Skoda'dan ilk elektrikli araç hamlesi: Vision E Concept

Skoda önümüzdeki ay gerçekleşecek Şangay Otomobil Fuarında ilk elektrikli araç konseptini tanıtmaya hazırlanıyor. Teaser görselleri paylaşılan 5 kapılı coupe SUV formundaki araç Vision E ismini taşıyor.

Markanın ilk elektrikli hamlesi olan Vision E konseptinin 2020 yılında piyasaya sürülmesi planlanıyor. Geçtiğimiz günlerde Aratan isminin haklarını satın alan Skoda'nın aracı bu isimle piyasaya süreceği düşünülüyor. Tamamen elektrikli SUV öncesi 2019 yılında Superb tepe modelinin prizli hibrit bir versiyonunu piyasa sürecek olan Çek üretici 2025 yılına kadar toplamda 5 adet tamamen elektrikli modelinin piyasada olmasını hedeliyor.

Volkswagen Grubunun MEB platformu üzerine inşaa edilen Vision E konsepti markanın Kodiaq modeline kıyasla biraz daha kısa ve geniş bir yapıya sahip. Tam boyutlarını vermek gerekirse 4645 mm uzunluğundaki araç, 1917 mm genişliğe ve 1550 mm yüksekliğe sahip. Ayrıca 2850mm'lik uzun bir dingil mesafesine sahip araç bu sayede Skoda'ya göre son derece geniş bir iç mekana sahip. Konsept haliyle 4 koltuklu olan modelin, 2020'de piyasaya çıktığında 5 koltuklu olması bekleniyor.

Gücünü ön ve arkada yer alan iki adet elektrik motorundan alan araç bu sayede 4 tekerden çekiş sağlıyor. İki motorun birleşimi ile toplamda 300 beygir üzeri güç ortaya çıkarken, Skoda'nın verilerine göre 180 km/h son hıza sahip olan araç, 500 km civarında bir menzile sahip. Araca güç sağlayan batarya ünitesinin şarj süresi gibi detayları ise şu an için açıklanmamış durumda.

Son olarak en yeni sürüş teknolojileri ile donatılı olarak gelen Vision E konsepti, kendine kendine akan trafikte sürüş, şerit takibi, sollama ve park yeri bulup otomatik park edip, çıkma gibi özelliklerin olduğu 3. seviye otonom sürüşe sahip.

Skoda Vision E konseptinin tanıtılacağı Şangay Otomobil Fuarı, 18-28 Nisan tarihleri arasında gerçekleşecek.