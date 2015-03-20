Sızdırılan Xperia Z4 paneli ekran hakkında önemli bilgiler veriyor

Son günlerin en merak edilen telefonlarından birisi Xperia Z4 olurken cihaz ile ilgili bir çok sızıntı gelmeye devam ediyor. Son olarak cihaza ait olduğu iddia edilen ekran paneli telefonun ekran boyutu ve çözünürlüğü hakkında önemli detayları açığa kavuşturuyor.

Bu özelliklerden önce sızdırılan fotoğrafları değerlendirecek olursak yeni sızıntıların geçtiğimiz günlerde bu bağlantıda paylaştığımız basın görsellerini doğruladığını söyleyebiliriz. Zaten son olarak çok kısa bir süre önce gelen kılıf sızıntılarındaki görüntü de aynı görünüm üzerinde duruyordu. Bu bağlamda telefon çok büyük bir ihtimalle sızıntıları doğrulayacak bir tasarım ile gelecek.

Telefon hakkında gelen diğer söylentileri derleyecek olursak karşımıza Snapdragon 810 işlemci, 3 GB LPDDR4 RAM ve Sony'nin en yeni kamera sensörü IMX230 ön plana çıkıyor. Amiral gemisi yenileme süresini uzatan Sony'nin telefonu 3 ay içersinde piyasaya sürmesi beklenirken Android 5.0.2 ile birlikte geleceği de iddialar arasında. Cihaz çıktıktan kısa bir süre sonra Android 5.1 güncellemesine kavuşabilir zira günümüzde Nexus, Android One ve Motorola cihazları bu güncellemeyi alıyor durumda.

Sızdırılan ekran paneli ile ilgili detaylara baktığımızda ise kaynak LCD panelin 5.2 inç ekran boyutuna sahip olduğunu ve QHD yani 2K ( 1440 x 2560 ) çözünürlük sunduğunu iddia ediyor. Ppi değeri ise 565 olarak belirtilirken karşılaştırmak açısından diğer amiral gemisi modellere bakacak olursak Galaxy S6 ~577 ppi, HTC One M9 ~441 ppi , iPhone 6 ~326 ppi ve son olarak LG G3 modelinin ~538 ppi piksel yoğunluğuna sahip olduğunu görüyoruz. Bu bakımdan Xperia Z4, ekran kalitesi olarak uzmanların "en iyi akıllı telefon ekranı" olarak yorumladığı Galaxy S6 modeli ile rekabete girebilir.