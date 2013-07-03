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Siyah renkli HTC One Mini modeline ait yeni görseller ortaya çıktı

5 yıl
989
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21
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Siyah renkli HTC One Mini modeline ait yeni görseller ortaya çıktı
HTC One modelinin gecikmeli de olsa başarılı bir satış grafiği yaşamasının ardından HTC'nin bu modeli iki farklı versiyonla geliştireceği ortaya çıkmıştı. Bunlardan birisi büyük ekran boyutuna sahip HTC One Max iken diğeri daha küçük ekran boyutuna sahip HTC One Mini. Son günlerde HTC One Mini ile ilgili pek çok görsel internete sızmış durumda.

Genelde görseller birbirini tuttuğu için satışa çıkacak modelin HTC One modelinin küçültülmüş versiyonu olacağı yüksek ihtimal. Henüz internete sızan görseller de siyah renkli HTC One Mini modelini yansıtıyor.

Samsung'un Mini stratejisinin aksine HTC, One Mini modelinde büyük donanım farkları ortaya koymuyor. Modelde 4.3 inçlik 720p ekran çözünürlüğü yer alırken, piksel yoğunluğu 342ppi'ye yükseliyor. 

Görselden HTC One Mini'nin de BoomSound ses özelliğine sahip olacağı görülüyor. Arka tasarım ise asıl modelden biraz farklı ve Beats Audio yine göze çarpıyor. Modelde Ultrapixel kamera teknolojisinin biraz kırpılmış versiyonunun kullanılacağı tahmin ediliyor. Android 4.2.2 işletim sistemi ile çalışacak modelin operatörler tarafından test edilmeye başlandığı belirtiliyor ve Temmuz ayı sonrasında pazara çıkması bekleniyor.
Siyah renkli HTC One Mini modeline ait yeni görseller ortaya çıktı


http://www.phonearena.com/news/Black-HTC-One-Mini-snapped-in-full-glory-4.3-HD-screen-2-GB-RAM-16-GB-storage_id44849#3- Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
okan_cehapelioglu 5 yıl
çok şık görünüyor
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Strength of Materials 5 yıl
iphone gibi duruyor siyah
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PeYLeR. 5 yıl
Bunun neresi mini benim gözlerde mi sorun var
Resimde sağdaki Htc one soldaki One mini ikiside aynı ebatta gözüküyorlar.
(Htc one birde kılıfa konmuş)
2 Yanıt Yanıtla
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fozdemir 5 yıl PeYLeR.
PeYLeR.

Bunun neresi mini benim gözlerde mi sorun var

Resimde sağdaki Htc one soldaki One mini ikiside aynı ebatta gözüküyorlar.

(Htc one birde kılıfa konmuş)

ya ikisi de miniyse
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SuperSantorelli 5 yıl PeYLeR.
PeYLeR.

Bunun neresi mini benim gözlerde mi sorun var

Resimde sağdaki Htc one soldaki One mini ikiside aynı ebatta gözüküyorlar.

(Htc one birde kılıfa konmuş)

valla aynen pek bir farkedilirlik yok yani nasıl mini ise
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saltooo 5 yıl
çok şık
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Pondera 5 yıl
Mini olayı devasa telefon kullanmak isteyenler iöin çok güzel bir seçenek. Ancak gerçekten mini olursa tabi. Yoksa sadece işlemci, RAM vb'den kısmaksa olay kalısn derim. Amaç devasa telefonlara alternatif olmalı, yoksa hem kocaman hem düşük özellikli telefon...Yani arada çıkabilir talip ama ben para versen kullanmam. :) Neden yazım bunu; bana hiç mini havası vermiyor bu telefon. Son halini bekleyip göreceğiz. Umarım gerçekten mini olurda insanlara ayak kadar telefonlardan kaçış alternatifi sunarlar.
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olağan_şüpheli 5 yıl
normalindeki ve minideki kamera aynı mı?
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Raikirin 5 yıl
S4 Mini'deki işlemci kullanılırsa büyük donanım farklı yine olur.O işlemci ve gpu'da 540x960'ı tercih ederim.Fakat Xperia SP'deki işlemci ve gpu kullanılırsa süper olur.
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sepkov 5 yıl
Beyazına asla değişmem
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wolf_555 5 yıl
Görünüşü mükemmel gerçekten.
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neo01470 5 yıl
Eğer iyi bir fiyatla çıkarsa alabilirim
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Blue Dragon Ready 5 yıl
Sıktı şu mini olayı, Samsung dan çalıyorlar.
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carter 5 yıl
Asil duruyor ancak bu renkle o efsanevi görüntü de maalesef kaybolmuş.
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viper17 5 yıl
Htc önce sorunsuz one yapsın, sonra mini'sine geçsin.
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digimon52 5 yıl
Arkasındaki beats logosu çıkıyor gün geçtikçe haberimize!!
Kullanıyorum cok memnunum valla. :)
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