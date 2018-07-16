Skype, 15 yıl sonra çağrı kayıt özelliğine kavuşuyor

Yazılım devi Microsoft, internet üzerinden mesajlaşma ve görüntülü telefon görüşmeleri yapılmasını sağlayan Skype programına, 15 yıl aranın ardından görüntülü çağrıları kaydetme özelliği getirileceğini duyurdu.

Temmuz ayı sonunda kullanıma sunulacak

Çağrı kaydetme özelliğinin bulut tabanlı olacağı ve Windows, Mac, iOS, Android ve hatta Linux gibi cihazlarda Skype çağrı kayıtlarına erişebilmenin mümkün olacağı açıklandı. Kayıt özelliği başlatıldığında, o sırada sohbette olan tüm kişilere bir bildirim gidecek ve tüm ekranlar birleştirilerek görüntülü görüşme kayıt altına alınacak.

Skype, kayıt özelliğine yaklaşık 15 yıl önceki orijinal sürümünden bu yana ilk kez sahip oluyor. Zira bundan önce kullanıcılar görüşmelerini kaydedebilmek için çeşitli üçüncü taraf uygulamalar kullanıyorlardı. Skype'ın bu yeni özelliğinin Temmuz ayı sonunda kullanıma sunulacağını da belirtmeden geçmeyelim.

https://www.theverge.com/2018/7/16/17576348/skype-call-recording-feature