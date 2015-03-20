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Sızdırılan Xperia Z4 paneli ekran hakkında önemli bilgiler veriyor

Son günlerin en merak edilen telefonlarından birisi Xperia Z4 olurken cihaz ile ilgili bir çok sızıntı gelmeye devam ediyor. Son olarak cihaza ait olduğu iddia edilen ekran paneli telefonun ekran boyu
4 yıl
4,9b
1
45
Cep Telefonları
Oğuz Avcı
Editör
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Sızdırılan Xperia Z4 paneli ekran hakkında önemli bilgiler veriyor
 
Son günlerin en merak edilen telefonlarından birisi Xperia Z4 olurken cihaz ile ilgili bir çok sızıntı gelmeye devam ediyor. Son olarak cihaza ait olduğu iddia edilen ekran paneli telefonun ekran boyutu ve çözünürlüğü hakkında önemli detayları açığa kavuşturuyor.
Bu özelliklerden önce sızdırılan fotoğrafları değerlendirecek olursak yeni sızıntıların geçtiğimiz günlerde bu bağlantıda paylaştığımız basın görsellerini doğruladığını söyleyebiliriz. Zaten son olarak çok kısa bir süre önce gelen kılıf sızıntılarındaki görüntü de aynı görünüm üzerinde duruyordu. Bu bağlamda telefon çok büyük bir ihtimalle sızıntıları doğrulayacak bir tasarım ile gelecek.
Sızdırılan Xperia Z4 paneli ekran hakkında önemli bilgiler veriyor
 

Sızdırılan ekran paneli ile ilgili detaylara baktığımızda ise kaynak LCD panelin 5.2 inç ekran boyutuna sahip olduğunu ve QHD yani 2K ( 1440 x 2560 ) çözünürlük sunduğunu iddia ediyor. Ppi değeri ise 565 olarak belirtilirken karşılaştırmak açısından diğer amiral gemisi modellere bakacak olursak Galaxy S6 ~577 ppi, HTC One M9 ~441 ppi , iPhone 6 ~326 ppi ve son olarak LG G3 modelinin ~538 ppi piksel yoğunluğuna sahip olduğunu görüyoruz. Bu bakımdan Xperia Z4, ekran kalitesi olarak uzmanların "en iyi akıllı telefon ekranı" olarak yorumladığı Galaxy S6 modeli ile rekabete girebilir. 

Telefon hakkında gelen diğer söylentileri derleyecek olursak karşımıza Snapdragon 810 işlemci, 3 GB LPDDR4 RAM ve Sony'nin en yeni kamera sensörü  IMX230 ön plana çıkıyor. Amiral gemisi yenileme süresini uzatan Sony'nin telefonu 3 ay içersinde piyasaya sürmesi beklenirken Android 5.0.2 ile birlikte geleceği de iddialar arasında. Cihaz çıktıktan kısa bir süre sonra Android 5.1 güncellemesine kavuşabilir zira günümüzde Nexus, Android One ve Motorola cihazları bu güncellemeyi alıyor durumda.

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kırmızı panda 4 yıl
Altta gereksiz boşluk var yine.
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TearsForFears 4 yıl en beğenilen konsoldede
konsoldede

la bu sony de hec akil yok koselere bak alt ve ustedeki bosluklara bak ,,,sony bedava versin kullanmam

Sen yeni troll müsün? Her konuda böyle "htc nah satarsın" "sony bedava versin kullanmam" gibi gereksiz yorumlar atıyorsun.
konsoldedela bu sony de hec akil yok koselere bak alt ve ustedeki bosluklara bak ,,,sony bedava versin kullanmamSen ye...
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EnverPascha 4 yıl
sony çok kaliteli ekran konusun da
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DH Misafiri 4 yıl
Alınan haberlere göre; Sony aradaki 7 farkı bulana ödül verecekmiş ...
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aycibin 4 yıl
2K ekran sadece amerika için.geri kalan ülkelerde FHD olacak.
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freedom007 4 yıl
xperia z3 v3 z2 benim için çok hoş ama emini z4 daha hoş olacak
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conrado 4 yıl
z4 bekleyenler dağılabilir bende dahil
sony mobilden çekilecek diyorlarla bence de çekilsinler
z4 bu çerçeve ile yine satmayacak
olan bizim gibi belki bu sefer hatalarını düzeltirler diye bekleyenlere oldu
tam bir fiyaskodur o çerçeve
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OverClocK1ng 4 yıl
Led Zeppelin
Sony nin hiçbir ekranı piyasayı sallayacak kadar kaliteli olmadı, keza fotoğraf kalitesi de... Aynı lensi kullanan diğer firmaların hep gerisinde kaldı şimdiye dek... Zaten şu 810 sıkıntısından sonra quallcomm ölü bi yıl geçirecekken en büyük darbeyi alacak firmaların başında geliyor... En azından bu sefer akıl edip usb portuna kapak koymamışlar... Çıkması fiyat avantajı yüzünden seleflerine yarayacak büyük ihtimalle...


Bu kadar doğru bir yorumun bu denli eksilenmesi beni şaşırttı. Özellikle ekran konusunda çok haklısın.
Zaten telefon piyasasından çekilmeyi bile düşünürlerken, S810 gibi bir hataya düşmeleri, anca sonlarını hazırlar.
Sony büyük şirket. Ama bu işten çekilmelerinde bir sebep olacaktır. Ben de Z4 ü bekleyecektim ama şu 810 ve S6'da
14nm işlemci kullanılması, düşük güç tüketimi, düşük ısı vs. yüzünden S6 için sırada bekliyorum...

Lens konusu da aynı şekilde. Note 4 bile daha iyi fotoğraf çekiyor...
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Crauls 4 yıl
su telefon 1080p ıle gelse performans manyagı bır cıhaz olurmus resmen,bakalım 2k sony nın en ıyı oldugu alanlardan bırısı olan bataryada nasıl etkı edecek,genelde sony rakıplerı htc ve samsung gıbı bataryadan kısmaz.
ekran cıdden kalıtelı olur bu dedıkodu dogru ıse fakat z4 te bu dolar kuru ıle 2500tl yı gorecek gıbı yınede m9 dan guzel cıhaz olacak gıbı duruyor
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_-_bluedragon_-_ 4 yıl
allah allah forumda mı sıkıntı var anlamadım mesajınız hayli ilgi çekti diye bildirim geldi ama bakıyorum bu bölümde artı eksi yok çok önceden kalkmıştı. Yoksa sadece bende mi sıkıntı var
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Guest-FA9189F46 4 yıl
810 ise hiç kullanmasın htc m9 u gördük en az ısınan telefonlardan biriydi m8
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Onurcan91 4 yıl
Çerçeve 2K ekran bunlar çok tartışılırda fiyat olarak nasıl gelicek oda önemli şimdi bir 2200-2300 yapsalar durum bir hayli değişir,2499 S6 2799 One M9,2999 S6 Edge şaka gibi ama böyle yani..
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mtsf 4 yıl
galaxy s den beri amoled ekranlar en iyi ekranlardı kimilerine göre ama ben begenmiyorum kardeşim amoled ekranları bana hitap etmiyor ben lcd tabanlı ekranları begeniyorum amoledçilerin anlamadığı nokta bu sharp. toshibanın. sony in okadar arge mühendisinin bildiği birşey vardır herhalde
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swat882 4 yıl mtsf
mtsf
galaxy s den beri amoled ekranlar en iyi ekranlardı kimilerine göre ama ben begenmiyorum kardeşim amoled ekranları bana hitap etmiyor ben lcd tabanlı ekranları begeniyorum amoledçilerin anlamadığı nokta bu sharp. toshibanın. sony in okadar arge mühendisinin bildiği birşey vardır herhalde

Bildikleri birşey yok, Samsung kendi teknolojisini üretmeyi ve geliştirmeyi seviyor bu da onlara düşük maliyet, yüksek kar marjı, yüksek pazar payı ve pazarlama bütçesi ayırıyor.

Yani amoled ekranlar şu anda en iyi panellerdir.
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alp0007 4 yıl
O çerçeveler ancak telefon çok ince olursa kabul edilebilir. Sony marka imajı ile yoluna devam ediyor.
Hayırlısı...
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