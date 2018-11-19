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Sivil havacılığın seyrini değiştirecek X-59 QueSST süpersonik uçağın üretimine başlandı

X-59 QueSST'i geliştirmek için NASA ile işbirliği yapan Lockheed Martin, süpersonik uçakların kabul edilebilir hale gelmesi adına önemli veriler sağlaması beklenen uçağın üretimine başladığını duyurdu
6 ay
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havacılık
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Sivil havacılığın seyrini değiştirecek X-59 QueSST süpersonik uçağın üretimine başlandı
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ABD merkezli havacılık şirketi Lockheed Martin, NASA işbirliği ile geliştirdiği X-59 Quiet Supersonic Technology (QueSST) isimli süpersonik uçağın üretimine başladığını duyurdu. Ticari uçuşlar için daha hızlı ve sessiz bir gelecek planlayan şirket, böylelikle hedefine bir adım daha yaklaşmış oldu.

İlk uçuş 2021 yılında

NASA işbirliği ile geliştirilen test uçağının ilk parçaları şirketin ünlü Skunk Works ekibi tarafından yapılmaya başlandı. İlk uçuşunu 2021 yılında yapması planlanan X59 QueSST’in esas amacı, ticari süpersonik uçakları yerleşim alanlarının üzerinde uçabilecek kadar sessiz hale getirmek için geliştirilen yeni teknolojileri test etmek olacak.

Çevre yasasını değiştirebilir

NASA, X-59 QueSST’i havalanmaya başladığı andan itibaren veri toplamak için kullanacak. Depolanan veriler daha hızlı ve daha sessiz süpersonik uçakların geliştirilmesinde yol gösterici olacak. Bu bilgiler ayrıca 60’lı yılların sonlarında belirlenen ve süpersonik uçuşa karşı olan çevre yasasının yeniden gözden geçirilmesini sağlayacak.

X59 QueSST süpersonik test uçağı tamamlandığı zaman 17,000 metre yükseklikte 1,512 km/s hızla seyredebilecek. Şirket tarafından belirtilene göre uçağın seyir halindeyken çıkardığı gürültü 75 db olarak algılanacak. Başka bir deyişle otomobilin kapı kapanma sesi kadar olacak.


https://news.lockheedmartin.com/2018-11-16-Supersonic-Commercial-Travel-Begins-to-Take-Shape-at-Lockheed-Martin-Skunk-Works-R Yorum Yaz
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muammer816 6 ay
sivil havacılıkta sesten hızlı ucaklar konusunda dünyanın diğer geliştiricileri bir şekilde(!) teknoloji ve üretimlerini askıya alsın,ama birileri bu teknolojiyi küllerinden doğurmaya ve üretmeye çabalasın.enteresan işler.
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Caglarerdogdu 6 ay
Bir tık ötesi ışınlanma olur herhalde (:
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tugares 6 ay
Kaç yolcu taşıyabilecek?
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Ussuz 6 ay
Volkswagen kapısı değil anlaşılan :d
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Gr8Kebabini 6 ay
Benim merak ettiğim ses bariyerini aştığında çıkardığı gürültü. Malum darbe gecesi savaş uçaklarının cephanesi bittikten sonra insanlar paniğe kapılsın diye sonik patlamalar kullanılmıştı. İnsanlar bu sesi, bomba sesi zannetmişti.
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R0ME 6 ay Gr8Kebabini
Ancak uçağın içerisindekiler bu sesi alamayacak. :) Ses hızında hareket eden bir cisim, sesi arkasında bıraktığı için dış sesi alamaz.
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darkaura 6 ay Gr8Kebabini
ucagin espiriside burda zaten. yeni govde tasarimlari ses hizinin yarattigi sok dalgasini dagitip sonduruyor. bu sayede bomba etkisi yaratmadan sehirler arasinda ucabilecekler.
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