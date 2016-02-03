Skoda resmi VisionS konsept çizimlerini yayınladı

2014 yılında Skoda tasarım çizgilerini değiştirme kararlılığını önce çizimlerini yayınlayıp daha sonrasında ise Cenevre Auto Show’da sergilediği VisionC konsept modeli ile göstermişti. İçinde bulunduğumuz yıl da Skoda tarafından VisionC'nin üretime hazır halinin tanıtımı ve mevcut modellerin benzer çizgilerde makyajlanması bekleniyor.

Konsept tasarım Skoda kanadında istenilen etkiyi yaratmış olacak ki firma VisionS isimli yeni tasarım görsellerini yayınlandı. 2016 Cenevre Auto Show’da sergilenmesi beklenen SUV’un, Skoda’ya yeni gelecek bir segmentin de işaretçisi olduğu anlaşılıyor.

SUV’a ilişkin ölçüler de görseller ile verildi. Buna göre VisionS, 4700mm uzunluğu, 1910mm genişliği ve 1680mm yüksekliği ile piyasada rakibi olacağı Kia Sorento’dan daha uzun daha geniş ve daha yüksek kalıyor. (Kia Sorento, U:4440mm, G:1855mm, Y:1630). Kia Sorento ve Hyundai Santa Fe’ye rakip olacak SUV’için söylentiler iki rakibinden de ucuz olacağı yönünde.

2013 yılında konsept olarak tanıtılan ve bu yılın ilerleyen aylarında lanse edilmesi beklenen Volkswagen CrossBlue ile aynı platformda (MQB platform) üretilecek VisionS’in kalite olarak beklentileri karşılayacağı öngörülüyor.

VisionS ismi ile yayınlanan tasarımın üretim ismi için henüz bir şey telaffuz edilmedi. Yakın zamanda Skoda için tescillenen Kodiaq ve Aratan isimlerinden birisinin SUV’a verileceği düşünülüyor. Görsel ve boyutlarının dışında herhangi bir detay yer almazken, prototipinin bu sene sergileneceği ve 2017 yılında satışa sunulacağı tahmin ediliyor.

Skoda’nın hızla büyümekte olan SUV segmentine 7 koltuklu ve uygun fiyatlı bir model ile girmesi firma için büyük bir ivme yaratacaktır. Tasarımdan yola çıkılarak yapılan varsayımların hangi oranda başarılı olduğunu ise en geç 2017 de görmeyi umuyoruz.





http://www.topspeed.com/cars/skoda/2016-skoda-visions-ar172379.html