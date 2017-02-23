Sıvı soğutmalı AMD Ryzen işlemciler gözüktü

Kısa süre sonra raflarda görmeye başlayacağımız AMD’nin merakla beklenen Ryzen işlemcileri için sınırları zorlamanıza yardımcı olacak farklı soğutma çözümleri de hazırlıklarını tamamladı. Yeni çözümler hız aşırtma meraklılarına hitap ediyor.

Corsair ilk örnek

Amazon veri tabanından sızdırılan bilgi sayfalarına göre Black Edition işlemciler için Corsair’in H100i v2 Extreme Performance sıvı soğutma çözümleri paket olarak gelecek. Sayfaların 2 Mart itibari ile yayına gireceği ifade ediliyor.

AMD yeni işlemci mimarisi için soğutma tarafında önemli değişiklikler yapmıştı. Daha önceki sızan görsellere istinaden Ryzen işlemcilerde Wraith soğutucu ailesinin sunulacağını biliyoruz. Standart Ryzen işlemciler için Wraith Spire adında yuvarlak tasarımlı ve TDP değerine göre değişen soğutucular mevcut. Black Edition serisinde ise durum biraz daha farklı.

Ryzen X olarak da bilinen Black Edition işlemciler XFR teknolojisine sahip. Yani üst seviye bir soğutucu algılandığında işlemci mevcut hız aşırtma sınırlarının ötesine geçebiliyor. AMD, Ryzen X işlemciler için 140 TDP değerine sahip Wraith Max soğutucuları opsiyonel olarak sunuyor. Dileyenler ise soğutucu çözümlerini üçüncü taraf üreticilerde arayabiliyor.

H100i v2 Extreme Performance serisi de bunun için hazırlanmış. AMD Ryzen 7 1700X ve Ryzen 7 1800X işlemciler ile birlikte sunulan sıvı soğutucular, hız aşırtma yeteneklerinin 4GHz ötesine geçmesini sağlayacak. Bununla birlikte meraklıların indirim de hesaba katıldığında 96$ daha fazla ödemesi gerekiyor.

Sızıntılarda sadece 8 çekirdekli Ryzen 7 X serisi için soğutucu çözümleri görülüyor ancak muhtemelen Ryzen 5X ve 3X serilerinde de Corsair’in benzer çözümleri bulunacaktır. Yine yukarıdaki gibi bir fiyatlandırma görebiliriz.

AMD’nin en önemli atağı

AMD’nin ilk etapta 9 Ryzen işlemcisini piyasaya süreceği ifade ediliyor. Bunlardan 3 tanesi Ryzen 7 serisine, 4 tanesi Ryzen 5 serisine, 2 tanesi de Ryzen 3 serisine ait olacak.

Ryzen 7 serisinde 8 çekirdekli 1800 X, 1700 X ve 1700 işlemcileri yer alacak. Fiyatlar ise 499$, 399$, 319$ şeklinde. Ryzen 5 serisinde ise 6 çekirdekli 1600 X ve 1500 işlemciler ile 4 çekirdekli 1400X ve 1300 işlemcileri olacak. Fiyatlar 259$, 229$, 199$, 175$ şeklinde sıralanıyor. Ryzen 3 serisinde ise 4 çekirdekli Ryzen 1200X - 149$ ve 1100-129$ işlemcileri yer alıyor.

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AMD’nin 14nm fabrikasyon süreciyle GlobalFoundries ve Samsung ortaklığına ürettireceği Ryzen ya da önceki adıyla Zen işlemcileri hem firma hem sektördeki rekabet adına büyük önem taşıyor. Firma uzun süredir mimari anlamda hissedilir bir atak yapamadığı için Intel sektörde hakimiyet kurmuştu.

Pek çok önemli teknoloji ve optimizasyonlar barındıran Ryzen mimarisi döngü başına komut açısından yüzde 40 artış hedefliyor. Laboratuvar testlerinde de bu başarım yakalanmış durumda. Ayrıca yeni mimari temel iş hatlarında akıllı yönetim kabiliyeti sergiliyor. Nöral ağları taklit eden bu sistem iş yükü dağıtımında eğilime göre öncelik ataması yapabiliyor. Bu da oyunların performansı açısından oldukça önemli.