Skoda Vision E, Şangay'da resmiyete kavuştu

Geçtiğimiz günlerde teaser görselleri yayınlanan Skoda'nın ilk elektrikli hamlesi Vision E, Şangay'da düzenlenen otomobil fuarında resmiyete kavuştu. Skoda'nın Vision konsept serilerinin sonuncusu olan Vision E markanın Kodiaq modelinin coupe versiyonunu andırıyor.

Skoda'nın anavatanı Çek Cumhuriyetinde tasarlanan Vision E, Kodiaq da dahil olmak üzere markanın son dönem çıkan modellerin hatlarıyla geleceğin çizgilerini harmanlıyor. Görsellerde her ne kadar kompakt bir araç gibi görünse de Vision E 4688mm uzunluğa, 1917mm genişliğe, 1550mm yüksekliğer ve 2850mm dingil mesafesine sahip. 4697mm uzunluğundaki Kodiaq'a kıyasla biraz daha kısa olan Vision E, 59mm daha uzun dingil mesafesine sahip.

Skoda'nın ilk elektrikli hamlesi olan araç iki adet elektrik motoruna sahip ve toplamda 225kW (301 bg) gücünde. Volkswagen'in yeni elektrikli araçlar odaklı MEB platformu üzerine geliştirilen Vision E, tabanında yer alan sıvı soğutmalı batarya ünitesiyle 500 km menzile sahip. Endüktif şarj sistemini de destekleyen aracı şarj etmek için özel şarj padi üzerine park etmek yeterli oluyor.

Skoda'nın ileriye dönük planları kapsamında 3. seviye otonom sürüş özelliklerine de sahip olan Vision E'nin üretime geçip geçmeyeceği ise şu an için belirsizliğini koruyor.