Siyah renkli HTC One Mini modeline ait yeni görseller ortaya çıktı

HTC One modelinin gecikmeli de olsa başarılı bir satış grafiği yaşamasının ardından HTC'nin bu modeli iki farklı versiyonla geliştireceği ortaya çıkmıştı. Bunlardan birisi büyük ekran boyutuna sahip HTC One Max iken diğeri daha küçük ekran boyutuna sahip HTC One Mini. Son günlerde HTC One Mini ile ilgili pek çok görsel internete sızmış durumda.





Genelde görseller birbirini tuttuğu için satışa çıkacak modelin HTC One modelinin küçültülmüş versiyonu olacağı yüksek ihtimal. Henüz internete sızan görseller de siyah renkli HTC One Mini modelini yansıtıyor.





Samsung'un Mini stratejisinin aksine HTC, One Mini modelinde büyük donanım farkları ortaya koymuyor. Modelde 4.3 inçlik 720p ekran çözünürlüğü yer alırken, piksel yoğunluğu 342ppi'ye yükseliyor.





Görselden HTC One Mini'nin de BoomSound ses özelliğine sahip olacağı görülüyor. Arka tasarım ise asıl modelden biraz farklı ve Beats Audio yine göze çarpıyor. Modelde Ultrapixel kamera teknolojisinin biraz kırpılmış versiyonunun kullanılacağı tahmin ediliyor. Android 4.2.2 işletim sistemi ile çalışacak modelin operatörler tarafından test edilmeye başlandığı belirtiliyor ve Temmuz ayı sonrasında pazara çıkması bekleniyor.





