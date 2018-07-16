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Skype, 15 yıl sonra çağrı kayıt özelliğine kavuşuyor

Yazılım devi Microsoft uzun bir süreden sonra nihayet Skype uygulamasına çağrı kayıt özelliğini getiriyor. Bu önemli gelişmenin detaylarını haberimizde bulabilirsiniz.
10 ay
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3
Diğer Yazılım
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Yazılım devi Microsoft, internet üzerinden mesajlaşma ve görüntülü telefon görüşmeleri yapılmasını sağlayan Skype programına, 15 yıl aranın ardından görüntülü çağrıları kaydetme özelliği getirileceğini duyurdu.

Temmuz ayı sonunda kullanıma sunulacak

Çağrı kaydetme özelliğinin bulut tabanlı olacağı ve Windows, Mac, iOS, Android ve hatta Linux gibi cihazlarda Skype çağrı kayıtlarına erişebilmenin mümkün olacağı açıklandı. Kayıt özelliği başlatıldığında, o sırada sohbette olan tüm kişilere bir bildirim gidecek ve tüm ekranlar birleştirilerek görüntülü görüşme kayıt altına alınacak.
Skype, kayıt özelliğine yaklaşık 15 yıl önceki orijinal sürümünden bu yana ilk kez sahip oluyor. Zira bundan önce kullanıcılar görüşmelerini kaydedebilmek için çeşitli üçüncü taraf uygulamalar kullanıyorlardı. Skype'ın bu yeni özelliğinin Temmuz ayı sonunda kullanıma sunulacağını da belirtmeden geçmeyelim.

https://www.theverge.com/2018/7/16/17576348/skype-call-recording-feature Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 10 ay
O kadar planlanmis bi Pr çalışması ki... Imla kuralları, buyuk harfle yazmalar o kadar duzgun bir yazı dili... cok basit pr calismalari. Microsoft un cok daha iyi sirletlerle calismasi veya bunyesindekilerin daha nitelikli olmasi lazim...
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simbolmina 10 ay
Süper. Tonla garip program kullanmaktan kurtuldum.
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nefendim 10 ay
Webex varken kullanan var mı
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