece teknoloji gelisiminin bir manasi yok. Yani kullanici nezdinde teknolojiyi geliştiren firma AMD'dir. Aksini iddia eden iliktir
Oh be piyasaya kan can geldi. AMD pc dünyasını renklendiren tek firma. Yeni islemcilerin heyecanini herkes paylasiyor. Ayni sicramayi intel yapsaydi kanimizi em...
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deniz_sea 2 yıl
Seni bekliyorum 1400X :) uygun olursan seni de beklerim 1600X :)
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BigEng 2 yıl
Helal olsun amd ye , intelin en güçlü işlemcisini bazı konularda geçen işlemciyi yarı fiyatına çıkarıyor adamlar . Şuan 6700k kullanmasam amd ye geçerdim . Umarım bi 3 sene daha böyle gelişmeye ve intele kafa tutmaya devam ederlerde 3 sene sonrada daha ucuz ve çok daha performanslı ürünlerle karşılaşırız.
Helal olsun amd ye , intelin en güçlü işlemcisini bazı konularda geçen işlemciyi yarı fiyatına çıkarıyor adamlar . Şuan 6700k kullanmasam amd ye geçerdim . Umar...
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wolwes 2 yıl
Alıcam 1700x i alıcam asrock fatal1ty pro yu takıcam h110i yi vurucam kırbacı vurucam kırbacı.
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DH Misafiri 2 yıl
fiyatlar çok fazla değil mi ? Yani hali hazırdaki 3. 5. nesil işlemcileri değiştirmek için büyük masrafa gireceğiz gerek var mı bilemedim ? Yukarıda ki arkadaşımızın dediği gibi bu işlemcilerine de bakıp benim işlemcim bana yeter deyip boyun büküp geri çekilmek zorunda kalacak bir çok kullanıcı.1500 lira bandında şu an. yaza dogru ne olur göreceğiz.
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DH Misafiri 2 yıl
@underlater zen ailesinde tamamen aynı soket kullanılacak ve amd'nin yaptığı açıklamaya göre 2020 yılına kadar soket değişmeyecek. r3 işlemciyi şimdi alıp 2019 da çıkacak işlemcilerin en hızlısını bile takabilirsin.
5 farklı anakart tipi olacak gibi x370 çipli anakartlarda overclock seçenekleri gelişmişken en ucuzları oem odaklı, overclock yapılmayan (işlemcinin kendi turbo limiti üzerine) modeller olacak.
ancak diğer parçalarda teknolojik bir değişim olursa sistemin o parçalardan dolayı yavaş kalabilir.
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xmen121 2 yıl
Oo süper
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Kingofthedrift 2 yıl
Şimdi bu demek oluyor ki elimdeki Corsair h100i v2 yi ryzen işlemciler ile kullanabilirim öyle değil mi?
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Aslanhan. 2 yıl
İngiltere için Zen işlemciler ve Motherboard Pre Order fiyatları :
scan.co.uk/...
scan.co.uk/...
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StreamRolleR 2 yıl
H100i V2 için tek diyeceğim şey SP120 version 1 fanlarının dünyanın en kötü fanı olduğudur
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_Dominic_Toretto_ 2 yıl
1800x 499 Dolar resmi satış fiyatı.
Sıvı soğutma ücreti farkı 96.99 Dolar görünüyor. Tek başına Corsair H100i v2 zaten yine aynı para.
Bu bundle'ın ne avantajı var şimdi ? Soğutucu satmak için yemleme.
amazon.com/...
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redoracle 2 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Daha bunun birde apu işlemcisi,athlon işlemcisi var.
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CoreXXX 2 yıl
millette baya heyecan var. herkes amdnin inteli devirmesini bekliyor:) dizilerde kötü karakter ölsün. fakir çocuk zengin olsun diye beklenir ye.
bu intelin insanları nasıl tekelinde kullandığını ve insanların kızgın olduğunu gösteriyor
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